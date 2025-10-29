newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου

Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία ετοιμάζονται να συνταχθούν σε ένα αντι-ουκρανικό μπλοκ, την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το Κίεβο. Ο Όρμπαν θέλει να αναβιώσει την ομάδα Visegard.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Spotlight

Την ώρα που το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του ετοιμάζονται να συζητήσουν ένα σχέδιο εκεχειρίας, η Ουγγαρία, μαζί με τις Τσεχία και Σλοβακία σχεδιάζουν έναν νέο αντι-ουκρανικό μπλοκ εντός της ΕΕ. Κορυφαίος πολιτικός σύμβουλος του Βίκτορ Όρμπαν, μιλώντας στο Politico, δήλωσε ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός επιθυμεί να ενισχύσει τις πολιτικές συμμαχίες του στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουδαπέστη επιδιώκει να ενώσει τις δυνάμεις της με την Τσεχία και τη Σλοβακία. Στόχος είναι να σχηματίσουν μια συμμαχία σκεπτικιστών αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία στην ΕΕ.

Ο Βίκτορ Όρμπαν ελπίζει να συνεργαστεί με τον Αντρέι Μπάμπις, του οποίου το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα κέρδισε τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Τσεχία, καθώς και με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο. Σκοπός θα είναι να ευθυγραμμίσουν τις θέσεις τους ενόψει των συναντήσεων των ηγετών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής συναντήσεων πριν από τη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με τον βοηθό του Ούγγρου πρωθυπουργού.

Henry Nicholls/Pool via REUTERS

Το σχέδιο εκεχειρίας

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν στο τέλος της εβδομάδας για να συζητήσουν σχετικά με τις λεπτομέρειες ενός εκεχειρίας. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και άλλες χώρες, που έχουν συμπήξει τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» αναζητούν τρόπους να βοηθήσουν την Ουκρανία. Ο πόλεμος συνεχίζεται και οι ανάγκες για όπλα και οικονομική βοήθεια είναι τεράστιες.

Το Κίεβο ζητά να υπάρξει εκεχειρία για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ η Μόσχα δηλώνει ότι διαπραγματεύσεις δεν θα γίνουν αν δεν σταματήσει ο πόλεμος με τους δικούς της όρους.

«Δεν πρόκειται για ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Πρώτα απ’ όλα πρέπει μια εκεχειρία», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στους δημοσιογράφους. «Αυτό το σχέδιο είναι για να ξεκινήσει η διπλωματία… Οι σύμβουλοί μας θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, συμφωνήσαμε για την Παρασκευή ή το Σάββατο. Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού», εξήγησε.

Νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο. Πρόσθεσε πάντως ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.

Η συμμαχία των απρόθυμων

Τυχόν επίτευξη του στόχου του Βίκτορ Όρμπαν, για μια συμμαχία «απρόθυμων» να βοηθήσουν την Ουκρανία, θα μπορούσε να εμποδίσει σημαντικά τις προσπάθειες της ΕΕ να στηρίξει οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο Βίκτορ Όρμπαν έχει σταθερά φιλορωσική θέση, ενώ επρόκειτο να φιλοξενήσει και τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν για το Ουκρανικό, που τελικά δεν ευοδόθηκε.

Αντρέι Μπάμπις / REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo

Ο Τσέχος Αντρέι Μπάμπις εξελέγη πρόσφατα με μότο «αγωνίζομαι για τα εθνικά συμφέροντα». Έχει αντιτεθεί στη βοήθεια που παρείχε η απερχόμενη κυβέρνησης της Τσεχίας, παρά το γεγονός ότι στη χώρα έχουν βρει καταφύγιο περίπου μισό εκατομμύριο Ουκρανοί πρόσφυγες.

Όσο για τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίτσο, έχει ταχθεί κατά της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Επίσης, διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία, από την οποία η Σλοβακία εφοδιάζεται με ενέργεια. Έχει δηλώσει επίσης ότι η Μπρατισλάβα δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει επιπλέον κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας. Ζητά να λάβει προτάσεις της ΕΕ για την ευθυγράμμιση των κλιματικών στόχων με τις ανάγκες των αυτοκινητοβιομηχανιών και της βαριάς βιομηχανίας. Επίσης ζητά μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ.

«Θα γίνεται όλο και πιο ορατή»

Για τον στενό συνεργάτη του Βίκτορ Όρμπαν, Μπαλάζ Όρμπαν, η συμμαχία των τριών «απρόθυμων» «θα έρθει – και θα είναι όλο και πιο ορατή». Εκτίμησε ότι ίσως αρχίσει να λειτουργεί ως μπλοκ από το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Λειτούργησε πολύ καλά κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης. Έτσι μπορέσαμε να αντισταθούμε», είπε. Αναφερόταν στη λεγόμενη ομάδα Visegrad 4, που αποτελούνταν το 2015 από την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Πολωνία. Τότε στη Βαρσοβία κυβερνούσε το ευρωσκεπτικιστικό Κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης.

Ο τότε Πολωνός πρωθυπουργός, Ματέους Μοραβιέτσκι, είχε ηγηθεί της επίθεσης των τεσσάρων υπερσυντηρητικών κυβερνήσεων, προωθώντας πολιτικές υπέρ της οικογένειας, καθώς και ισχυρά εξωτερικά σύνορα για την ΕΕ. Επίσης είχαν αντιταχθεί σε οποιαδήποτε υποχρεωτική μετεγκατάσταση μεταναστών μεταξύ των χωρών μελών.

Η συμμαχία Visegrad 4 διασπάστηκε μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς η Πολωνία υποστήριξε επιθετικές θέσεις απέναντι στη Μόσχα και η Ουγγαρία τήρησε την αντίθετη στάση.

Ρόμπερτ Φίτσο / REUTERS/Bernadett Szabo

Το Visegard 3

Μια νέα συμμαχία Visegrad θα αριθμούσε τρία αντί για τέσσερα μέλη. Καθώς ο νυν πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, είναι ένθερμα φιλοουκρανός, θεωρείται απίθανο να συνεργαστεί με τον Βίκτορ Όρμπαν.

Ωστόσο, οι ηγέτες Τσεχίας και Σλοβακίας συμμερίζονται τις απόψεις του Ούγγρου ηγέτη για την Ουκρανία, ζητώντας διάλογο με τη Μόσχα αντί για οικονομική πίεση.

Σύμφωνα με τον Μπαλάζ Όρμπαν, η πίεση της Ουγγαρίας για πολιτικές συμμαχίες στις Βρυξέλλες υπερβαίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν, Fidesz, μετέχει στην ακροδεξιάς ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου Πατριώτες για την Ευρώπη. Συνεπώς, είπε, θα μπορούσε να επεκτείνει τις συνεργασίες του με τις άλλες δεξιές και ακροδεξιές ομάδες, όπως οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, η Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών. Εκτίμησε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί και με «αριστερές ομάδες», αλλά δεν διευκρίνισε ποιες.

Ο σύμβουλος του Βίκτορ Όρμπαν είπε επίσης ότι «η ανασυγκρότηση της Visegrad 4 βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουμε ένα δίκτυο think tank, το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο στις Βρυξέλλες, και έχει και διατλαντικό σκέλος. Και αναζητούμε εταίρους, συμμάχους σε κάθε θέμα».

Economy
Επενδύσεις: Οι hot κλάδοι που κεντρίζουν τους ξένους επενδυτές

Επενδύσεις: Οι hot κλάδοι που κεντρίζουν τους ξένους επενδυτές

Ποντοπόρος
LNG: Έρχεται άνοδος στις παραγγελίες LNG Carriers

LNG: Έρχεται άνοδος στις παραγγελίες LNG Carriers

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ
Γενοκτονία 29.10.25

Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν κατηγορούνται για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες ημέρες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 29.10.25

Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν - Αφγανιστάν

Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».

Σύνταξη
Βραζιλία: Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση εναντίον συμμοριών
Βραζιλία 29.10.25

Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Το μακελειό που σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο «ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας».

Σύνταξη
Γάζα: Στους 11 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις νέες ισραηλινές επιδρομές
Εκεχειρία... 29.10.25

Νέες φονικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την εκεχειρία, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, ενώ χτυπήθηκαν πρόσφυγες σε τέντα και νοσοκομείο.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της
Δικαίωμα στη… σάτιρα 28.10.25

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της

Ποινές φυλάκισης από 3 έως 12 μήνες, με αναστολή, αλλά και πρόστιμα έως 8.000 ευρώ, ζητά ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη των προσώπων που διακινούσαν θεωρίες συνωμοσίας εις βάρος της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύνταξη
Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
Deutsche Welle 28.10.25

Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει

«Πορεία προς τη Ρώμη και τα Περίχωρα» λέγεται το βιβλίο του Εμίλιο Λούσου που κυκλοφόρησε στα ελληνικά και περιγράφει την άνοδο του Μουσολίνι, με τη σκωπτική ματιά ενός πρωταγωνιστή της εποχής.

Σύνταξη
Ρίο ντε Τζανέιρο: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε τεράστια αστυνομική επιχείρηση – Συγκλονιστικές εικόνες [βίντεο]
Μακελειό 28.10.25

Συγκλονιστικές εικόνες από το Ρίο - Τουλάχιστον 64 νεκροί σε επιχείρηση με 2.500 αστυνομικούς

Οι φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο - Άνευ προηγουμένου οι εικόνες από την επιχείρηση-«μαμούθ» της αστυνομίας

Σύνταξη
Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές
Έσπασε κάθε ρεκόρ 28.10.25 Upd: 00:01

Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές

Ο τυφώνας Μελίσα έφτασε στο νησί με ανέμους 286 χλμ. Οι ζημιές είναι ήδη μεγάλες. Οι αρχές αναμένουν τη χειρότερη ιστορικά καταστροφή στην ιστορία της Τζαμάικα, πριν κινηθεί προς Κούβα και Μπαχάμες

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της
Γαλλία 28.10.25

Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της

Η υπόθεση ξεκίνησε από τις δηλώσεις της Κάντας Όουενς και έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη εκστρατεία διαδικτυακού εκφοβισμού εναντίον της Μπριζίτ Μακρόν

Σύνταξη
Τραμπ: Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητά του – Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί
Δημοσκόπηση 28.10.25

Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητα του Τραμπ - Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί

Ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, ενώ η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια.

Σύνταξη
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία
Λήγει σήμερα 29.10.25

North Evia Pass 2025: Αυλαία στις αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Βήμα βήμα η διαδικασία

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες
Music 29.10.25

Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, το Hellenic Music Ensemble ετοιμάζει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία τιμώντας το μουσικό τους έργο.

Σύνταξη
Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ
Γενοκτονία 29.10.25

Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν κατηγορούνται για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες ημέρες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 29.10.25

Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν - Αφγανιστάν

Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».

Σύνταξη
Βραζιλία: Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση εναντίον συμμοριών
Βραζιλία 29.10.25

Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Το μακελειό που σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο «ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας».

Σύνταξη
Γάζα: Στους 11 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις νέες ισραηλινές επιδρομές
Εκεχειρία... 29.10.25

Νέες φονικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την εκεχειρία, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, ενώ χτυπήθηκαν πρόσφυγες σε τέντα και νοσοκομείο.

Σύνταξη
Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1

Το IFAB, μετά από τηλεδιάσκεψη (28/10) ενημέρωσε επίσημα ότι σύντομα θα συζητήσει την αλλαγή του πρωτοκόλλου του VAR και αιτία είναι η άδικη αποβολή του Εσε στο ματς με την Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
