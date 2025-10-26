Σε ένα γενικό μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα για τον πόλεμο και τις διεθνείς κινήσεις για την στήριξη της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για δύσκολη κατάσταση στο Ποκρόφσκ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε πως κάθε επιτυχία είναι πολύ δύσκολη να συμβεί και εξαιρετικά σημαντική εφόσον συμβεί ειδικά στην κατεύθυνση του Ποκρόφσκ.

Στο μήνυμά του επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Ουκρανικού ιστότοπου Deepstate ο οποίος δείχνει μεγάλη συγκέντρωση των ρωσικών δυνάμεων οι οποίες κατά την παραδοσιακή τους στρατηγική πολιορκίας βομβαρδίζουν με πυροβολικό και αεροπορία από όλες τις κατευθύνσεις στην επονομαζόμενη τακτική «καζάνι».

Πρόσθεσε πως η κύρια δύναμη της Ρωσίας στο συγκεκριμένο μέτωπο έχει συγκεντρωθεί εκεί, κάτι το οποίο δημιουργεί μια «δύσκολη κατάσταση» στο «Ποκρόφσκ και τις γύρω περιοχές, με άγριες μάχες στην πόλη και τα προάστιά της».

Στο κομμάτι της πολιορκίας του Ποκρόφσκ ανέφερε πως η ρωσική εμπροσθοφυλακή των ανιχνευτών και ομάδες σαμποτέρ βρίσκονται μέσα στην πόλη.

O αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων καταδικάζει την απόκρυψη πληροφοριών

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε ότι επισκέφθηκε τον τομέα Πορκόφσκ, αξιολόγησε την κατάσταση επί τόπου και τόνισε ότι η απόκρυψη ή η παραποίηση πληροφοριών στις αναφορές των διοικητών είναι απαράδεκτη, σύμφωνα με την New Voice of Ukraine.

Σε μήνυμά του στο κανάλι Telegram, ο Σίρσκι δήλωσε ότι συναντήθηκε με διοικητές στρατιωτικών σωμάτων, ταξιαρχιών και στρατιωτικών μονάδων που εκτελούν αποστολές μάχης στο Πορκόφσκ και γύρω από αυτό. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, έλαβε ενημερώσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις.

Τόνισε ότι η διοίκηση εργάζεται για να παρέχει στις ουκρανικές δυνάμεις όλα όσα χρειάζονται και να βελτιώσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ρωσικού πυροβολικού και των drones. «Για άλλη μια φορά, υπενθύμισα στους διοικητές όλων των επιπέδων ότι είναι απολύτως απαράδεκτο να παραποιούν ή να αποκρύπτουν πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κατάσταση στις αναφορές τους», είπε.

«Η ανεντιμότητα έχει πολύ υψηλό κόστος τη ζωή των στρατιωτών μας. Η πρώτη μου απαίτηση είναι η αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή. Ένας διοικητής που αποκρύπτει την αλήθεια για το τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης δεν έχει το δικαίωμα να είναι διοικητής» είπε ο Σίρσκι, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι Ουκρανοί διοικητές ωραιοποιούσαν μια τραγική κατάσταση.

Οι Ρώσοι ενημέρωσαν τις ΗΠΑ για περικυκλωμένους Ουκρανούς

«Είχαμε χρόνο να ενημερώσουμε τους Αμερικανούς συναδέλφους μας για τη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Γενικού Επιτελείου, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί. Ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε ότι 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες είναι περικυκλωμένοι στο Κουπιάνσκ και άλλοι 5.500 στην περιοχή του Ποκρόφσκ», δήλωσε ο Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ρώσος ηγέτης διέταξε τους στρατηγούς του να προσφέρουν στις περικυκλωμένες ουκρανικές δυνάμεις την ευκαιρία να παραδοθούν, σύμφωνα με πηγές του Κρεμλίνου, προκειμένου να «ελαχιστοποιηθεί» ο αριθμός των θυμάτων. Το Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χάρκοβο και το Ποκρόβσκ στην περιοχή του Ντόνετσκ είναι δύο πόλεις-κλειδιά για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας με στόχο τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς.

Ο Ντμίτριεφ ενημέρωσε επίσης τους ομολόγους του για την επιτυχή εκτόξευση ενός πυραύλου κρουζ νέας γενιάς με πυρηνική πρόωση, του Burevestnik.

Στις 24 Οκτωβρίου, τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν αξιωματικούς από δύο ταξιαρχίες που ανέφεραν ότι τουλάχιστον 250 Ρώσοι στρατιώτες βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο Ποκρόβσκ, όπου συμμετείχαν σε μάχες και σκότωναν Ουκρανούς στρατιώτες σε θέσεις πρώτης γραμμής, συμπεριλαμβανομένων χειριστών drones. Το άρθρο περιέγραφε την κατάσταση ως κρίσιμη.

Ολόκληρη η ενημέρωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ακολουθεί ολόκληρη η ενημέρωση της ημέρας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αγγλικούς υπότιτλους για τις συνομιλίες του με ευρωπαίους ηγέτες και τα ενεργά μέτωπα της Ουκρανίας.