Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσαν σήμερα κοινή δήλωση εκφράζοντας στήριξη προς την Ουκρανία και τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματίσει τη σύγκρουση εκεί.

Οι δηλώσεις υπέρ του σχεδίου Τραμπ

«Στηρίζουμε σθεναρά τη θέση του προέδρου Τραμπ ότι η σύγκρουση θα πρέπει να σταματήσει άμεσα και ότι η σημερινή γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», αναφέρει η δήλωση, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση.

«Οι τακτικές καθυστέρησης της Ρωσίας έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι η Ουκρανία είναι η μόνη πλευρά που αντιμετωπίζει σοβαρά το ζήτημα της ειρήνης. Όλοι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο Πούτιν συνεχίζει να επιλέγει τη βία και την καταστροφή».

Παράλληλα, συμπληρώνει ότι «πρέπει να εντείνουμε την πίεση στη ρωσική οικονομία και την αμυντική της βιομηχανία, έως ότου ο Πούτιν να είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη. Αναπτύσσουμε μέτρα για να χρησιμοποιήσουμε την πλήρη αξία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας ούτως ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται».

Η δήλωση ενημερώνει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο πλαίσιο της «Συμμαχίας των Προθύμων» για να συζητήσουν την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας.