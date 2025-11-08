Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε στην Ουγγαρία την εξαίρεση από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βίκτορ Όρμπαν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου η εξαίρεση θα έχει ισχύ για ένα χρόνο. Η εξαίρεση από τις κυρώσεις που σύμφωνα με τις ΗΠΑ αποσκοπούν στο να πιεστεί η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουν τη μορφή παραχώρησης καθώς όπως είπε ο Τραμπ στη συνάντησή του με τον Όρμπαν στον Λευκό Οίκο «είναι πολύ δύσκολο η Ουγγαρία να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές». « Όπως γνωρίζετε, δεν έχουν το πλεονέκτημα να έχουν θάλασσα», είπε.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας έγραψε στο X ότι οι ΗΠΑ είχαν δώσει στη Βουδαπέστη «πλήρη και απεριόριστη εξαίρεση από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο».

Το αντάλλαγμα

Η Βουδαπέστη δεσμεύτηκε σε αντάλλαγμα να αγοράσει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επί μήνες, ο Τραμπ επικρίνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το οποίο διοχετεύεται μέσω της Τουρκίας και του αγωγού TurkStream, λέγοντας ότι αυτό βοηθά την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Έχει επιβάλει επίσης δασμούς στην Ινδία γιατί προμηθεύεται πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές φυσικού αερίου της ΕΕ μειώθηκε από 40% πριν από την εισβολή σε 11% το 2024. Τον περασμένο μήνα, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να απαγορεύσουν όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου από το 2028. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία αντιτάχθηκαν στην απαγόρευση.

Η Ουγγαρία αύξησε την εξάρτησή της από το ρωσικό αργό πετρέλαιο από 61% πριν από την εισβολή σε 86% το 2024. Φέτος, η Ρωσία αντιπροσώπευε το 92% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ουγγαρίας. Εν τω μεταξύ, η Σλοβακία «εξαρτάται σχεδόν 100%» από το ρωσικό αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Μελέτης της Δημοκρατίας (CSD).