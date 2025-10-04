Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο

Τουλάχιστον δύο drones εντόπισε η αστυνομία στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο στο Μόναχο, το οποίο έκλεισε προληπτικά από τις 21:28 (τοπική ώρα), επηρεάζοντας περίπου 6.500 ταξιδιώτες. Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Γερμανίας στο Μόναχο, δύο περιπολικά παρατήρησαν drones ταυτόχρονα πάνω από τον βόρειο και από τον νότιο διάδρομο στο αεροδρόμιο.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν αμέσως πορεία και εξαφανίστηκαν χωρίς να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή τους και δεν είναι σαφές ούτε καν το μέγεθός τους.

Στις 5 το πρωί

Στο αεροδρόμιο, το οποίο εκτός απροόπτου θα επαναλειτουργήσει στις 05:00 το πρωί, διανυκτερεύουν εκατοντάδες ταξιδιώτες, των οποίων οι πτήσεις είτε ακυρώθηκαν είτε αναβλήθηκαν.

Συνολικά, 23 εισερχόμενες πτήσεις εξετράπησαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης και της Νυρεμβέργης, ενώ 12 ακόμη ακυρώθηκαν.

Από τις αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο του Μονάχου, 46 πτήσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν για σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες είχαν ήδη επιβιβαστεί και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εκ νέου τα αεροσκάφη.

«Όπως και την προηγούμενη νύχτα, το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, παρείχε αμέσως βοήθεια στους επιβάτες στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν κρεβάτια κατασκήνωσης και παρέχονταν κουβέρτες, ποτά και σνακ», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.