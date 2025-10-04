Γερμανία: Έκλεισε ξανά, δεύτερη φορά σε 24 ώρες, το αεροδρόμιο του Μονάχου
Εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι έχουν κλείσει και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης. Πιθανολογείται ότι οφείλεται στην πτήση drones.
Το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε ξανά το βράδυ της Παρασκευής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή θεάθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το αεροδρόμιο είχε κλείσει ξανά τα ξημερώματα της Παρασκευής, αναστέλλοντας δεκάδες πτήσεις.
Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι έχουν κλείσει και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης, ωστόσο «δεν ήταν ακόμη σαφής» ο λόγος.
He we drone again: Munich Airport is once again closed until 0259 UTC tomorrow due to reported drone activity. 17 diversions so far, more to come. https://t.co/CFDGodu86C pic.twitter.com/Q3dqsk7mOU
— Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025
Είναι η δεύτερη φορά που κλείνει το αεροδρόμιο του Μονάχου μέσα σε 24 ώρες.
Here’s a picture of the «significantly larger wingspan» of the suspicious object over Munich Airport, after flying over 🇩🇪 AB who are developing new UAVs.
❗Note: BOTH OBJECTS appeared out of nowhere, just like in Prague Airport, tonight ~ looks similar (📹 2) https://t.co/dgwh5m4OfL pic.twitter.com/dSUaI6ZBCB
— OSINT Military Tracker (@OSINTMilTracker) October 3, 2025
Πιλότος αεροσκάφους που επρόκειτο να αναχωρήσει για το Λονδίνο, δήλωσε στο Reuters ότι η πτήση ακυρώθηκε. Και ενημέρωσε τους επιβάτες ότι έχουν σηκωθεί ελικόπτερα της αστυνομίας.
