Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε ότι ο μόνος αποδεκτός συμβιβασμός για την Ουκρανία είναι η παύση των εχθροπραξιών κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όταν ρωτήθηκε αν η θέση του Τραμπ είχε αλλάξει και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατανοούσε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραχωρήσει το έδαφός της, ο Ζελένσκι είπε ότι ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής συμφωνήσει με την οπτική της Ουκρανίας για έναν συμβιβασμό.

«Ο Τραμπ συμφώνησε πράγματι ότι ο ουκρανικός συμβιβασμός είναι μια κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετώπου», είπε ο Ζελένσκι.

H Ρωσία αδυνατεί να πετύχει κέρδη στο μέτωπο εκτιμά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι ο Τραμπ δεν επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία χωρίς λόγο.

Η στάση του προέδρου των ΗΠΑ επηρεάστηκε όχι μόνο από την επιθυμία να επιλυθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και από τις ενέργειες του Κρεμλίνου, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης σε έναν παιδικό σταθμό στο Χάρκοβο, της αδυναμίας του Πούτιν να επιτύχει κέρδη στο μέτωπο και των καταστροφικών δηλώσεων που προέρχονται από τη Μόσχα.

«Οι αμερικανικές κυρώσεις φαίνονται ακόμη πιο καταστροφικές μετά το 19ο πακέτο κυρώσεων της Ευρώπης», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, παρά τις κυρώσεις, ο Τραμπ φαίνεται να αφήνει ακόμη ανοιχτό ένα «παράθυρο διαπραγμάτευσης» για τον Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης έχει ακόμη την ευκαιρία να συμφωνήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σήμερα όμως σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του προέβη σε αναφορές για την δύσκολη θέση κυρίως στο Ποκρόβσκ.

Η Ρωσία δεν εμπιστεύεται την Ουκρανία εξηγεί ο Λαβρόφ

Μιλώντας στο Youtube και την ουγγρική εκπομπή Ultrahang (απομαγνητοφώνηση από το ρωσικό ΥΠΕΞ) ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ είπε πως η κατάπαυση του πυρός δεν είναι εφικτή, καθώς δεν θα συνοδευτεί από την παύση παροχής όπλων στην Ουκρανία.

Έκανε μια ιστορική αναδρομή για την επανάσταση του Ευρωμαϊντάν στην Ουκρανία, για τις συνθήκες του 2015 Μινσκ από τις οποίες αποσύρθηκαν οι Ουκρανοί με την αιτιολογία πως απλά ήθελαν να κερδίσουν χρόνο. Ενώ στάθηκε στον Απρίλιο του 2022, λίγες εβδομάδες μετά του πολέμου όπου, «οι Ουκρανοί ζήτησαν διαπραγματεύσεις. Συμφωνήσαμε. Πραγματοποιήσαμε αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων στη Λευκορωσία και μετά μεταφερθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη».

«Και στην Κωνσταντινούπολη», συνέχισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, «η ουκρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε ένα έγγραφο με τις αρχές που θα αναπτυχθούν σε μια συνθήκη. Αποδεχθήκαμε αυτό το έγγραφο. Και τότε ο Μπόρις Τζόνσον είπε: «Μην το κάνετε αυτό. Συνεχίστε να πολεμάτε τη Ρωσία μέχρι να την νικήσουμε»».

Τι είπε για τις προσαρτήσεις εδαφών

Σε σχετική ερώτηση πως ο δημοσιογράφος κατανοεί την προσάρτηση του Ντόνετσκ, του Λουγκάνσκ και της Κριμαίας, αλλά αντέτεινε πως οι Χερσώνα και Ζαπορίζια δεν είχαν μεγάλες ρωσικές μειονότητες, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε πως έχουν προσαρτηθεί και πλέον αναγνωρίζονται ως ρωσικές περιοχές στο Σύνταγμα. Πως ιδρύθηκαν από τη Ρωσική αυτοκρατορία και εντάχθηκαν στην ΕΣΣΔ (πάγια γραμμή της ιστορικής καταγωγής).

Ανέφερε πως οι πολίτες δεν φεύγουν από την Χερσώνα και τη Ζαπορόζιε (η ρωσική προφορά της Ζαπορίζια) και υποδέχονται τους Ρώσους ως απελευθερωτές. κάτι που αποκάλεσε ως την «ανησυχία μας για το μέλλον των ανθρώπων που αισθάνονται ότι ανήκουν στη ρωσική κουλτούρα».

Στο ζήτημα των παιδιών από την Ουκρανία που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία, ο Σεργκέι Λαβρόφ απάντησε πως ζήτησαν την λίστα από την Ουκρανία και έλαβαν μια λίστα με 339 ονόματα. Κάποιοι εκ των οποίων είναι ενήλικες και άλλοι βρίσκονται στην Ευρώπη πρόσθεσε.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ καλεί την Ουκρανία να αποκαταστήσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ ανέφερε πως δεν είναι ειλικρινείς οι ερωτήσεις του πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. «Μια ειλικρινής συζήτηση θα ήταν να πείτε στους Ουκρανούς, πριν από οτιδήποτε άλλο, να αποκαταστήσουν τα γλωσσικά δικαιώματα, να αποκαταστήσουν όλα τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, επειδή έτσι ορίζει το σύνταγμά σας. Και παραβιάζοντας το σύνταγμα, ψηφίζετε τόσα πολλά νομοθετήματα».

Αναφέρθηκε στην κατάργηση της ρωσικής γλώσσας (προ του πολέμου), την απαγόρευση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και δηλώσεις του Ζελένσκι πως συνιστούσε στους πολίτες να μην μιλούν ρωσικά «για το καλό των παιδιών τους και των εγγονιών τους».

Συμπλήρωσε πως «αναγνωρίσαμε την Ουκρανία με βάση τη δική της Διακήρυξη Ανεξαρτησίας και το Σύνταγμά της. Το 1990, υιοθετήθηκε η Διακήρυξη Ανεξαρτησίας, η οποία ορίζει ότι η χώρα είναι μη πυρηνική, ουδέτερη, εκτός από μπλοκ (όπως το ΝΑΤΟ), με δικαιώματα για όλες τις εθνικές μειονότητες, και ούτω καθεξής. Και αυτό στη συνέχεια επικυρώθηκε από το Σύνταγμα» κατηγορώντας την Ουκρανία πως δεν μπορεί να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.