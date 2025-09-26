Ένα drone καταρρίφθηκε και εξερράγη περίπου 800 μέτρα από την περίμετρο ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, στην Ουκρανία.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη ο ατομικός φορέας του ΟΗΕ, με τον επικεφαλής του να προειδοποιεί ότι «για άλλη μια φορά τα drones πετούν πολύ κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, θέτοντας σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια».

Τι λένε οι παρατηρητές του ΟΗΕ

Ο οργανισμός ανέφερε ότι οι παρατηρητές του στο σημείο ενημερώθηκαν ότι 22 drones παρατηρήθηκαν στη ζώνη παρακολούθησης του σταθμού στη Νότια Ουκρανία αργά την Τετάρτη και νωρίς την Πέμπτη, με ορισμένα drones να πετούν σε απόσταση έως και 500 μέτρων.

Οι παρατηρητές άκουσαν πυροβολισμούς και εκρήξεις γύρω στη 1 π.μ. και αργότερα επισκέφθηκαν το σημείο, κοντά στην πόλη Πιβντενουκράινσκ, στην περιοχή Νικολάιφ, όπου το drone έπεσε και είδε έναν κρατήρα περίπου 4 τετραγωνικών μέτρων, ανέφερε δήλωση του γενικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι.

«Κοντινές μεταλλικές κατασκευές είχαν πληγεί από θραύσματα και τα παράθυρα των οχημάτων κοντά στην περιοχή πρόσκρουσης είχαν θρυμματιστεί», είπε.

«Έπεσε επίσης ένα καλώδιο ρεύματος, αν και δεν ήταν συνδεδεμένο με το εργοστάσιο… Ευτυχώς, το χθεσινό περιστατικό δεν προκάλεσε καμία ζημιά στον ίδιο τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Νότιας Ουκρανίας. Την επόμενη φορά μπορεί να μην είμαστε τόσο τυχεροί». Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Η ΔΟΑΕ ανέφερε επίσης ότι ο ρωσικός σταθμός της Ζαπορίζια παρέμεινε χωρίς ρεύμα για περισσότερες από 48 ώρες, αφότου οι εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης που τροφοδοτούσαν τον σταθμό διακόπηκαν για 10η φορά στη σύγκρουση.

Οι γραμμές παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια ζωτικής σημασίας για την ψύξη του καυσίμου των αντιδραστήρων και την αποτροπή τήξης. Γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης ήταν σε λειτουργία.