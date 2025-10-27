Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της συμφώνησαν να συνεργασθούν το επόμενο δεκαήμερο για την κατάρτιση σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε στον ιστότοπο Axios ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εφαρμογή εκεχειρίας επί των σημερινών γραμμών του μετώπου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζητά και νέα στρατιωτική ενίσχυση από τις ΗΠΑ

«Μερικά σημεία συνοπτικά. Σαν σχέδιο κατάπαυσης του πυρός. Αποφασίσαμε να εργαστούμε επ’ αυτού την επόμενη εβδομάδα ή δεκαήμερο», δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα από το Axios.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία – με στόχο να ασκήσει πίεση επί της Ρωσίας για συνομιλίες – ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση.

Exclusive: Zelensky calls on Trump to follow up Russia sanctions with missiles https://t.co/34daYogXVA — Axios (@axios) October 27, 2025

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία για την επιπλέον στρατιωτική βοήθεια

Με χθεσινή ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ευχαριστήσει Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία για την επιπλέον στρατιωτική βοήθεια που θα δώσουν στην Ουκρανία, η οποία συμπεριλαμβάνει και αεροπλάνα Mirage.