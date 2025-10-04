newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία
Κόσμος 04 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία

Οι κάλπες στην Τσεχία αναμένεται να σηματοδοτήσουν την επάνοδο του εθνικολαϊκιστή δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στην εξουσία, διαταράσσοντας περαιτέρω, σε μια κρίσιμη συγκυρία, τη συνοχή των «27»

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Spotlight

Από τις Βρυξέλλες έως το Κίεβο, πολλά μάτια είναι στραμμένα σήμερα ανήσυχα στην Τσεχία των περίπου 11 εκατομμυρίων κατοίκων.

Στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έχουν στηθεί από χθες κάλπες, με την εκλογική διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός της ημέρας για την ανάδειξη νέας Βουλής, νέας κυβέρνησης και -καταπώς φαίνεται- με επαναφορά στο προσκήνιο ενός πολιτικού «φαντάσματος» του πρόσφατου παρελθόντος.

Ακούει στο όνομα Αντρέι Μπάμπις ή «Τσέχος Τραμπ», όπως είναι το παρατσούκλι του.

Το απέκτησε για πολλούς λόγους.

Έχει πολιτική «συγγένεια» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι ένας 71χρονος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που ισχυρίζεται ότι μπήκε στην πολιτική για να «σώσει» τον λαό.

Επίσης, δικάζεται για σκάνδαλα (εν προκειμένω για απάτη με κοινοτικές επιδοτήσεις) και θα του ταίριαζε «γάντι» μια ασυλία.

Υπάρχει άλλωστε άλλο ένα εν δυνάμει κοινό μεταξύ των δύο.

Στα χνάρια του Τραμπ, ο εθνικολαϊκιστής Μπάμπις εποφθαλμιά με αξιώσεις την επάνοδό του στην εξουσία.

Έχουντας ήδη κυβερνήσει την Τσεχία την περίοδο 2017-2021 κι έπειτα από την ατυχήσασα προσπάθειά του να εκλεγεί το 2023 στην προεδρία, κατάφερε σε αυτήν την προεκλογική περίοδο να εκτοξεύσει το κόμμα του ANO-«Δράση Δυσαρεστημένων Πολιτών» στην κορυφή των δημοσκοπήσεων, αγγίζοντας το 30%.

Πολιτικός χαμελαίοντας, ο Τσέχος κροίσος -έβδομος πλουσιότερος στη χώρα του- κατάφερε με λαϊκιστικές υποσχέσεις για μείζονα οικονομικο-κοινωνικά προβλήματα και με ένα επιμελώς casual ντύσιμο κατά την προεκλογική εκστρατεία να προβληθεί, σε κόντρα ρόλο, ως «ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας», αυτός που νοιάζεται για τα βάσανα του μέσου πολίτη.

Εστίασε στην ακρίβεια, τον πληθωρισμό που «κατατρώει» τους μισθούς και το ενεργειακό κόστος που παραμένει υψηλό.

Υπό το μότο «αγωνίζομαι για τα εθνικά συμφέροντα», αντιτίθεται στη σημαντική βοήθεια που παρέχει στην Ουκρανία η απερχόμενη κυβέρνηση της Πράγας, ενόσω στα εδάφη της Τσεχίας έχουν βγει καταφύγιο περίπου μισό εκατομμύριο Ουκρανοί πρόσφυγες.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο Αντρέι Μπάμπις σε σύνοδο της Ομάδας Βίσεγκραντ στη Βουδαπέστη, το 2018 (EPA/Szilard Koszticsak)

Κάλπες υψηλού γεωπολιτικού διακυβεύματος

Τυχόν επιστροφή του Μπάμπις στην εξουσία αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ήδη διαταραγμένη συνοχή της ΕΕ και πιθανές παρενέργειες στο ΝΑΤΟ, ωθώντας την Τσεχία πιο μακριά από τη Δύση και πιο κοντά στη Μόσχα.

Υπό μια εθνικολαϊκιστική κυβέρνηση, η κεντροευρωπαϊκή χώρα αναμένεται να ενισχύσει το φιλορωσικό μέτωπο που συγκροτούν σήμερα η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν και η Σλοβακία υπό τον Ρόμπερτ Φίτσο, με συστηματική παρεμπόδιση της ευρωπαϊκής στήριξης της Ουκρανίας και της ενταξιακής πορείας της στην ΕΕ.

Μαζί με την πολιτικά ασταθή Πολωνία -που πλέον ισορροπεί ανάμεσα σε έναν ευρωπαϊστή κεντροδεξιό πρωθυπουργό και έναν ακροδεξιό πρόεδρο- η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία ανήκουν στην ομάδα Βίσεγκραντ.

Αποτελεί ήδη σκληροπυρηνικό μοχλό πιέσεων στην ΕΕ, σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων: από το ουκρανικό και θέματα άμυνας, έως το μεταναστευτικό.

Στο δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ANO του Μπάμπις είναι από τους συνιδρυτές της ακροδεξιάς ευρωομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη» (PfE), μαζί με το Fidesz του Όρμπαν, την προεδρία της οποίας έχει ο Ζορντάν Μπαρντελά της γαλλικής λεπενικής ακροδεξιάς, ενώ στα μέλη του συγκαταλέγεται η Λέγκα του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι.

Ειδικά η συμμαχία του Μπάμπις με τον Όρμπαν είναι πολύ ισχυρή -όχι τυχαία ο τελευταίος έσπευσε να εκφράσει την υποστήριξή του στον Τσέχο ομοϊδεάτη του από την άτυπη σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη.

Με το βλέμμα ξανά στην πρωθυπουργία, ο Αντρέι Μπάμπις λέει ότι θέλει να σταματήσει την «τρέλα από τις Βρυξέλλες», συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Πρωτίστως ωστόσο θέλει να τραβήξει «χειρόφρενο» στη λεγόμενη «τσεχική πρωτοβουλία», βάσει της οποίας η Πράγα έχει εξασφαλίσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού για το Κίεβο τον τελευταίο χρόνο και ένα πακέτο βοήθειας ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως έως το 2030.

Τούτων λεχθέντων, η εφημερίδα «Deník N» ανέφερε «συστηματική διάδοση φιλορωσικής προπαγάνδας και μηνυμάτων υπέρ αντισυστημικών κομμάτων» στην Τσεχία, μέσω λογαριασμών στο TikTok.

Ο ηγέτης του ΑΝΟ Αντρέι Μπάμπις και ο Τσέχος πρωθυπουργός και επικεφαλής του συνασπισμού Spolu (Μαζί), Πετρ Φιάλα σε χειραψία πριν από το τηλεοπτικό ντιμέιτ (REUTERS/David W Cerny)

Ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό

«Στοχεύουμε σε μια μονοκομματική κυβέρνηση. Έχουμε κυβερνήσει στο παρελθόν με επιτυχία, με αποτελέσματα», είπε ο 71χρονος Μπάμπις στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τον «ξύλινο» έως τώρα πρωθυπουργό της Τσεχίας, Πετρ Φιάλα.

Ο τελευταίος ηγείται της τριμερούς συμμαχίας Spolu («Μαζί»), είναι σύμμαχος της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στην ευρωομάδα Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) και έγινε πρωθυπουργός μέσω ενός συνασπισμού με το  φιλελεύθερου κόμμα STAN.

Στις δημοσκοπήσεις ωστόσο το Spolu έρχεται πια δεύτερο, με ποσοστό στο 20%, έπειται από μια πολιτική λιτότητας τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων το δημόσιο έλλειμμα της Πράγας μειώθηκε, από 5%, σε 2% του ΑΕΠ, εν μέσω ωστόσο μιας επίμονης κρίσης κόστους ζωής, στεγαστικής κρίσης και, στον αντίποδα, αύξησης των αμυντικών δαπανών στο όνομα της αντιμετώποσης της ρωσικής επιθετικότητας και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Η απερχόμενη κυβέρνηση Φιάλα δέχεται στο μεσοδιάστημα πυρά για την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να δεχτεί δωρεά σε bitcoin, ύψους 44 εκατομμυρίων δολαρίων, από έναν καταδικασμένο εγκληματία, ενώ έχει αθετήσει την υπόσχεση για αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για υποθέσεις πολιτικής διαφθοράς.

Το αποτέλεσμα είναι απογοητευμένοι ψηφοφόροι του Spolu να έχουν γυρίσει την πλάτη στην κάλπη, ενώ σπεύδουν μαζικά οι ψηφοφόροι του Μπάμπις και των πιθανών μετεκλογικών συμμάχων του, απουσία πλειοψηφίας.

Βασικός υποψήφιος εταίρος του θεωρείται το νεοφασιστιό Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία (SPD), με ηγέτη τον ιαπωνικής καταγωγής Τόμιο Οκαμούρα.

Με ρατσιστική ρητορική και προεκλογική στοχοποίηση ειδικά των Ουκρανών προσφύγων ως «βάρος για τον Τσέχο φορολογούμενο», ήταν τρίτο στις δημοσκοπήσεις, με ποσοστό άνω του 12%.

Ως παράταιρο, αλλά εν δυνάμει «δεκανίκι» αναφέρεται το ευρωσκεπτικιστικό, φιλορωσικό ριζοσπαστικό αριστερό μέτωπο Stačilo («Αρκετά»).

Πρόκειται ωστόσο για ιδεολογικά ετερογενείς ασταθείς συνδυασμούς.

Εναλλακτικά, αναλόγως των εκλογικών αποτελεσμάτων, το Spolu θα μπορούσε να προσπαθήσει ξανά για έναν τριμερή συνασπισμό με το STAN (11% στις δημοσκοπήσεις) και τους κεντρώους φιλοευρωπαίους Πειρατές (9%), που αποχώρησαν πέρυσι από την κυβέρνηση.

Βανδαλιζμένη προεκλογική αφίση του Αντέρι Μπάμπις στην Τσεχία (REUTERS/Eva Korinkova)

Ο «παράγοντας Πετρ Πάβελ»

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, κανένα κόμμα δεν αναμένεται να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία εδρών.

Μετά το κλείσιμο της κάλπης, συνεπώς, το πιθανότερο σενάριο είναι να ανοίξει ένα κεφάλαιο έντονων μετεκλογικών ζυμώσεων και διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό ενός νέου κυβερνητικού συνασπισμού.

Κάπου εδώ υπεισέρχεται ο παράγοντας Πετρ Πάβελ.

Πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Τσεχίας (2012-14) και πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ (2025-18), ο απόστρατος πλέον στρατηγός είναι από το 2023 ο πρόεδρος της Τσεχίας.

Πρόσφατα δήλωσε πρόσφατα ότι θα αρνηθεί να επικυρώσει τον διορισμό υπουργών που υποστηρίζουν την έξοδο της χώρας από την ΕΕ ή το ΝΑΤΟ, ούτε θα δεχόταν ανάλογης ιδεολογίας βουλευτές σε βασικές θέσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια ή την εξωτερική πολιτική.

Υπερθεματίζοντας με προεκλογική ανάρτηση στο Χ, ο 61χρονος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα, ένας πρώην καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, τόνισε ότι σε αυτές τις κάλπες οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν «αν θα συνεχίσουμε στο δρόμο της ελευθερίας, της υψηλής ποιότητας δημοκρατίας, της ασφάλειας και της ευημερίας ή αν θα πάμε ανατολικά».

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις πάντως έδειχαν ότι μόνο το 37% των ερωτηθέντων ήταν υπέρ της συνέχισης του απερχόμενου φιλοευρωπαϊκού κυβερνητικού συνασπισμού.

Αντίθετα, το 78% τασσόταν υπέρ είτε μιας κυβέρνησης του ANO είτε ενός συνασπισμού με το συγκεκριμένο κόμμα, ο ηγέτης του οποίου έχει γεννηθεί στη σολαβική πλευρά επί Τσεχοσλοβακίας, μεγάλωσε μεταξύ Γαλλίας και Ελβετίας και αρνείται μέχρι και σήμερα ότι ήταν εν γνώσει του πράκτορας της StB, της τσεχοσλοβακικής μυστικής υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας επί κομμουνιστικού καθεστώτος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
Κόσμος 04.10.25

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας

«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία
Νεκροί και τραυματίες 04.10.25

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία

Εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία, Σαναέ Τακαΐτσι, θα κάνει τη χώρα να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό πασιφισμό της για να αυτοπροβληθεί επιθετικά στην Ασία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό
Κίνδυνος ατυχήματος 04.10.25

Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής της Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο
Ταλαιπωρία 04.10.25

Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο

Τουλάχιστον 6.500 επιβάτες υποχρεώθηκαν να μείνουν στο αεροδρόμιο του Μονάχου, περιμένοντας να δοθεί άδεια να αρχίσουν ξανά οι πτήσεις. Πολλά δρομολόγια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς
Κόσμος 04.10.25 Upd: 04:50

Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις, η απάντηση Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο Νετανιάχου λέει ότι θα συνεργαστεί για απελευθέρωση των ομήρων και υλοποίηση του οράματος Τραμπ, βάσει των όρων του Ισραήλ

Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν
Λόγω ΚΑΠ 03.10.25

Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο το Ευρωκοινοβούλιο να καταψηφίσει τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, με αιχμή τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες ζητούν να αποσυρθεί μεγάλο μέρος του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
Ευρωπαϊκή έκθεση 03.10.25

Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου

Δημοσιοποιήθηκε η τελική έκθεση για τα αίτια του blackout που έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία την περασμένη άνοιξη, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές και ταλαιπωρία για εκατομμύρια Ίβηρες.

Σύνταξη
Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο
Μαύρες λίστες πλοίων 03.10.25

Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Λιθουανός ευρωβουλευτής αναφέρει ότι πλοία που ανήκουν στις ναυτιλιακές Αλαφούζου, Οικονόμου και Τσάκου συνδέονται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Τι ζητά στην ερώτησή του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Απάντησε στον Τραμπ – «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις
Η ανακοίνωση 03.10.25 Upd: 23:51

Η Χαμάς απάντησε: «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις - Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Η Χαμάς τονίζει ότι «το κίνημα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία του να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή αποτελούμενη από ανεξάρτητους (τεχνοκράτες)»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Οι 15 λόγοι που το σχέδιο του Τραμπ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Το τελεσίγραφο στη Χαμάς
«Κουρελόχαρτο» 03.10.25

Οι 15 λόγοι που το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο - Το τελεσίγραφο στη Χαμάς

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ απορρίπτουν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ - Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς να το αποδεχθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου
Μερική λύση 03.10.25

Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου

Η αποκατάσταση της ύδρευσης είναι δοκιμαστική και αφορά μόνο το κεντρικό τμήμα στη Γάζα. Οι ζημιές στο δίκτυο είναι τεράστιες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι δεν έχουν μέσα να αποθηκεύσουν νερό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς
Στην Κοστιαντιβίνκα 03.10.25

Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς

Ο Αντονί Λαγικάν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος-φωτορεπόρτερ που σκοτώνεται από επίθεση με drone. Ένας Ουκρανός συνάδελφός του τραυματίστηκε την ίδια επίθεση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
Κόσμος 04.10.25

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας

«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»
Ελλάδα 04.10.25

Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»

3.000 θανατώσεις προβάτων στις Σέρρες μέσα σε λίγες μέρες- Οι αλχημείες με τα ψευδώς δηλωμένα ζώα στον ΟΠΕΚΕΠΕ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τους τα ζώα και αντιπεριφερειάρχες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αμαλιάδα: Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ
Στην Αμαλιάδα 04.10.25

Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ (βίντεο)

Στο στόχαστρο έβαλαν τέσσερις ληστές κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, στο οποίο εισέβαλαν σπάζοντας το ρολό ασφαλείας και πήραν κοσμήματα και πολύτιμους λίθους

Σύνταξη
Παραβατικότητα ανηλίκων: Και οι γονείς στη φυλακή
Τα στοιχεία 04.10.25

Και οι γονείς στη φυλακή για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Κάθε ημέρα συλλαμβάνονται έξι για παραμέληση των παιδιών τους - Επτά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή το 2025 - Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 η αναλογία στις συλλήψεις ανηλίκων και γονιών ανήλθε στο 23%

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων
ΕΛΣΤΑΤ 04.10.25

Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία τον Αύγουστο μειώθηκε στο 8,1%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Όμως από τότε οι απασχολούμενοι έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 257.000.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
AI+Kαιρός = Love
Νέα εποχή 04.10.25

AI+Kαιρός = Love

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το παιχνίδι στις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα alerts για τις αλλαγές του καιρού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;
Ενιαία πλατφόρμα 04.10.25

Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;

Πανηγυρίζει  ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που η πρωτοβάθμια υγεία δεν καλύπτει τους ασθενείς και στέλνει τον πληθυσμό στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία
Νεκροί και τραυματίες 04.10.25

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία

Εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία, Σαναέ Τακαΐτσι, θα κάνει τη χώρα να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό πασιφισμό της για να αυτοπροβληθεί επιθετικά στην Ασία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό
Κίνδυνος ατυχήματος 04.10.25

Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής της Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο
Ταλαιπωρία 04.10.25

Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο

Τουλάχιστον 6.500 επιβάτες υποχρεώθηκαν να μείνουν στο αεροδρόμιο του Μονάχου, περιμένοντας να δοθεί άδεια να αρχίσουν ξανά οι πτήσεις. Πολλά δρομολόγια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Σύνταξη
Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει
Δήλωση Κεραμέως 04.10.25

Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει

Το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόβλεψη για 13ωρη εργασία, κατατέθηκε για επεξεργασία στη Βουλή. Ποιες προτάσεις των κοινωνικών εταίρων συμπεριλαμβάνει.

Σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς
Κόσμος 04.10.25 Upd: 04:50

Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις, η απάντηση Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο Νετανιάχου λέει ότι θα συνεργαστεί για απελευθέρωση των ομήρων και υλοποίηση του οράματος Τραμπ, βάσει των όρων του Ισραήλ

Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο