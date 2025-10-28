Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς τη Λιθουανία απέναντι στις συνεχείς εισβολές μπαλονιών διακινητών τσιγάρων και ηλίου στον εναέριο χώρο της, οι οποίες οδήγησαν χθες στο προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων του Βίλνιους και του Κάουνας (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Vladislav Culiomza, επάνω, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν).

«Αυτή είναι αποσταθεροποίηση, είναι πρόκληση. Την αποκαλούμε με το όνομά της: υβριδική απειλή. Δεν θα την ανεχθούμε»

«Αυτή είναι αποσταθεροποίηση, είναι πρόκληση. Την αποκαλούμε με το όνομά της: υβριδική απειλή. Δεν θα την ανεχθούμε», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Europe stands in full solidarity with Lithuania in the face of the persistent incursions of helium smuggling balloons into its airspace. This is destabilisation.

This is provocation. We call it by its name: a hybrid threat.

We will not tolerate it. This is yet another reason… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2025

Θα τα καταρρίπτει

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ινγκα Ρουγκινιένε δήλωσε χθες ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει τα μπαλόνια των διακινητών που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν προκαλέσει κατ’ επανάληψη προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία σε αυτήν τη χώρα της Βαλτικής.

Πρόσθεσε ότι θεωρεί την αδράνεια του Μινσκ να μην σταματά την εκτόξευση των μπαλονιών ως ένδειξη της εμπλοκής των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ