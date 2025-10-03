Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τη χώρα
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα drones κατευθύνθηκαν από το Βέλγιο προς τη Γερμανία
Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό drones πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου, μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν κοντά σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Λιέγη στο Βέλγιο.
Δεκαπέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρονται να πέταξαν πάνω από μια στρατιωτική βάση στο Έλσενμπορν του Βελγίου, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης.
Το βελγικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε στο NU.nl ότι το περιστατικό διερευνάται.
Τα drones στο Βέλγιο εντοπίστηκαν τυχαία
To βελγικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο VRT αναφέρει ότι τα drones πέταξαν πάνω από τη στρατιωτική βάση του στρατού γύρω στη 1:45 π.μ. Η τοποθεσία, έκτασης 28 τετραγωνικών χιλιομέτρων, βρίσκεται κοντά στα γερμανικά σύνορα.
Η τοποθεσία στεγάζει ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης του στρατού, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης ασφαλείας όπου διεξάγονται ασκήσεις σκοποβολής, γράφει το βελγικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.
Το VRT αναφέρει επίσης ότι τα drones εντοπίστηκαν τυχαία. Μια «δοκιμαστική εγκατάσταση για την ανίχνευση των drones» έτυχε να βρίσκεται στο σημείο.
Τα drones πιστεύεται ότι πέταξαν από το Βέλγιο στη Γερμανία. Η αστυνομία στο Ντύρεν της Γερμανίας φέρεται να τα παρατήρησε επίσης εκεί.
Ο δήμαρχος του Μπίτγκενμπαχ, του δήμου όπου βρίσκεται το Έλσενμπορν, δήλωσε στον γερμανόφωνο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Belgischer Rundfunk ότι δεν γνώριζε το περιστατικό.
Αναφέρθηκε, ωστόσο, σε ένα drone που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση ενός αλόγου που είχε δραπετεύσει. «Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα άλλα drones».
