24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κόσμος 25 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Spotlight

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον και η Μόσχα δεν απέχουν πολύ από διπλωματική λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος σε μερικούς μήνες θα κλείσει τέσσερα χρόνια (στη φωτογραφία, επάνω, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ στη διάρκεια της συνέντευξής του στο CNN).

«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Hταν σημαντική κίνηση του προέδρου (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον πως το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», είπε ο κ. Ντμίτριεφ, που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους, στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ του CNN.

«Η προβλεπόμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε»

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν πως η Ρωσία πρέπει να φύγει (από την ουκρανική επικράτεια) εντελώς, επομένως (…) νομίζω πως είμαστε αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση που μπορεί να κλειστεί», πρόσθεσε.

Ακόμη, είπε πως η προβλεπόμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε, αναμένει πως θα γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Παρά την εξέλιξη αυτή και την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων, ο κ. Ντμίτριεφ διαβεβαίωσε πως ο διάλογος της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα συνεχίζεται.

Για τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Επισήμανε επίσης ότι δεν αναμένει οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους να πλήξουν ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας του.

Ο ρώσος απεσταλμένος εκφράστηκε σε εκπομπή του Fox News μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για τις επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, διότι οι τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο θα αυξηθούν και η Ρωσία απλώς θα πουλάει μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ

Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25.10.25

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι
Κέρδισε τους νέους 24.10.25

Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι

Έχοντας καταφέρει να ενώσει τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, η Κάθριν Κόνολι ετοιμάζεται να εκλεγεί πρόεδρος στην Ιρλανδία. Και ίσως να ταράξει τα νερά με τις θέσεις της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage
Πόλεμος στην Ουκρανία 24.10.25

Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage

Την παράδοση στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλων Aster και πολεμικών αεροσκαφών Mirage, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Επίσης, μίλησε για «πρωτοβουλίες» στο πλαίσιο της «συμμαχίας των προθύμων».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική – Φόβος για κλιμάκωση
Κόσμος 24.10.25

Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική - Φόβος για κλιμάκωση

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την κόντρα τους με την Βενεζουέλα αλλά και την Κολομβία αποστέλλοντας το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ στην Καραϊβική μαζί με άγνωστο αριθμό των πλοίων συνοδείας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
Κόσμος 24.10.25

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση η οποία αποτελεί την εγγύησή τους για την δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25.10.25

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Οι μαρτυρίες των γειτόνων στο Κολωνάκι μεταφέρουν μια εικόνα καταστροφής από τη φωτιά αλλά και ένα κλίμα εντάσεων και έντονων διαπληκτισμών ανάμεσα στην ηλικιωμένη και τον γιο της.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου
Ελλάδα 25.10.25

Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου

Λίγο πριν τον επίλογο στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη σε Αμαλιάδα και Πάτρα, και ενώ αναμένονται οι διώξεις για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η γιαγιά του άτυχου παιδιού μιλάει για την Ειρήνη Μουρτζούκου

Σύνταξη
Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μίλησε ξανά με σκοπό να βοηθήσει την έρευνα για την πυρκαγιά στο Κολωνάκι, στο θρίλερ που εξελίχθηκε χάρη στην ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου

Τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου είναι πολύ σαφή και είναι κατά πάσα πιθανότητα ο λόγος που άνοιξε ξανά η υπόθεση, που παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών.

Σύνταξη
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Σύνταξη
Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ο συμβολισμός 24.10.25

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Σύνταξη
