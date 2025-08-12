newspaper
12.08.2025 | 19:31
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει ο Όρμπαν – Τα «καρφιά» για τον ρόλο της ΕΕ
Κόσμος 12 Αυγούστου 2025 | 20:56

Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει ο Όρμπαν – Τα «καρφιά» για τον ρόλο της ΕΕ

«Όταν δύο ηγέτες κάθονται για να διαπραγματευτούν ο ένας με τον άλλο, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, και δεν είσαι προσκεκλημένος εκεί, δεν τρέχεις για το τηλέφωνο, δεν φωνάζεις απ' έξω», είπε χαρακτηριστικά ο Όρμπαν

Σύνταξη
Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστήριξε την Τρίτη (12/8) ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ενόψει της Συνόδου μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Στην εξουσία από το 2010, ο Όρμπαν δέχεται επικρίσεις από Ευρωπαίους ηγέτες για τους δεσμούς της κυβέρνησής του με την Ρωσία και την αντίθεσή του στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ο Όρμπαν, που διατήρησε στενές σχέσεις με τον Πούτιν ακόμα και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ήταν ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης χθες, που δεν υιοθέτησε την κοινή δήλωση η οποία υποστηρίζει πως η Ουκρανία θα πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίσει για το μέλλον της.

«Μιλάμε αυτή τη στιγμή σαν να υπάρχει μια ανοικτή πολεμική κατάσταση, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Οι Ουκρανοί έχουν χάσει τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει κερδίσει αυτό τον πόλεμο», τόνισε ο Όρμπαν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι «Patriot» στο YouTube, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Το μοναδικό ερώτημα είναι πότε και υπό ποιες συνθήκες η Δύση, η οποία βρίσκεται πίσω από τους Ουκρανούς, θα παραδεχθεί ότι αυτό έχει συμβεί και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από όλο αυτό», προσέθεσε.

Μπηχτή για την ΕΕ: Όταν δεν είσαι προσκεκλημένος εκεί, δεν τρέχεις για το τηλέφωνο

Ο εθνικιστής Ούγγρος πρωθυπουργός ισχυρίστηκε επίσης πως η Ευρώπη έχασε μια ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν υπό τη διοίκηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και τώρα διατρέχει τον κίνδυνο το μέλλον της να αποφασιστεί χωρίς την εμπλοκή της.

«Εάν δεν κάθεσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Όρμπαν, προσθέτοντας πως είναι εν μέρει αντίθετος στην κοινή δήλωση της ΕΕ για την Ουκρανία, καθώς έκανε την Ευρώπη να μοιάζει «γελοία και παθητική».

«Όταν δύο ηγέτες κάθονται για να διαπραγματευτούν ο ένας με τον άλλο, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι… και δεν είσαι προσκεκλημένος εκεί, δεν τρέχεις για το τηλέφωνο, δεν πηγαίνεις πέρα δώθε, δεν φωνάζεις απ’ έξω», σημείωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

World
ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

