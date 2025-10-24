Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να παγώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου και να χρησιμοποιηθούν αυτές οι γραμμές ως αφετηρία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το έδαφος.

Η Ρωσία επιμένει ότι πρέπει να της επιτραπεί να κρατήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει από την Ουκρανία και να της παραχωρηθούν περισσότερα, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός.

Η Ουκρανία έχει αντιδράσει αρνητικά σε αυτό, και ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να μετατοπίσει καμία από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ακολουθεί μια περιγραφή των τρεχουσών γραμμών του μετώπου και των αντιδράσεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην τελευταία πρόταση:

Τι έχει προτείνει ο Τραμπ;

Ο Τραμπ πρότεινε να σταματήσει ο πόλεμος εκεί όπου διεξάγονται οι μάχες.

«Μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα. Αλλά είπα να σταματήσουν και να σταματήσουν στη γραμμή μάχης», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή.

«Το υπόλοιπο είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτείς αν πεις: Πάρτε αυτό. Εμείς παίρνουμε εκείνο».

Όταν ρωτήθηκε αν είχε συμβουλεύσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, που συνορεύει με τη Ρωσία και την οποία έχει διεκδικήσει, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά.

«Ας μείνει όπως είναι. Αυτή τη στιγμή είναι χωρισμένη. Νομίζω ότι το 78% της γης έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

«Αφήστε την όπως είναι τώρα. Μπορούν να… διαπραγματευτούν κάτι αργότερα».

Πού βρίσκονται οι γραμμές αυτή τη στιγμή;

Κατά τη διάρκεια του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει καταλάβει εδάφη κυρίως σε τέσσερις ανατολικές και νότιες επαρχίες της Ουκρανίας: Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Χερσόν και Ζαπορίζια. Επίσης, ελέγχει ένα μικρό τμήμα της επαρχίας Χάρκοβο.

Το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ ονομάζονται συλλογικά Ντονμπάς, όπου έχουν σημειωθεί οι περισσότερες μάχες.

Η Ρωσία ελέγχει ολόκληρο το Λουγκάνσκ και το μεγαλύτερο μέρος του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών γύρω από τις πόλεις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ.

Η Ρωσία ελέγχει επίσης περίπου το 75% της Χερσόνης και της Ζαπορίζια.

Η Ζαπορίζια είναι μια σημαντική βιομηχανική περιοχή, γνωστή για την παραγωγή χάλυβα, αλουμινίου και αεροσκαφών, και φιλοξενεί επίσης τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης.

Πώς αντέδρασαν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της σε αυτή την πρόταση;

Η Ουκρανία και η Ευρώπη υποστήριξαν το σχέδιο του Τραμπ για πάγωμα των γραμμών μάχης.

Την Τρίτη, οι ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ζελένσκι υπέγραψαν μια δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι υποστηρίζουν «ένθερμα» την πρόταση του Τραμπ.

«Η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», ανέφερε η δήλωση.

Προηγουμένως, η Ουκρανία επέμενε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει αλλάξει στάση ως προς το αν η Ουκρανία πρέπει ή όχι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Τον Αύγουστο, πριν από μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα για να συζητήσουν τον πόλεμο, ο Τραμπ δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Θα υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους εκείνη την εποχή.

Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ φάνηκε να κάνει μια στροφή 180 μοιρών, λέγοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο στρατιωτικά και να ανακτήσει τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε το 2014, και άλλων περιοχών στην ανατολική Ουκρανία.

Πώς αντέδρασε η Ρωσία;

Η Ρωσία από μεριάς της απέρριψε το σχέδιο.

Την Τρίτη, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι προσηλωμένη σε «μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ειρήνη – όχι σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός που δεν θα οδηγήσει πουθενά».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ πρόσθεσε ότι «η στάση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη», αναφερόμενος στις σκληρές απαιτήσεις της για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους απόσυρσης των ουκρανικών στρατευμάτων από τις ανατολικές περιοχές που διεκδικεί η Μόσχα.

Την Τρίτη, το Reuters ανέφερε ότι η Ρωσία έστειλε ένα ιδιωτικό ανακοινωθέν στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, απαιτώντας τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς – όχι μόνο των περιοχών που έχει ήδη καταλάβει.

Μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας τις επόμενες δύο εβδομάδες αναβλήθηκε, καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήθελε μια «άχρηστη συνάντηση» με τον Πούτιν.

«Δεν φαινόταν ότι θα φτάναμε στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε, οπότε την ακύρωσα. Αλλά θα το κάνουμε στο μέλλον», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη.