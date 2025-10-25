Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον και η Μόσχα δεν απέχουν πολύ από διπλωματική λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος σε μερικούς μήνες θα κλείσει τέσσερα χρόνια (στη φωτογραφία, επάνω, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ στη διάρκεια της συνέντευξής του στο CNN).

«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Hταν σημαντική κίνηση του προέδρου (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον πως το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», είπε ο κ. Ντμίτριεφ, που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους, στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ του CNN.

«Η προβλεπόμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε»

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν πως η Ρωσία πρέπει να φύγει (από την ουκρανική επικράτεια) εντελώς, επομένως (…) νομίζω πως είμαστε αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση που μπορεί να κλειστεί», πρόσθεσε.

Ακόμη, είπε πως η προβλεπόμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε, αναμένει πως θα γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Παρά την εξέλιξη αυτή και την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων, ο κ. Ντμίτριεφ διαβεβαίωσε πως ο διάλογος της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα συνεχίζεται.

Putin’s special envoy reveals if a Trump meeting will actually happen

Watch the full video here: https://t.co/9XdzpXiCKx pic.twitter.com/oazmMoFZF1 — The Lead CNN (@TheLeadCNN) October 24, 2025

Για τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Επισήμανε επίσης ότι δεν αναμένει οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους να πλήξουν ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας του.

Ο ρώσος απεσταλμένος εκφράστηκε σε εκπομπή του Fox News μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για τις επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, διότι οι τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο θα αυξηθούν και η Ρωσία απλώς θα πουλάει μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», εξήγησε.

Talked to @FoxNews on the US-Russia dialogue and finding realistic solutions to peace in Ukraine 🕊️ pic.twitter.com/CXqyn5wMpb — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 24, 2025

Πηγή: ΑΠΕ