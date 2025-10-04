Γερμανία: Έκλεισε ξανά, δεύτερη φορά σε 24 ώρες, το αεροδρόμιο του Μονάχου

Το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε ξανά το βράδυ της Παρασκευής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή θεάθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το αεροδρόμιο είχε κλείσει ξανά τα ξημερώματα της Παρασκευής, αναστέλλοντας δεκάδες πτήσεις.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι έχουν κλείσει και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης, ωστόσο «δεν ήταν ακόμη σαφής» ο λόγος.

Munich Airport is once again closed until 0259 UTC tomorrow due to reported drone activity. 17 diversions so far, more to come.



Είναι η δεύτερη φορά που κλείνει το αεροδρόμιο του Μονάχου μέσα σε 24 ώρες.

Note: BOTH OBJECTS appeared out of nowhere, just like in Prague Airport, tonight

Πιλότος αεροσκάφους που επρόκειτο να αναχωρήσει για το Λονδίνο, δήλωσε στο Reuters ότι η πτήση ακυρώθηκε. Και ενημέρωσε τους επιβάτες ότι έχουν σηκωθεί ελικόπτερα της αστυνομίας.