Μόναχο: Συναγερμός λόγω drone – Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της πόλης

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε τη λειτουργία του το βράδυ της Πέμπτης. Είχε προηγηθεί ειδοποίηση για την παρουσία drone στον εναέριο χώρο του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών ανεστάλησαν. Προς το παρόν έχουν επηρεαστεί τουλάχιστον 20 πτήσεις, από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου. Επίσης, πολλά αεροσκάφη παρέμειναν καθηλωμένα και εκατοντάδες επιβάτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι στο αεροδρόμιο.

Οι αρχές ασφαλείας σαρώνουν την περιοχή για να εντοπίσουν τον υπεύθυνο χειριστή του drone.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή περαιτέρω περιστατικά. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.

Το τελευταίο διάστημα, πτήσεις drones που έχουν αποδοθεί στη Ρωσία, έχουν προκαλέσει ανησυχία στη Βόρεια Ευρώπη αλλά και αναστολές λειτουργίας αεροδρομίων στην Πολωνία, τη Δανία, την Εσθονία και τη Ρουμανία.