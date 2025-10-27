Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση
Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της συμφώνησαν να συνεργασθούν το επόμενο δεκαήμερο για την κατάρτιση σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε στον ιστότοπο Axios ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εφαρμογή εκεχειρίας επί των σημερινών γραμμών του μετώπου.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζητά και νέα στρατιωτική ενίσχυση από τις ΗΠΑ
«Μερικά σημεία συνοπτικά. Σαν σχέδιο κατάπαυσης του πυρός. Αποφασίσαμε να εργαστούμε επ’ αυτού την επόμενη εβδομάδα ή δεκαήμερο», δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα από το Axios.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία – με στόχο να ασκήσει πίεση επί της Ρωσίας για συνομιλίες – ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση.
Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:
Exclusive: Zelensky calls on Trump to follow up Russia sanctions with missiles https://t.co/34daYogXVA
— Axios (@axios) October 27, 2025
Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία για την επιπλέον στρατιωτική βοήθεια
Με χθεσινή ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ευχαριστήσει Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία για την επιπλέον στρατιωτική βοήθεια που θα δώσουν στην Ουκρανία, η οποία συμπεριλαμβάνει και αεροπλάνα Mirage.
I want to express my particular gratitude to the United Kingdom and France: there is a decision from France to provide Ukraine with additional Mirage fighter jets and air defense missiles, while the UK will continue to assist us with air defense by supplying missiles and… pic.twitter.com/eQd8Lkkt5J
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2025
