Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Τα αεροδρόμια Βίλνιους και Κάουνας της Λιθουανίας έκλεισαν την Παρασκευή το βράδυ λόγω μετεωρολογικών αερόστατων που πετούσαν από τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Λιθουανίας, αυτή είναι η τρίτη τέτοια διαταραχή αυτόν τον μήνα.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει επανειλημμένα βυθιστεί στο χάος τις τελευταίες εβδομάδες διότι εθεάθησαν drones σε αεροδρόμια. Μεταξύ αυτών τα αεροδρόμια στην Κοπεγχάγη (Δανία), το Μόναχο (Γερμανία), αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής.

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η κυκλοφορία στα δύο αεροδρόμια ανεστάλη μέχρι τις 22:00 τοπική ώρα (19:00 GMT). Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (NCMC) δήλωσε ότι «δεκάδες αερόστατα» είχαν εντοπιστεί στο ραντάρ.

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε την Τρίτη και στις 5 Οκτωβρίου, όταν αερόστατα λαθρεμπόρων εισήλθαν στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας μεταφέροντας λαθραία τσιγάρα από τη Λευκορωσία, δήλωσαν οι αρχές.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα της Βαλτικής θα κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία εάν εισέλθουν ξανά αερόστατα λαθρεμπόρων από τη γειτονική χώρα.