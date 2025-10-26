Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν βαλτώσει

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν (εκ των οποίων 6 παιδιά)», στη συνοικία Ντεσνιάνσκι στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για να αποκρούσει την επιδρομή και συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν ζημιές και πυρκαγιές, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Kyiv right now. The woman screams «save us» pic.twitter.com/FXoeL4p1sF — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 26, 2025

🔴 Russian forces attacked Kyiv overnight, injuring 26 people, including 6 children. UNITED24 Media correspondent Amira Barkhush reports from the scene. pic.twitter.com/x5XnJe13g3 — UNITED24 Media (@United24media) October 26, 2025

Πολυκατοικίες επλήγησαν στο Κίεβο

Δυο κτίρια, 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία, «χτυπήθηκαν» ανέφερε παράλληλα νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, χωρίς ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη περίπτωση να διευκρινίσει αν τα πλήγματα έγιναν απευθείας ή κατέπεσαν συντρίμμια.

Τα θύματα «δέχονται ιατρική βοήθεια» και κάποια «εισήχθησαν σε νοσοκομεία», σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, που δεν ξεκαθάρισε πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή τους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και οι δύο πλευρές στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας αρνούνται πως βάζουν εσκεμμένα αμάχους στον πόλεμο, αλλά τα θύματα είναι χιλιάδες, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην ουκρανική πλευρά.