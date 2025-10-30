Ουγγαρία-ΗΠΑ: Ο πρωθυπουργός Όρμπαν αναμένεται να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ στις 7 Νοεμβρίου
Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βίκτορ Όρμπαν την επόμενη εβδομάδα, στις ΗΠΑ
- Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές
- Με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας συνδέονται οι καύσωνες
- Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
- Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον.
Η ανακοίνωση έγινε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου, από τον προσωπάρχη του πρωθυπουργού.
Στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ και Όρμπαν η Ουκρανία
Ο Γκεργκέλι Γκουλιάς δήλωσε ότι η συνάντηση θα επιτρέψει στους δύο ηγέτες να συζητήσουν για ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.
Νωρίτερα ο Ορμπάν είπε ότι θα συζητήσει για τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών με τον Αμερικανό πρόεδρο στη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησής τους.
- Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευρύνει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία;
- Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Πρεμιέρα με κορυφή στην τηλεθέαση
- Η ΚΕΔΕ ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου για την οδική ασφάλεια
- Βέλικο Παούνοβιτς, ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας
- Ρόδος: Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια
- Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα Τετέι και Παντελίδη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις