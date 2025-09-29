«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται

Ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας δήλωσε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ότι η Ουκρανία δεν είναι κυρίαρχο κράτος, απαντώντας στις κατηγορίες ότι ουγγρικά αναγνωριστικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας.

Πρόκειται για την τελευταία «βολή» σε μια ολοένα και πιο έντονη διαμάχη μεταξύ Κιέβου και Βουδαπέστης.

«Η Ουκρανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουγγαρία, αλλά με τη Ρωσία.

Θα έπρεπε να ανησυχεί για τα drones στα ανατολικά σύνορά της», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ένα δεξιό podcast που είναι δημοφιλές στους υποστηρικτές του.

⚡Viktor Orbán said on Monday that 2-4 Hungarian drones “either crossed or not” into Ukraine’s airspace, but added “Ukraine is not a sovereign country” and Hungary is not their enemy, so it doesn’t matter. Ukraine’s army said one Hungarian drone incursion reached 20–30 km deep. pic.twitter.com/4UfkHXGePN — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) September 29, 2025

«Πιστεύω τους υπουργούς μου, αλλά ας πούμε ότι όντως πέταξε λίγα μέτρα εκεί, και λοιπόν; Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα. Η Ουκρανία δεν είναι κυρίαρχο κράτος, η Ουκρανία χρηματοδοτείται από εμάς, η Δύση της παρέχει κεφάλαια, όπλα», δήλωσε ο Όρμπαν.

Σε απάντηση στα σχόλια του Όρμπαν, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας παρέμεινε «μεθυσμένος από τη ρωσική προπαγάνδα».

Σε αντίθεση με τους περισσότερους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όρμπαν έχει διατηρήσει εγκάρδιες σχέσεις με τη Ρωσία, αμφισβητώντας παράλληλα τη λογική της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, μια στάση που τον έχει φέρει συχνά σε σύγκρουση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η κρίση των drones

Οι δηλώσεις του Όρμπαν ηγέτη ήρθαν μετά την κατηγορία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή ότι η Ουγγαρία παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας με πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που φέρεται να προσπαθούσαν να κατασκοπεύσουν τις παραμεθόριες περιοχές της.

For the blind Hungarian officials. Exact route of yesterday’s drone incursion from Hungary into Ukrainian air space. Our Armed Forces have gathered all of the necessary evidence, and we are still waiting for Hungary to explain what this object did in our airspace. pic.twitter.com/TsjdNPvC7y — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 27, 2025

Τα drones φέρεται να πέταξαν πάνω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Δυτικής Τρανσκαρπαθίας της Ουκρανίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιτζιάρτο αρνήθηκε ότι το εν λόγω drone προερχόταν από την Ουγγαρία και κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι προωθεί αντιουγγρικά συναισθήματα.

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γίνεται παρανοϊκά αντιουγγρικός, τώρα βλέπει φρικαλεότητες», δήλωσε ο Σιτζιάρτο.

Σε ένα ακόμη σημάδι της επιδείνωσης των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, η Ουγγαρία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μπλοκάρει την πρόσβαση σε 12 ουκρανικούς ιστότοπους ειδήσεων, μετά από παρόμοια κίνηση του Κιέβου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ουκρανία μπλόκαρε διάφορους ιστότοπους που θεωρούνταν ότι περιείχαν φιλορωσικές απόψεις, κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών ασφαλείας.