Ουκρανία: Ρωσικές επιδρομές και μεγάλες πυρκαγιές στο Κίεβο – Τουλάχιστον οκτώ τραυματίες
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο, ενώ μεγάλες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Συνοικίες του Κιέβου, πρωτεύουσας της Ουκρανίας, έγιναν στόχος ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones τη νύχτα σήμερα Σάββατο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
«Η πόλη υφίσταται βαλλιστική επίθεση. Μείνετε στα καταφύγια!»
«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Η πόλη υφίσταται βαλλιστική επίθεση. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, κάνοντας λόγο για «οκτώ τραυματίες» από τους οποίους τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
Ξέσπασαν πυρκαγιές
Μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι και Νταρνίτσκι, χωρίς να υποστούν ζημιές κατοικίες, διευκρίνισε.
«Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στις πόλεις με πυραύλους», δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.
Εκανε λόγο για σπασμένα παράθυρα, οχήματα που υπέστησαν ζημιές και κρατήρα σε αυλή πολυκατοικίας στη συνοικία Ντνιπρόφσκι.
Πηγή: ΑΠΕ
