Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου

Την ώρα που το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του ετοιμάζονται να συζητήσουν ένα σχέδιο εκεχειρίας, η Ουγγαρία, μαζί με τις Τσεχία και Σλοβακία σχεδιάζουν έναν νέο αντι-ουκρανικό μπλοκ εντός της ΕΕ. Κορυφαίος πολιτικός σύμβουλος του Βίκτορ Όρμπαν, μιλώντας στο Politico, δήλωσε ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός επιθυμεί να ενισχύσει τις πολιτικές συμμαχίες του στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουδαπέστη επιδιώκει να ενώσει τις δυνάμεις της με την Τσεχία και τη Σλοβακία. Στόχος είναι να σχηματίσουν μια συμμαχία σκεπτικιστών αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία στην ΕΕ.

Ο Βίκτορ Όρμπαν ελπίζει να συνεργαστεί με τον Αντρέι Μπάμπις, του οποίου το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα κέρδισε τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Τσεχία, καθώς και με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο. Σκοπός θα είναι να ευθυγραμμίσουν τις θέσεις τους ενόψει των συναντήσεων των ηγετών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής συναντήσεων πριν από τη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με τον βοηθό του Ούγγρου πρωθυπουργού.

Το σχέδιο εκεχειρίας

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν στο τέλος της εβδομάδας για να συζητήσουν σχετικά με τις λεπτομέρειες ενός εκεχειρίας. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και άλλες χώρες, που έχουν συμπήξει τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» αναζητούν τρόπους να βοηθήσουν την Ουκρανία. Ο πόλεμος συνεχίζεται και οι ανάγκες για όπλα και οικονομική βοήθεια είναι τεράστιες.

Το Κίεβο ζητά να υπάρξει εκεχειρία για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ η Μόσχα δηλώνει ότι διαπραγματεύσεις δεν θα γίνουν αν δεν σταματήσει ο πόλεμος με τους δικούς της όρους.

«Δεν πρόκειται για ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Πρώτα απ’ όλα πρέπει μια εκεχειρία», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στους δημοσιογράφους. «Αυτό το σχέδιο είναι για να ξεκινήσει η διπλωματία… Οι σύμβουλοί μας θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, συμφωνήσαμε για την Παρασκευή ή το Σάββατο. Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού», εξήγησε.

Νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο. Πρόσθεσε πάντως ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.

Η συμμαχία των απρόθυμων

Τυχόν επίτευξη του στόχου του Βίκτορ Όρμπαν, για μια συμμαχία «απρόθυμων» να βοηθήσουν την Ουκρανία, θα μπορούσε να εμποδίσει σημαντικά τις προσπάθειες της ΕΕ να στηρίξει οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο Βίκτορ Όρμπαν έχει σταθερά φιλορωσική θέση, ενώ επρόκειτο να φιλοξενήσει και τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν για το Ουκρανικό, που τελικά δεν ευοδόθηκε.

Ο Τσέχος Αντρέι Μπάμπις εξελέγη πρόσφατα με μότο «αγωνίζομαι για τα εθνικά συμφέροντα». Έχει αντιτεθεί στη βοήθεια που παρείχε η απερχόμενη κυβέρνησης της Τσεχίας, παρά το γεγονός ότι στη χώρα έχουν βρει καταφύγιο περίπου μισό εκατομμύριο Ουκρανοί πρόσφυγες.

Όσο για τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίτσο, έχει ταχθεί κατά της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Επίσης, διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία, από την οποία η Σλοβακία εφοδιάζεται με ενέργεια. Έχει δηλώσει επίσης ότι η Μπρατισλάβα δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει επιπλέον κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας. Ζητά να λάβει προτάσεις της ΕΕ για την ευθυγράμμιση των κλιματικών στόχων με τις ανάγκες των αυτοκινητοβιομηχανιών και της βαριάς βιομηχανίας. Επίσης ζητά μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ.

«Θα γίνεται όλο και πιο ορατή»

Για τον στενό συνεργάτη του Βίκτορ Όρμπαν, Μπαλάζ Όρμπαν, η συμμαχία των τριών «απρόθυμων» «θα έρθει – και θα είναι όλο και πιο ορατή». Εκτίμησε ότι ίσως αρχίσει να λειτουργεί ως μπλοκ από το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Λειτούργησε πολύ καλά κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης. Έτσι μπορέσαμε να αντισταθούμε», είπε. Αναφερόταν στη λεγόμενη ομάδα Visegrad 4, που αποτελούνταν το 2015 από την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Πολωνία. Τότε στη Βαρσοβία κυβερνούσε το ευρωσκεπτικιστικό Κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης.

Ο τότε Πολωνός πρωθυπουργός, Ματέους Μοραβιέτσκι, είχε ηγηθεί της επίθεσης των τεσσάρων υπερσυντηρητικών κυβερνήσεων, προωθώντας πολιτικές υπέρ της οικογένειας, καθώς και ισχυρά εξωτερικά σύνορα για την ΕΕ. Επίσης είχαν αντιταχθεί σε οποιαδήποτε υποχρεωτική μετεγκατάσταση μεταναστών μεταξύ των χωρών μελών.

Η συμμαχία Visegrad 4 διασπάστηκε μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς η Πολωνία υποστήριξε επιθετικές θέσεις απέναντι στη Μόσχα και η Ουγγαρία τήρησε την αντίθετη στάση.

Το Visegard 3

Μια νέα συμμαχία Visegrad θα αριθμούσε τρία αντί για τέσσερα μέλη. Καθώς ο νυν πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, είναι ένθερμα φιλοουκρανός, θεωρείται απίθανο να συνεργαστεί με τον Βίκτορ Όρμπαν.

Ωστόσο, οι ηγέτες Τσεχίας και Σλοβακίας συμμερίζονται τις απόψεις του Ούγγρου ηγέτη για την Ουκρανία, ζητώντας διάλογο με τη Μόσχα αντί για οικονομική πίεση.

Σύμφωνα με τον Μπαλάζ Όρμπαν, η πίεση της Ουγγαρίας για πολιτικές συμμαχίες στις Βρυξέλλες υπερβαίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν, Fidesz, μετέχει στην ακροδεξιάς ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου Πατριώτες για την Ευρώπη. Συνεπώς, είπε, θα μπορούσε να επεκτείνει τις συνεργασίες του με τις άλλες δεξιές και ακροδεξιές ομάδες, όπως οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, η Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών. Εκτίμησε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί και με «αριστερές ομάδες», αλλά δεν διευκρίνισε ποιες.

Ο σύμβουλος του Βίκτορ Όρμπαν είπε επίσης ότι «η ανασυγκρότηση της Visegrad 4 βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουμε ένα δίκτυο think tank, το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο στις Βρυξέλλες, και έχει και διατλαντικό σκέλος. Και αναζητούμε εταίρους, συμμάχους σε κάθε θέμα».