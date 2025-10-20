Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία
Οι καλές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται ότι ήταν η αιτία πίσω από τον προγραμματισμό της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ουγγαρία, και πιο συγκεκριμένα η Βουδαπέστη επιλέχθηκε ως τοποθεσία για την επικείμενη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει καλές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες.
Οι καλές σχέσεις Τραμπ και Όρμπαν
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Ο Όρμπαν έχει αρκετά θερμές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ και πολύ εποικοδομητικές σχέσεις με τον πρόεδρο Πούτιν», σύμφωνα με το Reuters.
«Και αυτό, φυσικά, συνέβαλε σημαντικά στη συνεννόηση που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συζήτηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν που τους οδήγησε στο να συμφωνήσουν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη.
Ξεκινάει η προετοιμασία της συνόδου
Ο Όρμπαν έχει κατ’ επανάληψη επικρίνει τη στήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία, η οποία συνορεύει με την Ουγγαρία. Νωρίτερα φέτος δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που υποστηρίζουν την Ουκρανία έχουν δηλώσει ότι είναι ακατάλληλο να φιλοξενηθεί ο Πούτιν σε μια σύνοδο κορυφής σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, χαρακτήρισε τη Δευτέρα την κίνηση αυτή ως «μη πρέπουσα».
Ο Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι μόλις ξεκίνησε η προεργασία για τη σύνοδο κορυφής, που θα έχει στόχο να προωθηθεί μια λύση στην ουκρανική σύγκρουση και να αναπτυχθούν σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.
