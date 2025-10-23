Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία» (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters).

H Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται»

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

«Τεράστιες κυρώσεις»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι «ελπίζει» πως οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας για «τεράστιες» κυρώσεις, ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως «ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως ο πόλεμος θα τερματιστεί», καθώς υποδεχόταν τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

