Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, αλλά τόνισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν θα «κάνουν κανένα βήμα πίσω» ούτε θα παραχωρήσουν εδάφη.

Σε σχόλια που δημοσίευσαν το Reuters και το AFP, ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι η Ουκρανία χρειάζεται ευρωπαϊκή οικονομική υποστήριξη για να συνεχίσει να μάχεται εναντίον των ρωσικών δυνάμεων για άλλα δύο ή τρία χρόνια, καθώς το σχέδιο της ΕΕ να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να στηρίξει το Κίεβο έχει «κολλήσει» λόγω της αντίθεσης του Βελγίου.

Δεν θα πολεμάμε για δεκαετίες

«Το τόνισα αυτό για άλλη μια φορά σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τους είπα ότι δεν πρόκειται να πολεμήσουμε για δεκαετίες, αλλά πρέπει να δείξετε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα θα είστε σε θέση να παρέχετε σταθερή οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν σήμερα το πρωί.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ, ο οποίος αντιμετωπίζει εγχώριες πιέσεις για το σχέδιο προϋπολογισμού της χώρας, πρόκειται να συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αργότερα σήμερα και το θέμα της Ουκρανίας είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμπεριληφθεί στις συνομιλίες τους.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή τους αυτή την εβδομάδα για να μειώσει την υποστήριξή του προς τη Ρωσία.

«Νομίζω ότι αυτή μπορεί να είναι μια από τις ισχυρές κινήσεις του Τραμπ, ειδικά αν, μετά από αυτό το αποφασιστικό βήμα κυρώσεων, η Κίνα είναι έτοιμη να μειώσει τις εισαγωγές» από τη Ρωσία, δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Δυσαρεστημένος ο Όρμπαν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, που θεωρείται ο κύριος υποψήφιος για να φιλοξενήσει πιθανές μελλοντικές συνομιλίες μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, φάνηκε δυσαρεστημένος με την αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ στη Ρωσία.

Ο ίδιος δήλωσε σε Ιταλούς δημοσιογράφους στο Βατικανό ότι πιστεύει ότι οι κυρώσεις του Τραμπ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες ήταν λανθασμένες από την ουγγρική άποψη, καθώς θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν μια αύξηση στις τιμές της ενέργειας.