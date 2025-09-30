Στρατηγός Πετρέους: Η ήττα του Πούτιν στην Ουκρανία θα έρθει από τη θάλασσα

Αν και στη δική του στρατιωτική σταδιοδρομία θα του ήταν σχετικά ξένα αυτά τα όπλα, ωστόσο ο πρώην διευθυντής της CIA και στρατηγός των ΗΠΑ, Ντέιβιντ Πετρέους, εκτιμά πως οι εκρηκτικοί υποβρύχιοι μη επανδρωμένοι μηχανισμοί θα βοηθήσουν την Ουκρανία ακόμα και να κερδίσει τον πόλεμο εναντίον των Ρώσων.

Το τελευταίο διάστημα οι ουκρανικές επιθέσεις με drones μέσα στη Ρωσία, με στόχο τον ενεργειακό τομέα, έχουν εξελιχθεί σε μια στρατηγικά συντονισμένη εκστρατεία.

Μόνο το τελευταίο δίμηνο, σύμφωνα με τους Financial Times, 16 από τα 38 διυλιστήρια της Ρωσίας έχουν πληγεί από ουκρανικά drones, με κάποιες επιθέσεις να σημειώνονται σε βάθος ακόμη και 1.400 χιλιομέτρων εντός της Ρωσίας.

Έτσι, πολλοί ειδικοί και στρατιωτικοί βλέπουν σε αυτή τη μορφή μάχεσθαι το μέλλον του πολέμου.

Μιλώντας στη βρετανική Telegraph, ο στρατηγός, που ηγήθηκε των αμερικανικών δυνάμεων σε Ιράκ και Αφγανιστάν -δύο πολέμους που δεν κέρδισαν οι ΗΠΑ- είπε ότι τα ρομποτικά υποβρύχια και άλλα drones είναι ζωτικό κομμάτι της πολεμικής μηχανής της Ουκρανίας.

«Αυτή είναι η στιγμή που η Ουκρανία μπορεί να παγώσει τους Ρώσους στα πεδία των μαχών, αν μπορέσει να κατασκευάσει ακόμη περισσότερα μη επανδρωμένα συστήματα», είπε ο στρατηγός Πετρέους.

Είπε ότι ο εξοπλισμός της Ουκρανίας με ισχυρά drones αποτελεί μέρος ενός τριπλού σχεδίου που μπορεί να φέρει νίκη.

Η Ουκρανία παρουσίασε πρόσφατα το νέο υποβρύχιο drone Toloka TLK-1000, για το οποίο υποστηρίζει ότι μπορεί να καταστρέφει στόχους σε απόσταση 1.200 μιλίων, δυνητικά θέτοντας τη γέφυρα της Κερτς εντός εμβέλειας. Σημειώνεται ότι το Κίεβο έχει στο παρελθόν πλήξει τον διάδρομο που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία με θαλάσσια drones.

Ο πρώην διευθυντής της CIA, είπε ότι η συνεχής ανάπτυξη φονικών θαλάσσιων drones και πυραύλων κρουζ -όπως ο Flamingo- που μπορούν να πλήττουν βαθιά εντός της Ρωσίας είναι κλειδί για την ουκρανική νίκη.

Χρηματική βοήθεια στους Ουκρανούς

Οι δεύτερη και τρίτη προτεραιότητές του στρατηγού για την έκβαση του πολέμου είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας και η αυστηροποίηση των κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας από την ΕΕ και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Υπογράμμισε ότι το Κίεβο χρειάζεται συνεχή στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση για να το πετύχει. «Οδήγησα πρόσφατα ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο σύστημα σε άγνωστη τοποθεσία στην Ουκρανία και έπιασε 100 χλμ./ώρα — εντυπωσιακό. Παράλληλα με τα εναέρια drones, η Ουκρανία διαθέτει πλέον τον πύραυλο κρουζ Flamingo, εκτοξευόμενο από ξηράς, που διανύει 3.000 χιλιόμετρα».

Ο στρατηγός στη συνέχεια σημνείωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι τα χρήματα από τη Δύση προς το Κίεβο για την ενίσχυση του «στρατού των drones» θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο. Τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας να επενδυθούν στην Ουκρανία τα 200 δισ. λιρών παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχει δεσμεύσει η ΕΕ, ώστε να αναπτυχθούν περισσότερα drones και να επιτευχθεί νίκη στο πεδίο της μάχης.

Αυτό θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επεκτείνει τη μεγάλη πλέον εγχώρια βιομηχανία drones, η οποία δεν διαθέτει τους οικονομικούς πόρους για περαιτέρω κλιμάκωση της παραγωγής, τη στιγμή που το Κίεβο έχει θέσει στόχο την κατασκευή 4,5 εκατ. drones φέτος, διπλάσιων από την περσινή παραγωγή.

«Αν αυτά τα τρία σύνολα ενεργειών ληφθούν ταυτόχρονα, νομίζω ότι θα μπορούσε επιτέλους να υπάρξει μια κατάσταση όπου η Ρωσία θα αναγκαστεί να σταματήσει τις μάχες, επειδή δεν θα μπορεί να πετύχει πρόσθετα κέρδη στο πεδίο», είπε στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου Concordia 2025 στη Νέα Υόρκη. «Ή θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αν είναι εφικτό».

Τέλος, ο Πετρέους είπε ότι ο Πούτιν δεν είναι σοβαρός στο ενδεχόμενο συζήτησης για κατάπαυση του πυρός και δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης. Πρόσθεσε ότι η Δύση έχει πολλά να μάθει από την Ουκρανία. «Το μέλλον του πολέμου βρίσκεται στην Ουκρανία», είπε ο στρατηγός. Η Δύση, συνέχισε, χρειάζεται να μετασχηματίσει τις ένοπλες δυνάμεις της σε μια σειρά από μη επανδρωμένα συστήματα σε κάθε τομέα επιχειρήσεων — είτε πρόκειται για υποβρύχια «φονιάδες», είτε για drones και πυραύλους κρουζ. «Οι Ουκρανοί το έχουν κάνει εντυπωσιακά καλά», είπε ο Πετρέους.