Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ

«Υπάρχει ένα αντιπολεμικό δίκτυο στον κόσμο, με δύο επίκεντρα: το ένα είναι η εξουσία υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ και το άλλο είναι το πνεύμα που βρίσκεται εδώ με τον Άγιο Πατέρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν την περασμένη εβδομάδα μετά τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό.

«Αντλούμε δύναμη, κίνητρα και ευλογία και από τα δύο», είπε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

Ωστόσο, ο άνθρωπος που ο Τραμπ έχει αποκαλέσει «μεγάλο ηγέτη» και που από καιρό προκαλεί θαυμασμό στους κύκλους του Maga, βρίσκεται ξαφνικά σε μια ασυνήθιστη θέση – σε αντίθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε ένα ζήτημα κρίσιμης σημασίας.

Στο επίκεντρο εδώ βρίσκεται η νέα πίεση των ΗΠΑ προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να απεξαρτηθούν επειγόντως από το ρωσικό πετρέλαιο – η τελευταία κίνηση του Τραμπ στην προσπάθειά του να πιέσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε πρόσφατα αν ο Τραμπ είχε υπερβεί τα όρια επιβάλλοντας κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, ο Όρμπαν απάντησε «από ουγγρική άποψη, ναι».

Ο Όρμπαν έχει χρησιμοποιήσει την έντονη εξάρτηση της χώρας του από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να προωθήσει τη δική του πολιτική ατζέντα με διάφορους τρόπους, σύμφωνα με το BBC.

Hungarian PM Viktor Orbán is leading a 180-strong delegation to visit US President Trump in Washington. Hungarian Foreign minister said that both countries worked hard in the last weeks preparing «a large economic and energy cooperation package.» ➡ https://t.co/pBD9K0rnwf pic.twitter.com/wnUBK9PWa7 — euronews (@euronews) November 7, 2025

Το ρωσικό πετρέλαιο ως πολιτικός μοχλός

Το έχει χρησιμοποιήσει ως όπλο για να επιτεθεί στις Βρυξέλλες και ταυτόχρονα ως μέσο για να διατηρήσει τις καλές του σχέσεις με τη Μόσχα.

Στο εσωτερικό έχει χρησιμεύσει ως πλατφόρμα από την οποία ελπίζει να κερδίσει την επανεκλογή του τον επόμενο Απρίλιο, καθώς υποσχεθεί «φθηνή ρωσική ενέργεια» στους ψηφοφόρους.

Θα συμμετάσχει στις εκλογές παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως έναν αξιόπιστο ηγέτη σε έναν όλο και πιο αβέβαιο κόσμο.

Massive anti-Orban rally in Budapest yesterday. Hungarians are sick and tired of the corrupt, pro-Putin regime. Polls now show Viktor Orban headed for a crushing defeat in next year’s election.

pic.twitter.com/i8G0bkVnWv — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 25, 2025

Παρά ταύτα, βρίσκεται πίσω στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, μετά την αναταραχή που προκάλεσε στην κυβέρνησή του η ραγδαία άνοδος του ηγέτη του κόμματος της αντιπολίτευσης Tisza, Πέτερ Μαγκιάρ.

Ανώτεροι Ούγγροι αξιωματούχοι υπαινίσσονται εδώ και μήνες ότι πιστεύουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους – ένας ισχυρισμός που φαινόταν παράλογος, μέχρι που τον περασμένο μήνα έγινε γνωστή η είδηση για μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, τα προσεκτικά σχεδιασμένα σχέδια του Όρμπαν άρχισαν να ξετυλίγονται στις 21 Οκτωβρίου, όταν ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η σύνοδος κορυφής είχε ακυρωθεί.

Το πλάνο που ναυάγησε

Η κυβέρνηση Όρμπαν εργαζόταν κρυφά για μήνες πάνω στα σχέδια της συνάντησης κορυφής.

Φαίνεται να βασίζεται στην ιδέα ότι ο Τραμπ έχει βαρεθεί τον πόλεμο στην Ουκρανία και θέλει να του γυρίσει την πλάτη αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία.

Ο Όρμπαν έχει αντιταχθεί έντονα στη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία και αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Παρουσιάζει τον Τραμπ ως πρόεδρο υπέρ της ειρήνης, αγνοώντας όσους θεωρεί «πολεμοκάπηλους της ΕΕ».

Η κορύφωση της ακυρωθείσας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη θα ήταν η στιγμή που θα εμφανιζόταν στο μπαλκόνι της Μονής Καρμελιτών στον Λόφο του Κάστρου της Βουδαπέστης, με θέα τον Δούναβη, έχοντας δίπλα του τους προέδρους Τραμπ και Πούτιν.

Πώς θα μπορούσαν οι Ούγγροι να ψηφίσουν εναντίον ενός τόσο επιτυχημένου διεθνώς ηγέτη;

Στη Ρώμη την περασμένη εβδομάδα, παρά τις αρνήσεις των ΗΠΑ, ο Όρμπαν επέμεινε ότι η σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί – ήταν απλώς θέμα χρόνου.

Και το Σαββατοκύριακο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ υπονόησε διακριτικά το ίδιο.

Ten senators, Republicans and Democrats, urge Hungary to stop buying Russian oil as Orban prepares to meet with Trump https://t.co/iENoQ9rvZG — Bloomberg (@business) November 6, 2025

Το ρωσικό πετρέλαιο υπό την πίεση των ΗΠΑ

Το μεγαλύτερο ζήτημα που επιδεινώνει τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουγγαρίας είναι το πετρέλαιο.

Το 2024, η Ουγγαρία αύξησε ακόμη και την ποσότητα πετρελαίου που λαμβάνει μέσω του αγωγού Druzhba (Φιλία) από τη Ρωσία.

Στις 23 Οκτωβρίου, την ίδια στιγμή που ο Όρμπαν μιλούσε σε συγκέντρωση των υποστηρικτών του μπροστά από το Κοινοβούλιο στη Βουδαπέστη, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις κατά των δύο γιγαντιαίων ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, Lukoil και Rosneft.

Το 2020, η Ουγγαρία εισήγαγε το 64% του πετρελαίου της μέσω του αγωγού «Φιλία» από τη Ρωσία, μέσω Λευκορωσίας και Ουκρανίας.

Μέχρι το 2024, το ποσοστό αυτό έφτασε το 80%, ή 5 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

Η ουγγρική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι χερσαίοι αγωγοί είναι ο φθηνότερος τρόπος για την εισαγωγή πετρελαίου και ότι, καθώς η χώρα δεν διαθέτει δική της ακτογραμμή, δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση.

Πολύ μικρότερες ποσότητες εισάγονται επίσης από το Καζακστάν, την Κροατία, το Ιράκ και το Αζερμπαϊτζάν.

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι το ρωσικό αργό πετρέλαιο Urals έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε θείο από το αργό πετρέλαιο Brent που προμηθεύεται από αλλού.

Το μεγάλο ουγγρικό διυλιστήριο στο Szazhalombatta, το οποίο διαχειρίζεται ο ουγγρικός πετρελαϊκός γίγαντας MOL, και το διυλιστήριο Slovnaft στη Σλοβακία, το οποίο επίσης διαχειρίζεται η MOL, έχουν αμφότερα σχεδιαστεί για να επεξεργάζονται κυρίως αργό πετρέλαιο Urals και όχι Brent.

Εντός της ΕΕ, ο Όρμπαν είναι πλέον ο μακροβιότερος ηγέτης.

Και αντί να αποχωρήσει από την Ένωση, θέλει να την αναδιαμορφώσει σύμφωνα με τη δική του εικόνα, ως ένωση κυρίαρχων εθνών.

Για αυτό, έχει κερδίσει και τα εύσημα του Πούτιν.

Το παράδειγμα της Τσεχίας

Ωστόσο, το επιχείρημα της Ουγγαρίας ότι δεν μπορεί να αλλάξει υπονομεύεται από το παράδειγμα της Τσεχίας.

Πρόκειται για μια χώρα με παρόμοιο πληθυσμό με την Ουγγαρία, η οποία επίσης δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα.

Η Τσεχική Δημοκρατία παραδοσιακά εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αργό πετρέλαιο για τα οκτώ εκατομμύρια τόνους πετρελαίου που χρειάζεται ετησίως.

Από τις αρχές του 2022, μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η τσεχική κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Πέτρ Φιάλα επένδυσε σημαντικά στη βελτίωση του υπάρχοντος αγωγού Transalpine προς το ιταλικό λιμάνι της Τεργέστης.

Ταυτόχρονα, τα διυλιστήρια της στο Κράλουπι και το Λιτβίνωφ προσαρμόστηκαν για το αργό πετρέλαιο Brent.

Τον Απρίλιο του 2025, οι τσεχικές αρχές ανακοίνωσαν με υπερηφάνεια ότι δεν δέχονταν πλέον «ούτε σταγόνα» ρωσικού πετρελαίου.

❗For the first time in its history, Czechia has become fully independent of Russian oil supplies. This happened after the completion of the modernization of the Transalpine (TAL) pipeline capacity coming from the West. The first increased supplies along the pipeline have… pic.twitter.com/RyuGfFlwA6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 17, 2025

Το μεγάλο δίλημμα

Υπό αυτό το πρίσμα φαίνεται ότι όταν οι δύο ηγέτες συναντηθούν, ο Τραμπ θα παροτρύνει τον Όρμπαν να δείξει κάποια πολιτική βούληση να απεξαρτηθεί από τις ρωσικές προμήθειες.

Ωστόσο, ο Όρμπαν μπορεί να θεωρήσει ότι αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση που θα πρέπει να εξηγήσει στους Ούγγρους ψηφοφόρους.

Αφού επί χρόνια υποστήριζε ότι η Ουγγαρία δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, θα χάσει την αξιοπιστία του αν αποδειχθεί ότι μπορεί.

Ο Ματ Γουίτακερ, πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σε συνέντευξη στο Fox News την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουγγαρία «δεν έχει ακόμη λάβει ενεργά μέτρα» για να τερματίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο.

«Οι φίλοι μας στην Ουγγαρία θα πρέπει να κάνουν πολλούς σχεδιασμούς», είπε, και υποσχέθηκε τη βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουγγαρία και την Κροατία για να το επιτύχουν.

Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις του Όρμπαν για αυξήσεις των τιμών, δεν υπάρχουν στοιχεία – τουλάχιστον μέχρι στιγμής – που να υποδηλώνουν ότι οι Τσέχοι καταναλωτές έχουν επιβαρυνθεί από την μετατόπιση.

Δεν υπάρχει τίποτα που να αρέσει περισσότερο στον παλιό του φίλο Ντόναλντ Τραμπ από το να κλείνει συμφωνίες.

Και ο Όρμπαν πρόκειται να ανακαλύψει πόσο πειστικός μπορεί να είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ.