Συνοικίες του Κιέβου, πρωτεύουσας της Ουκρανίας, έγιναν στόχος ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones τη νύχτα σήμερα Σάββατο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Η πόλη υφίσταται βαλλιστική επίθεση. Μείνετε στα καταφύγια!»

🚨BREAKING: Russian ballistic missiles hit residential buildings in Kyiv moments ago. pic.twitter.com/3pFUJklgFZ — World Source News (@Worldsource24) October 25, 2025

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Η πόλη υφίσταται βαλλιστική επίθεση. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, κάνοντας λόγο για «οκτώ τραυματίες» από τους οποίους τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

#NOW Massive strikes hit the Ukrainian capital, Kyiv pic.twitter.com/eEIvhpZXeL — Conflict Radar (@Conflict_Radar) October 25, 2025

Ξέσπασαν πυρκαγιές

Μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι και Νταρνίτσκι, χωρίς να υποστούν ζημιές κατοικίες, διευκρίνισε.

KYIV IS NOT SLEEPING!

The moment a ballistic missile hit a thermal power plant on the left bank of Kyiv.

Horror in Kyiv! A large fire after a ballistic missile attack!

It is necessary to transfer Tomahawk missiles to Ukraine very quickly!

🤬🤬🤬🫡🐱🇺🇦

FUCKING RUZZNYA! pic.twitter.com/lkkr8bVi7m — CO «Sergeant Kit» / ГО «Сержант Кіт» (@sergeantkit) October 25, 2025

«Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στις πόλεις με πυραύλους», δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Four people have been injured in Kyiv this morning. Two are in hospital. This is the sight, looking out over Troeshchyna right now.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/86SrX0Yu55 — Tim White (@TWMCLtd) October 25, 2025

Εκανε λόγο για σπασμένα παράθυρα, οχήματα που υπέστησαν ζημιές και κρατήρα σε αυλή πολυκατοικίας στη συνοικία Ντνιπρόφσκι.

Πηγή: ΑΠΕ