Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;
Κόσμος 24 Οκτωβρίου 2025 | 16:15

Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει, παρότι ο Τραμπ καυχιόταν πέρυσι ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Spotlight

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να παγώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου και να χρησιμοποιηθούν αυτές οι γραμμές ως αφετηρία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το έδαφος.

Η Ρωσία επιμένει ότι πρέπει να της επιτραπεί να κρατήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει από την Ουκρανία και να της παραχωρηθούν περισσότερα, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός.

Η Ουκρανία έχει αντιδράσει αρνητικά σε αυτό, και ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να μετατοπίσει καμία από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ακολουθεί μια περιγραφή των τρεχουσών γραμμών του μετώπου και των αντιδράσεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην τελευταία πρόταση:

Τι έχει προτείνει ο Τραμπ;

Ο Τραμπ πρότεινε να σταματήσει ο πόλεμος εκεί όπου διεξάγονται οι μάχες.

«Μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα. Αλλά είπα να σταματήσουν και να σταματήσουν στη γραμμή μάχης», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή.

«Το υπόλοιπο είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτείς αν πεις: Πάρτε αυτό. Εμείς παίρνουμε εκείνο».

Όταν ρωτήθηκε αν είχε συμβουλεύσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, που συνορεύει με τη Ρωσία και την οποία έχει διεκδικήσει, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά.

«Ας μείνει όπως είναι. Αυτή τη στιγμή είναι χωρισμένη. Νομίζω ότι το 78% της γης έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

«Αφήστε την όπως είναι τώρα. Μπορούν να… διαπραγματευτούν κάτι αργότερα».

Πού βρίσκονται οι γραμμές αυτή τη στιγμή;

Κατά τη διάρκεια του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει καταλάβει εδάφη κυρίως σε τέσσερις ανατολικές και νότιες επαρχίες της Ουκρανίας: Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Χερσόν και Ζαπορίζια. Επίσης, ελέγχει ένα μικρό τμήμα της επαρχίας Χάρκοβο.

Το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ ονομάζονται συλλογικά Ντονμπάς, όπου έχουν σημειωθεί οι περισσότερες μάχες.

Η Ρωσία ελέγχει ολόκληρο το Λουγκάνσκ και το μεγαλύτερο μέρος του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών γύρω από τις πόλεις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ.

Η Ρωσία ελέγχει επίσης περίπου το 75% της Χερσόνης και της Ζαπορίζια.

Η Ζαπορίζια είναι μια σημαντική βιομηχανική περιοχή, γνωστή για την παραγωγή χάλυβα, αλουμινίου και αεροσκαφών, και φιλοξενεί επίσης τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης.

Ποια είναι η τρέχουσα πρώτη γραμμή στην Ουκρανία;

Πώς αντέδρασαν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της σε αυτή την πρόταση;

Η Ουκρανία και η Ευρώπη υποστήριξαν το σχέδιο του Τραμπ για πάγωμα των γραμμών μάχης.

Την Τρίτη, οι ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ζελένσκι υπέγραψαν μια δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι υποστηρίζουν «ένθερμα» την πρόταση του Τραμπ.

«Η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», ανέφερε η δήλωση.

Προηγουμένως, η Ουκρανία επέμενε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει αλλάξει στάση ως προς το αν η Ουκρανία πρέπει ή όχι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Τον Αύγουστο, πριν από μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα για να συζητήσουν τον πόλεμο, ο Τραμπ δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Θα υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους εκείνη την εποχή.

Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ φάνηκε να κάνει μια στροφή 180 μοιρών, λέγοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο στρατιωτικά και να ανακτήσει τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε το 2014, και άλλων περιοχών στην ανατολική Ουκρανία.

Πώς αντέδρασε η Ρωσία;

Η Ρωσία από μεριάς της απέρριψε το σχέδιο.

Την Τρίτη, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι προσηλωμένη σε «μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ειρήνη – όχι σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός που δεν θα οδηγήσει πουθενά».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ πρόσθεσε ότι «η στάση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη», αναφερόμενος στις σκληρές απαιτήσεις της για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους απόσυρσης των ουκρανικών στρατευμάτων από τις ανατολικές περιοχές που διεκδικεί η Μόσχα.

Την Τρίτη, το Reuters ανέφερε ότι η Ρωσία έστειλε ένα ιδιωτικό ανακοινωθέν στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, απαιτώντας τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς – όχι μόνο των περιοχών που έχει ήδη καταλάβει.

Μια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας τις επόμενες δύο εβδομάδες αναβλήθηκε, καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήθελε μια «άχρηστη συνάντηση» με τον Πούτιν.

«Δεν φαινόταν ότι θα φτάναμε στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε, οπότε την ακύρωσα. Αλλά θα το κάνουμε στο μέλλον», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

Ομόλογα
Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

inWellness
inTown
Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ
Οι κίνδυνοι 24.10.25

Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ

Μια συνολική συμφωνία με το Ιράν θα ωφελούσε τους πάντες, αλλά διαβάζοντας κανείς ανάλυση του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών θέσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου – Κλήθηκε από την Εισαγγελία να καταθέσει
Τουρκία 24.10.25

Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου - Κλήθηκε από την Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη για να καταθέσει

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«one in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία – Μάχη με την πείνα δίνουν οι Παλαιστίνιοι
Δημόσιες επιπλήξεις 24.10.25

Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία - Σε καταστροφικά επίπεδα παραμένει ο λιμός στη Γάζα

Να εξασφαλίσουν ότι ο Νετανιάχου δεν θα επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα προσπαθούν οι ΗΠΑ - Την ίδια ώρα η κατάσταση στον θύλακα παραμένει δραματική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ – Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της
Κόσμος 24.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ - Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, αναμένεται να έχει την πρώτη της συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα κληθεί να διαπραγματευτεί ζητήματα άμυνας και στρατηγικής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα
ΗΠΑ 24.10.25

«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα

Κάθε λίγες δεκαετίες, οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν εκ νέου ότι η δημοκρατία τους χτίστηκε πάνω σε μια απόρριψη: εκείνη της κυριαρχίας ενός μονάρχη. Αυτή η απόρριψη εκφράζεται τώρα με το «No kings»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί στην ΕΕ;
Ευρωπαϊκή Ένωση 24.10.25

Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί;

Ενώ οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, ο αριθμός των νέων που σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα αυξάνεται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση για την ΕΕ
Νομοθετικά εμπόδια 24.10.25

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση

Οι παραδοσιακές κεντρώες δυνάμεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, καθώς οι εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουν ότι η επίτευξη πλειοψηφιών ίσως απαιτεί συνεργασία με την ακροδεξιά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βόρεια Κορέα: Ανεγείρει μουσείο για τους πεσόντες στρατιωτικούς στη μάχη της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
«Οι ήρωές μας» 24.10.25

Β. Κορέα: Μουσείο για τους στρατιωτικούς που έπεσαν στη Ρωσία

«Μμουσείο στη μνήμη των ανδραγαθημάτων στη μάχη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό» θα ανεγερθεί στη Βόρεια Κορέα, αφιερωμένο στους στρατιωτικούς της που σκοτώθηκαν στη Ρωσία.

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» – Συγγενής θύματος απαντά στο υπ. Μεταφορών
Ελλάδα 24.10.25

«Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» - Συγγενής θύματος των Τεμπών απαντά στο υπ. Μεταφορών

Ο Βαγγέλης Βλάχος που έχασε τον αδελφό του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών «απάντησε» στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια.

Σύνταξη
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε στις αρχές η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 24.10.25

Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε στις αρχές η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ανάκρισης.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα
Βίντεο 24.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της

Σύνταξη
Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ
Οι κίνδυνοι 24.10.25

Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ

Μια συνολική συμφωνία με το Ιράν θα ωφελούσε τους πάντες, αλλά διαβάζοντας κανείς ανάλυση του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών θέσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου – Κλήθηκε από την Εισαγγελία να καταθέσει
Τουρκία 24.10.25

Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου - Κλήθηκε από την Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη για να καταθέσει

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ

Σύνταξη
Σχολεία: Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς μετά τα χημικά κατά μικρών μαθητών
Α' ΔΙΠΕ 24.10.25

Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς, μία μέρα μετά τα χημικά σε μικρούς μαθητές - Σε εξέλιξη συγκέντρωση

Σε εξέλιξη νέα συγκέντρωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στην Α΄ΔΙΠΕ στο Μεταξουργείο ενάντια στη συγχώνευση τμημάτων στα σχολεία - Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπροστά στο κτίριο

Σύνταξη
Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…

Ο Μισέλ Πλατινί εξαπέλυσε επίθεση στη FIFA, μιλώντας για παρασκηνιακές σχέσεις και αθέμιτη επιρροή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη
Πρωτοβουλίες 24.10.25

O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη

Ο Δήμαρχος Πειραιά παρουσίασε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά που συνδέουν την εκπαίδευση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«one in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)

Ο Ολυμπιακός μετά την προπόνηση στο Καραϊσκάκη, επισκέφθηκε σύσσωμος το θρυλικό Μουσείο και παίκτες και τεχνικό τιμ έπαθαν… πλάκα – Η συγκίνηση για την ταινία της ιστορικής κατάκτησης του Conference.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»
Σφοδρές αντιδράσες 24.10.25

ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»

«Την απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο με τη σημερινή του μορφή προσβάλλει κατάφωρα και υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση», ζητάει με ανακοίνωση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
