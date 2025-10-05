newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γερμανία: Την σύσταση μονάδας άμυνας από drones ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ
Κόσμος 05 Οκτωβρίου 2025 | 05:23

Γερμανία: Την σύσταση μονάδας άμυνας από drones ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ

Η Γερμανία δια στόματος του υπουργού Εσωτερικών της ανακοίνωσε πως προβαίνει στη σύσταση εξειδικευμένης μονάδας άμυνας έναντι drones

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Spotlight

Την σύσταση νέας μονάδας άμυνας από drones ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, μετά τις πρόσφατες επανειλημμένες θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Γερμανία και την παρεμπόδιση των αεροπορικών μεταφορών. Χρειάζεται ωστόσο να ξεπεραστούν σημαντικά νομικά κωλύματα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

«Θα δημιουργήσουμε την δική μας μονάδα άμυνας από drones στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής αστυνομίας», δήλωσε χθες (Σάββατο) ο κ. Ντόμπριντ και έκανε λόγο για «κούρσα εξοπλισμών» και «κούρσα μεταξύ της απειλής που συνιστούν τα drones και της άμυνας απέναντί τους».

Ο βαυαρός πολιτικός σημείωσε ακόμη ότι θέλει «να ενδυναμώσει, να εξοπλίσει και να εδραιώσει» τις αρμόδιες αρχές. Για αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο Νόμος για την Ασφάλεια στην Αεροπλοΐα προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί η Bundeswehr ώστε να παρέχει βοήθεια στην αστυνομία στην προσπάθεια κατάρριψης drones από μεγαλύτερο ύψος.

Η Γερμανία προχωρά στην δημιουργία anti-drone μονάδας, εν μέσω πανευρωπαϊκού πανικού

Την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ η θέαση drones στην περιοχή του αεροδρομίου προκάλεσε ακύρωση, αναβολή και εκτροπή δεκάδων πτήσεων στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες ταξιδιώτες.

Ο κ. Ντόμπριντ ζήτησε από την πρώτη στιγμή στενότερη συνεργασία της Bundeswehr με την αστυνομία, η οποία έχει μέχρι σήμερα την αρμοδιότητα για τα drones, ενώ ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ δήλωσε ακόμη ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να καταρρίψουν άμεσα τα drones.

Ο κ. Ντόμπριντ συναντήθηκε επίσης χθες με τους υπουργούς Μετανάστευσης της Πολωνίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, του Βελγίου και τα Δανίας, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους την προοπτική περαιτέρω αυστηροποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Λιμάνια
Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 05.10.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα

Ως άμεση απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στη Νότια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε πως και η Βόρεια Κορέα «αναμφίβολα θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα»

Σύνταξη
Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή
Κόσμος 05.10.25

Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή

Έπειτα από 14 χρόνια αιματηρού εμφυλίου πολέμου, η Συρία ετοιμάζεται να προσέλθει στις κάλπες για την ανάδειξη των δύο τρίτων της συριακής βουλής.

Σύνταξη
Τουρκία: Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ με καταθέσεις τον μελών του Global Sumud Flotilla
Κόσμος 05.10.25

Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ

Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον Global Sumud Flotilla που έφτασαν στην Τουρκία ενώπιον των εισαγγελικών αρχών που θα αποφασίσουν για την διερεύνηση των καταγγελιών

Σύνταξη
Ισραήλ: Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Κόσμος 05.10.25

Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές στο Ισραήλ καταγγέλλει η ΕΕΔΑ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου -ΕΕΔΑ εξέδωσε ενδελεχή παρέμβαση - καταγγελία, σχετικά με βασανιστήρια στους Έλληνες απαχθέντες ακτιβιστές στο Ισραήλ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών
Κόσμος 04.10.25

Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών

Για κακομεταχείριση της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ ενώ τελούσε υπό σύλληψη, έκαναν λόγο Τούρκοι ακτιβιστές που απελευθερώθηκαν. Τι κατήγγειλαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
Κούρσα εξοπλισμών 04.10.25

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ακόμα και χωρίς αδειάσειστες αποδείξεις οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φωτογραφίζουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτησεις μη εξουδισοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκατστάσεις.

Σύνταξη
Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε
Διατροφικές συνήθειες 04.10.25

Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε

Τι συνέβη και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» κατέληξε ανενεργή στην Ευρώπη; Επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν δεν αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες, θα υποφέρουμε κι εμείς και ο πλανήτης.

Σύνταξη
Καναδάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία ομογενούς – Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ
Βίντεο ντοκουμέντο 04.10.25

Μαφιόζικη εκτέλεση ομογενούς στον Καναδά - Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ

Η δολοφονία αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών - Το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Στην Τουρκία απελάθηκαν 137 ακτιβιστές – Παραμένουν κρατούμενοι οι 27 Έλληνες
Global Sumud Flotilla 04.10.25 Upd: 18:03

Στην Τουρκία απελάθηκαν 137 ακτιβιστές του στολίσκου - Παραμένουν κρατούμενοι οι 27 Έλληνες

Οι 27 Έλληνες παραμένουν κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης της ερήμου Νεγκέβ - Η διαδικασία απέλασής τους εξελίσσεται αργά - Καταγγελίες για ισραηλινή κακομεταχείριση

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 05.10.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα

Ως άμεση απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στη Νότια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε πως και η Βόρεια Κορέα «αναμφίβολα θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα»

Σύνταξη
Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή
Κόσμος 05.10.25

Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή

Έπειτα από 14 χρόνια αιματηρού εμφυλίου πολέμου, η Συρία ετοιμάζεται να προσέλθει στις κάλπες για την ανάδειξη των δύο τρίτων της συριακής βουλής.

Σύνταξη
Τουρκία: Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ με καταθέσεις τον μελών του Global Sumud Flotilla
Κόσμος 05.10.25

Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ

Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον Global Sumud Flotilla που έφτασαν στην Τουρκία ενώπιον των εισαγγελικών αρχών που θα αποφασίσουν για την διερεύνηση των καταγγελιών

Σύνταξη
Ισραήλ: Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Κόσμος 05.10.25

Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές στο Ισραήλ καταγγέλλει η ΕΕΔΑ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου -ΕΕΔΑ εξέδωσε ενδελεχή παρέμβαση - καταγγελία, σχετικά με βασανιστήρια στους Έλληνες απαχθέντες ακτιβιστές στο Ισραήλ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους

Χάρη σε δύο γκολ του Βνίσιους κι ένα ακόμη από τον Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 3-1 στην έδρα της τη Βιγιαρεάλ και έστω και προσωρινά «σκαρφάλωσε» στην κορυφή της La Liga.

Σύνταξη
Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου

Σε πόλεμο δηλώσεων και αναρτήσεων με εκφράσεις που βυθίζουν το πολιτικό επίπεδο επιδίδονται ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκιάζοντας τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι για δικαίωση.

Σύνταξη
Σορίν Οπρέσκου: Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου – Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν
Χειροπέδες 04.10.25

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Ο 74χρονος Σορίν Οπρέσκου κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

Σύνταξη
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!

Έστω και με ματς περισσότερο η Ίντερ έπιασε τις Μίλαν, Νάπολι και Ρόμα στους 12 βαθμούς μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε - Ματσάρα και 3-3 στο Λάτσιο- Τορίνο με τον Κατάλντι να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 90+13' για τους γηπεδούχους.

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών
Κόσμος 04.10.25

Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών

Για κακομεταχείριση της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ ενώ τελούσε υπό σύλληψη, έκαναν λόγο Τούρκοι ακτιβιστές που απελευθερώθηκαν. Τι κατήγγειλαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)

Ευχάριστη έκπληξη για την αποστολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, καθώς την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο τα παιδιά της «ερυθρόλευκης» Σχολής ποδοσφαίρου στην πόλη.

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της 30χρονης στο Λονδίνο – Στην Αθήνα η ταφή
Ελλάδα 04.10.25

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο - Στην Αθήνα η ταφή

Η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια

Σύνταξη
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
Κούρσα εξοπλισμών 04.10.25

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ακόμα και χωρίς αδειάσειστες αποδείξεις οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φωτογραφίζουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτησεις μη εξουδισοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκατστάσεις.

Σύνταξη
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία
Ποδόσφαιρο 04.10.25

To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-0 στη Φρανφούρτη κι έφτασε τους 18 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές στη Bundesliga. Νίκες για Λεβερκούζεν (2-0) και Άουγκσμπουργκ (3-1), ισοπαλία για τη Ντόρτμουντ.

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο