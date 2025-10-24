Ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια προγραμματισμένη συνάντηση εδώ και καιρό και ότι ο διάλογος μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας συνεχίζεται.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, δήλωσε επίσης ότι η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε προγραμματιστεί «πολύ νωρίτερα» και δεν ακυρώθηκε παρά τις «πρόσφατες εχθρικές ενέργειες» της Ουάσιγκτον. Είπε ότι η οικονομική συνεργασία παραμένει δυνατή «μόνο με σεβασμό στα συμφέροντα της Ρωσίας».

Αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι ο Ντμιτρίεφ θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Μαϊάμι το Σάββατο με τον οποίο διατηρεί πολύ καλές σχέσεις. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι ο Ντμιτρίεφ δήλωσε ότι θα συναντηθεί και με άλλα άτομα, τα οποία δεν κατονόμασε.

Ο Ντμιτρίεφ κατηγόρησε την Ευρώπη πως διαταράσσει τις σχέσεις ανάμεσα Πούτιν-Τραμπ

Ο Ντμιτρίεφ κατηγόρησε την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο ότι προσπαθούν να «διαταράξουν κάθε άμεσο διάλογο» μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις συνομιλίες για να διασφαλίσει ότι η θέση της θα ακουστεί.

«Αυτό υποδηλώνει ότι πολλές προσπάθειες που είχαν ως στόχο την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία καταστράφηκαν τόσο από τους Βρετανούς όσο και από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους», συνέχισε ο στενός σύμβουλος του ρώσου προέδρου.

«Αρκεί να αναφερθούμε στον (πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις) Τζόνσον, ο οποίος, όταν υπήρχε ήδη ειρηνευτική συμφωνία (μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας), εμφανίστηκε και, έχοντας λάβει ένα εκατομμύριο λίρες από τους χορηγούς του, δήλωσε: «Όχι, δεν υπάρχει ανάγκη να συνάψουμε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία» πρόσθεσε ο Ντμίτριεφ.

Είπε ότι οι κυρώσεις δεν θα έχουν «καμία απολύτως επίδραση» στην οικονομία της Ρωσίας, αλλά θα «αυξήσουν τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ» και ότι οι τιμές του πετρελαίου «έχουν ήδη αυξηθεί και θα αυξηθούν περαιτέρω».