Ουκρανία: Τρεις νεκροί μετά από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 27 τραυματίες, ανάμεσά τους έξι παιδιά
Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της στο Κίεβο - Τι ανακοίνωσαν οι αρχές της Ουκρανίας για το νέο χτύπημα που επέφερε θανάτους και τραυματισμούς
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν βαλτώσει
«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν (εκ των οποίων 6 παιδιά)», στη συνοικία Ντεσνιάνσκι στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.
Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για να αποκρούσει την επιδρομή και συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν ζημιές και πυρκαγιές, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές.
Δείτε σχετικά βίντεο:
Kyiv right now.
The woman screams «save us» pic.twitter.com/FXoeL4p1sF
— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 26, 2025
🔴 Russian forces attacked Kyiv overnight, injuring 26 people, including 6 children.
UNITED24 Media correspondent Amira Barkhush reports from the scene. pic.twitter.com/x5XnJe13g3
— UNITED24 Media (@United24media) October 26, 2025
Πολυκατοικίες επλήγησαν στο Κίεβο
Δυο κτίρια, 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία, «χτυπήθηκαν» ανέφερε παράλληλα νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, χωρίς ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη περίπτωση να διευκρινίσει αν τα πλήγματα έγιναν απευθείας ή κατέπεσαν συντρίμμια.
Τα θύματα «δέχονται ιατρική βοήθεια» και κάποια «εισήχθησαν σε νοσοκομεία», σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, που δεν ξεκαθάρισε πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή τους.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και οι δύο πλευρές στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας αρνούνται πως βάζουν εσκεμμένα αμάχους στον πόλεμο, αλλά τα θύματα είναι χιλιάδες, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην ουκρανική πλευρά.
