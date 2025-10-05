newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι
Κόσμος 05 Οκτωβρίου 2025 | 17:13

Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι

Πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά τα drones όταν ο αντίπαλος υπερέχει σε προσωπικό 3/1 και παράγει πολλαπλάσιες ποσότητες πυρομαχικών τον μήνα από ό,τι το σύνολο του ΝΑΤΟ

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Πρόσφατα, ο στρατηγός των ΗΠΑ Ντέιβιντ Πετρέους, γνωστός για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στις καταστροφικές εκστρατείες σε Ιράκ και Αφγανιστάν, πρότεινε κάποιες πρωτότυπες ιδέες για να κερδίσουν οι Ουκρανοί τον πόλεμο: περισσότερα drones, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων μεγάλης εμβέλειας και ρομποτικών υποβρυχίων. Αρκούν;

Πράγματι τα drones έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, έχοντα μεταμόρφωση τον τρόπο που διεξάγονται οι συγκρούσεις. Συμπλήρωσαν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποκατέστησαν συμβατικούς πυραύλους, ενώ ενίσχυσαν εντυπωσιακά την ικανότητα κάθε πλευράς να επιτηρεί την άλλη.

Έως και το 80% των απωλειών στη σύγκρουση αποδίδεται σε drones(FPV), και η χρήση αυτών των φθηνών συστημάτων έχει καταστήσει δυσχερή τη συγκέντρωση χερσαίων δυνάμεων για επιθετικές προελάσεις.

Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Ουκρανία, που αξιοποίησε τα drones για να αποτρέπει αιφνιδιαστικές επιθέσεις και να μετριάζει κάπως την έλλειψη προσωπικού.

Ωστόσο, για τη Τζέννιφερ Κάβανα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν και διευθύντρια στρατιωτικής ανάλυσης στον οργανισμό Defense Priorities, η λύση του Πετρέους στα προβλήματα της Ουκρανίας δεν θα είναι αποτελεσματικότερη από προηγούμενες «συνταγές», αφήνοντας το Κίεβο σε ακόμη χειρότερη θέση.

«Τα drones από μόνα τους δεν θα βοηθήσουν την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο, ακόμη κι αν παραχθούν σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς, με μεγαλύτερη ισχύ πυρός και εμβέλεια» λέει σε ανάλυσή της στο Unherd.

«Η κύρια αξία τους μέχρι τώρα υπήρξε αμυντική, όχι επιθετική. Συνεπώς, ελάχιστα μπορούν να προσφέρουν στην ανάκτηση εδαφών. Ακόμη κι αν ο στόχος του Κιέβου είναι απλώς να αποτρέψει περαιτέρω ρωσικές προελάσεις, τα drones θα προσφέρουν μόνο οριακά οφέλη έως ότου η Ουκρανία βρει τρόπο να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικό».

Σε αυτό και σε άλλα πεδία, η Ουκρανία υστερεί -και θα συνεχίσει να υστερεί- έναντι του πολύ μεγαλύτερου αντιπάλου της, σύμφωνα με την Κάβανα.

Εξηγεί πως η Ρωσία διαθέτει πλεονέκτημα προσωπικού 3/1 και παράγει πολλαπλάσιες ποσότητες πυρομαχικών τον μήνα από ό,τι το σύνολο του ΝΑΤΟ, ενώ πρόσφατα, πέτυχε πλεονέκτημα στην παραγωγή drones, τόσο σε αριθμό όσο και σε ταχύτητα καινοτομίας.

«Περισσότερη επένδυση στη βιομηχανία drones της Ουκρανίας μπορεί να βοηθήσει να κλείσει το ποσοτικό χάσμα, αλλά δεν θα επαναφέρει το τεχνολογικό προβάδισμα που τώρα κατέχει η Ρωσία» σημειώνει η ειδική.

Είναι πολύ μεγάλη για να χτυπηθεί

Ο Πετρέους προτείνει η Ουκρανία να επικεντρωθεί σε δύο συγκεκριμένους τύπους drones: μεγάλης εμβέλειας και υποβρύχια. Υποστηρίζει ότι αμφότερα μπορούν να προσφέρουν τακτικό πλεονέκτημα, όμως ακόμη κι αυτό είναι αμφίβολο. Τα μεγάλης εμβέλειας drones -με βεληνεκές άνω των 1.000 χλμ.- έχουν μικρότερη ισχύ πυρός από τους πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειας, αλλά μπορούν να παραχθούν φθηνότερα και σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς από την εγχώρια αμυντική βάση.

Μπορούν να πλήξουν κρίσιμες υποδομές της Ρωσίας, να διαταράξουν γραμμές ανεφοδιασμού και να απειλήσουν βασικούς στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών εκτόξευσης που βομβαρδίζουν ουκρανικές πόλεις.

Όμως ακόμη και μια εντατικοποιημένη εκστρατεία τέτοιων πλήγματων θα αποφέρει μόνο οριακά οφέλη, υπογραμμίζει η ειδική, καθώς το γεωγραφικό μέγεθος της Ρωσίας σημαίνει ότι μπορεί να μετακινήσει στρατηγικά μέσα, κόμβους εφοδιασμού και γραμμές ανεφοδιασμού εκτός εμβέλειας της Ουκρανίας.

«Επιτυχή πλήγματα θα επιβάλουν κόστος στη Ρωσία, αλλά όχι αρκετό για να διαταράξει την ικανότητα της Μόσχας να εφοδιάζει το μέτωπο με πυρομαχικά, πυραύλους ή άλλο υλικό, ούτε για να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων επί του πεδίου. Ούτε θα αρκούν για να πείσουν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να προχωρήσει σε παραχωρήσεις. Έχει ήδη δείξει προθυμία να υφίσταται υψηλά κόστη για να πετύχει τους στόχους του στην Ουκρανία» λεέι η ίδια.

Υποβρύχια drones;

Το πιο παράδοξο μέρος των οδηγιών του Πετρέους, σύμφωνα με την Κάβαννα αφορά τον ισχυρισμό ότι περισσότερες αυτόνομες υποβρύχιες δυνατότητες μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο στη μελλοντική νίκη της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία είχε σημαντική επιτυχία στη χρήση επιφανειακών και υποβρύχιων drones κατά του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, ωθώντας τα εναπομείναντα πλοία πίσω σε ρωσικά παράκτια λιμάνια. Αυτό εμπόδισε τη Μόσχα να χρησιμοποιεί πολεμικά πλοία για πλήγματα στην ουκρανική ενδοχώρα και επέτρεψε στο Κίεβο να επαναλάβει το εμπορικό εμπόριο σιτηρών.

«Ωστόσο, τα κέρδη στη Μαύρη Θάλασσα έχουν μικρή σημασία για το συνολικό αποτέλεσμα του πολέμου. Παρότι η απώλεια επιπλέον πλοίων θα ήταν ντροπιαστική για το Κρεμλίνο, δεν θα επηρέαζε ουσιαστικά την εκστρατεία ξηράς της Ρωσίας. Μάλιστα, υπερβολική εστίαση στις ναυτικές επιχειρήσεις θα ήταν άστοχη απόσπαση για το Κίεβο, το οποίο θα πρέπει να συγκεντρώσει τους περιορισμένους πόρους του εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο: στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και στην προστασία της γραμμής του μετώπου από καταστροφική κατάρρευση».

Η δυσάρεστη αλήθεια είναι ότι η θέση της Ουκρανίας στο πεδίο χειροτερεύει ολοένα. Δεν υπάρχει ένα όπλο -ούτε ένα «πακέτο» όπλων- που να αντιστρέψει τη συγκυρία, όσο κι αν ισχυρίζεται ο Πετρέους. Κανένα μεμονωμένο σύστημα δεν μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Η καλύτερη ελπίδα της Ουκρανίας, επομένως, βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ηλεκτρισμός
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
Αποκάλυψη Axios 05.10.25

Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»

O Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά

Σύνταξη
Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί
Κόσμος 05.10.25

Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σαρώνει στα πέρασμά της η καταιγίδα «Έιμι» την βόρεια και δυτική Ευρώπη αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.

Σύνταξη
Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία
Social Europe 05.10.25

Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία

Οι πόλεις είναι το επίκεντρο της σύγχρονης διακυβέρνησης σε εποχές κρίσεων όπως η κλιματική και η στεγαστική. Ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαθίσταται ο δημόσιος τομέας εκεί που μετράει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή
Δυσοίωνες προβλέψεις 05.10.25

Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και ηγετική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης προειδοποιεί ότι η πραγματική μάχη για την ελευθερία κρίνεται στην Ουκρανία

Γεώργιος Μαζιάς
Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;
Αθόρυβα 05.10.25

Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;

Ο βασιλιάς έχει εγκαταλείψει τις «παρεμβατικές» επιστολές προς υπουργούς και αποφεύγει ομιλίες που θα εκληφθούν ως πολιτικές. Η προσέγγιση του Κάρολου χαρακτηρίζεται ως πολύ εποικοδομητική.

Σύνταξη
Γάζα: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες»
Δύσκολος δρόμος 05.10.25

Τα βλέμματα στο Κάιρο: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες» της Γάζας

Η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή δεν ήταν μία ήρεμη νύχτα για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα καθώς το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις παρά την εντολή Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το σύστημα νοσεί
Πρόβλημα παντού 05.10.25

Το σύστημα νοσεί

Δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ισπανία: υψηλή ανεργία, σχολική αποτυχία και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες
«Ψηφιακή ανάσταση» 05.10.25

«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες

Εκατοντάδες Ρωσίδες χήρες ζητάνε έστω λίγα δευτερόλεπτα να αγκαλιάσουν τους αγαπημένους που χάθηκαν στην Ουκρανία. Το οικονομικό τίμημα μικρό, αλλά το... ηθικό και ψυχολογικό;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βίλνιους: Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο
Επαναλειτουργεί 05.10.25

Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Τα αερόστατα προκάλεσαν την περασμένη νύχτα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους - Σήμερα το πρωί βρέθηκαν ένδεκα αερόστατα φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Σύνταξη
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σε Νεπάλ και Ινδία - Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» – Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας
Μαρία Δίπλα 05.10.25

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας του Flotilla

Η Μαρία Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του Global Sumud Flotilla - Απήχθη μαζί με τους υπόλοιπους 26 έλληνες ακτιβιστές σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
Μετατοπίσεις 05.10.25

Ξεκινά το παζάρι για τη Γάζα στο Κάιρο - Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας

Οι διαπραγματευτικές ομάδες φτάνουν στο Κάιρο για τις κρίσιμες συνομιλίες - Η στάση του Τραμπ και πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου - Η σφαγή έχει αλλάξει όχι μόνο τη Γάζα αλλά όλο τον κόσμο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
Γάζα 05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του
Βίντεο 05.10.25

Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του

Τι είπε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Βανκούβερ: «Έι, παιδιά!» – Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει
Στο Βανκούβερ 05.10.25

«Έι, παιδιά!» - Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει (βίντεο)

Πλάνα βίντεο που τράβηξε ένας από τους επισκέπτες δείχνουν τον άνδρα να είναι απορροφημένος στο βιβλίο του δίπλα στη σύντροφό του την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχουν να απομακρυνθούν από την αρκούδα

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

