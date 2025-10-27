Η Λιθουανία κλείνει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία μετά το νέο περιστατικό με τα αερόστατα την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας, Ίνγκα Ρουγκινιένε.

Μετά τα περιστατικά με τα drones, ήρθαν τα αερόστατα να επιφέρουν νέα διπλωματική κρίση

Η Λιθουανή πρωθυπουργός είπε στη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας σήμερα το πρωί ότι το κλείσιμο των συνόρων δεν θα αφορά τους διπλωμάτες ή τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φεύγουν από τη Λευκορωσία.

Η ίδια δεσμεύτηκε ότι η Λιθουανία θα καταρρίπτει τα αερόστατα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της.

«Έτσι στέλνουμε ένα μήνυμα στη Λευκορωσία και δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε καμία υβριδική επίθεση εδώ, θα λάβουμε όλα τα αυστηρότερα μέτρα για να σταματήσουμε τέτοιες επιθέσεις», δήλωσε η Ρουγκινιένε, όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας LRT.

⚡ Lithuania closes its border with Belarus indefinitely The border checkpoints Kamenniy Log and Benyakoni have been shut down — crossing the border is now impossible, and it’s unclear when it might reopen. Lithuania’s National Security Commission will discuss a long-term… pic.twitter.com/19jJ4dwztb — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Λιθουανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν χθες τη Λευκορωσία και τη Ρωσία ότι τεστάρουν την ετοιμότητά της.

Η Λιθουανία δεν αποκλείει διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Η Ίνγκα Ρουγκινιένε είπε, επίσης, ότι η Λιθουανία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ζητήσει διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Reuters.

Το Άρθρο 4 – που δεν πρέπει να συγχέεται με το πολύ πιο σοβαρό Άρθρο 5 – επιτρέπει στις χώρες να ζητήσουν συνομιλίες με το ΝΑΤΟ «όποτε, κατά τη γνώμη οποιασδήποτε από αυτές, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη».

Η διαδικασία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί μόνο εννέα φορές στην ιστορία του ΝΑΤΟ, αλλά πρόσφατα ενεργοποιήθηκε από την Πολωνία και την Εσθονία μετά από δύο περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου τους τον Σεπτέμβριο, με τις δύο χώρες να κατηγορούν τη Ρωσία.