Ουγγαρία-ΗΠΑ: Ο πρωθυπουργός Όρμπαν αναμένεται να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ στις 7 Νοεμβρίου

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον.

Η ανακοίνωση έγινε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου, από τον προσωπάρχη του πρωθυπουργού.

Στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ και Όρμπαν η Ουκρανία

Ο Γκεργκέλι Γκουλιάς δήλωσε ότι η συνάντηση θα επιτρέψει στους δύο ηγέτες να συζητήσουν για ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα ο Ορμπάν είπε ότι θα συζητήσει για τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών με τον Αμερικανό πρόεδρο στη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησής τους.