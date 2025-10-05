Λιθουανία: Μετά τα drones, τα αερόστατα – Κλειστό το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω εμποδίων

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε αργά το βράδυ του Σαββάτου λόγω υποψίας για παρουσία αερόστατων που πετούσαν στην περιοχή. Όπως επιβεβαίωσε η Λιθουανική Εταιρεία Αεροδρομίων (LTOU) στο BNS, οκτώ πτήσεις εκτρέπονται προς τα αεροδρόμια του Κάουνας, της Ρίγας ή του Γκντανσκ, ενώ τουλάχιστον μία πτήση από το Βίλνιους έχει καθυστερήσει, όπως αναφέρουν τα Λιθουανικά μέσα.

«Σήμερα το βράδυ, στις 22:16, οι ειδικοί του αεροδρομίου έλαβαν πληροφορίες από εκπροσώπους της Oro Navigacija ότι η εναέρια κυκλοφορία έχει προσωρινά ανασταλεί λόγω, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πιθανής σειράς αερόστατων που κατευθύνονται προς το Βίλνιους, προς το αεροδρόμιο», ανέφεραν οι αερολιμένες στο BNS.

Τα ΜΜΕ της Λιθουανίας ανέφεραν πως «δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχουν πετάξει προς το αεροδρόμιο αρκετά αερόστατα» κάτι που εν τέλει επιβεβαιώθηκε. «Ο εναέριος χώρος είναι επί του παρόντος κλειστός, (…) η κατάσταση αλλάζει κάθε λίγα λεπτά», ανέφερε η εταιρεία.

🚨BREAKING: Vilnius Čiurlionis International Airport in SE Lithuania issued a NOTAM closing the airport until at least 2:30 AM due to a series of balloons approaching from the Belarus border, causing delays and diversions tonight. pic.twitter.com/lFZuRcHFRl — World Source News (@Worldsource24) October 4, 2025

Μετά τα drone ήρθαν τα αερόστατα

Όπως ανέφερε το BNS, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βίλνιους διακόπηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου λόγω πιθανών θεάσεων drone. Παρόμοια περιστατικά καταγράφηκαν νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, αλλά και τον Αύγουστο.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Čiurlionis του Βίλνιους, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Λιθουανία, εξέδωσε NOTAM (Notice to Air Men – Σημείωση προς αεροπόρους) στο οποίο ανακοινώνει ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 2:30 π.μ. και επιβεβαιώνει ότι οι καθυστερήσεις και οι αλλαγές δρομολογίων των απογευματινών πτήσεων οφείλονται σε πολλαπλά αερόστατα που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου από την περιοχή των συνόρων με τη Λευκορωσία.

Ο υβριδικός πόλεμος και ταυτόχρονα πόλεμος πληροφοριών ή γνωσιακός πόλεμος συνεχίζεται σε όλη την Ευρώπη, χωρίς ακόμα να υπάρχουν απτές αποδείξεις για το ποιος είναι ο ένοχος.