Εσθονία: Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία
Με τις εισβολές της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός Μίχαλ, αποδίδοντας τις εμφανίσεις drone στη Ρωσία
Αυξάνοντας τις εισβολές στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει κυρίως να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία και θέλει να την υποχρεώσει να παραιτηθεί από τη βοήθεια προς το Κίεβο, δήλωσε σήμερα ο Εσθονός πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο Ρώσος πρόεδρος «Πούτιν θέλει να μιλάμε για εμάς, όχι για την Ουκρανία, να μην βοηθάμε την Ουκρανία, να μην αποκρούσουμε τη Ρωσία στην Ουκρανία. Επομένως αυτό είναι αρκετά σαφές», εξήγησε σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο από την Κοπεγχάγη, παραμονή της συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ρωσία αύξησε τις εισβολές της στον εναέριο χώρο της ΕΕ τον Σεπτέμβριο, αρχικά στην Πολωνία με περίπου είκοσι μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μετά στη Ρουμανία, πριν από την πτήση επί 12 λεπτά τριών ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών στον εσθονικό εναέριο χώρο στις 19 Σεπτεμβρίου.
Σε αυτό προστέθηκε η υπερπτήση σε αρκετά αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις της Δανίας από μυστηριώδη μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες ημέρες.
Ο Πούτιν προσπαθεί να κάνει την ΕΕ να ασχοληθεί με τα δικά της προβλήματα λέει ο Μίχαλ
Για τον Μίχαλ, πίσω από αυτή τη σειρά περιστατικών, η Ρωσία ενεργεί κυρίως με ένα μόνο κίνητρο: να αναγκάσει την Ευρώπη να επαναπροσδιοριστεί και να απομακρυνθεί από την Ουκρανία, της οποίας έχει γίνει ο κύριος στρατιωτικός και οικονομικός υποστηρικτής μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Η Μόσχα βάζει το εξής στοίχημα: «Όλοι θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στα δικά τους προβλήματα, τα εσωτερικά θέματα, τα δικά τους σύνορα κ.ά. και να μην σκέφτονται την Ουκρανία και τη Ρωσία», εξήγησε σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται στην Κοπεγχάγη αύριο, Τετάρτη, για να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της άμυνάς τους και της υποστήριξής τους προς την Ουκρανία.
