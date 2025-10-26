newspaper
Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ
Κόσμος 26 Οκτωβρίου 2025 | 19:12

Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ

«Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τρίτη ημέρα, ενόσω βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε σήμερα πως συνέχισε τις συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε στο Ρόιτερς στις 24 Οκτωβρίου ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ για μια συνάντηση που είχε σχεδιαστεί πριν από καιρό.

«Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τρίτη ημέρα, ενόσω βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη», είπε ο Ντμίτριεφ, προσθέτοντας πως μερικές δυνάμεις προσπαθούν να διαταράξουν τον διάλογο ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Ο Ντμίτριεφ, που σπούδασε στο Στάνφορντ και εργάστηκε στην επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs, είναι από τα μέλη της ρωσικής ελίτ που γνωρίζουν πολύ καλά τις ΗΠΑ, έχοντας στενές σχέσεις με σημαντικά μέλη της ομάδας του Τραμπ.

Ο Τραμπ επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες της Ρωσίας, σε μια απότομη αλλαγή πολιτικής στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως να σημειώσουν άνοδο σχεδόν 5% την Πέμπτη και ορισμένα μεγάλα ινδικά διυλιστήρια να αρχίσουν να εξετάζουν μειώσεις στις εισαγωγές από τη Ρωσία.

Όμως οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν προχθές, Παρασκευή, καθώς η αγορά έχει επιφυλάξεις σχετικά με τη δέσμευση του Τραμπ στις κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρίες. Η Ρωσία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο στις εξαγωγές πετρελαίου.

Ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Μόσχα δεν θα υποκύψει ποτέ στην πίεση από τις ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη ξένη δύναμη, και προειδοποίησε ότι θα δώσει «συντριπτική» απάντηση σε τυχόν στρατιωτικά πλήγματα βαθιά στη Ρωσία.

Ο Ντμίτριεφ είπε πως η οικονομία της Ρωσίας είναι σε «καλή κατάσταση» με χαμηλό χρέος — και πως αυτή η πληροφορία θα πρέπει να διαβιβαστεί στις ΗΠΑ.

Το 2022, τη χρονιά που ο Πούτιν διέταξε τους στρατιώτες του να εισβάλουν στην Ουκρανία, η οικονομία συρρικνώθηκε 1,4%, όμως στη συνέχεια απέδωσε καλύτερα από τον μέσο όρο της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7), καταγράφοντας ανάπτυξη 4,1% το 2023 και 4.3% το 2024. Το υπουργείο Οικονομίας προβλέπει ότι η ανάπτυξη φέτος θα πέσει στο 1,0%.

«Επιβεβαιώνουμε πως μια λύση στην ουκρανική σύγκρουση είναι δυνατή μόνο αν οι ριζικές αιτίες αυτής της σύγκρουσης εξαλειφθούν», είπε ο Ντμίτριεφ.

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

