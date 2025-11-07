Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συναντιέται αυτήν την ώρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν λυπήθηκε τα θετικά σχόλια για τον σύμμαχό του, δίνοντάς του, έστω στα λόγια, σημαντική στήριξη.

Live εικόνα:

Ο Γκέργκελι Γκουλιάς, προσωπάρχης του Όρμπαν, είχε δηλώσει προ ημερών ότι η συνάντηση θα επιτρέψει στους δύο ηγέτες να συζητήσουν για ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τους συμβούλους του Ούγγρου πρωθυπουργού, ο Όρμπαν, θα μπορούσε να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Πετρέλαιο και εκλογές

Νωρίτερα, ο Ορμπάν είχε πει ότι θα συζητήσει για τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών με τον Αμερικανό πρόεδρο στη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησής τους. Κίνηση που θα δοκιμάσει τη νέα και πιο αυστηρή γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Κρεμλίνο, αφότου κατηγόρησε τον Πούτιν ότι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, προτεραιότητα του Βίκτορ Όρμπαν είναι να πείσει τον Τραμπ να επισκεφθεί την Ουγγαρία. Αυτό συνδέεται με τις επικείμενες εκλογές, καθώς αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου εγχώρια πρόκληση από έναν νέο ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Πιστεύει ότι μια επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ θα ενίσχυε τον ρόλο του ως πολιτικού και θα ενεργοποιούσε τη συντηρητική του βάση.

«Ο Όρμπαν θέλει ο Τραμπ να έρθει στη Βουδαπέστη πριν από τις εκλογές», δήλωσε στον Guardian πηγή εργάζεται για ένα ίδρυμα εξωτερικής πολιτικής της ουγγρικής κυβέρνησης. «Αυτή είναι ύψιστη προτεραιότητα. Θα συζητήσουν το ζήτημα του ρωσικού φυσικού αερίου, αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον Όρμπαν είναι οι εκλογές».

Ένας «πολύ καλός ηγέτης»

Υποδεχόμενος τον Ούγγρο πρωθυπουργό, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τις πιθανότητες να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν κάποια στιγμή στη Βουδαπέστη. «Πάντα υπάρχει μια πιθανότητα, μια πολύ καλή πιθανότητα», απάντησε.

Ενώ όταν ρωτήθηκε, αν θα πρέπει να επιτραπεί στην Ουγγαρία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ήταν πιο προσεκτικός, χωρίς να το αποκλείσει. Έδειξε τον Βίκτορ Όρμπαν, μακροχρόνιο σύμμαχό του, και είπε: «Πολύ καλός ηγέτης».

Κι ύστερα πρόσθεσε: «Σίγουρα, το εξετάζουμε, επειδή είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτόν να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές».

«Όπως γνωρίζετε, δεν έχουν το πλεονέκτημα της θάλασσας. Είναι μια σπουδαία χώρα, είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά δεν έχουν θάλασσα. Δεν έχουν τα λιμάνια. Και έτσι έχουν ένα δύσκολο πρόβλημα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

President Donald J. Trump welcomes Hungarian Prime Minister Viktor Orbán to the White House. 🇺🇸🇭🇺 pic.twitter.com/yaDz1Mvc4o — The White House (@WhiteHouse) November 7, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι, αν συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, θα ήθελε να το κάνει στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτή η συνάντηση τώρα.

«Θα ήθελα να την κρατήσω στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Αυτή η συνάντηση, αποδείχθηκε ότι δεν ήθελα να κάνω αυτή τη συνάντηση, επειδή δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε κάτι σημαντικό. Αλλά αν την έχουμε, θα ήθελα να την κάνω στη Βουδαπέστη», είπε.

Επίσης, επιφύλαξε επαίνους για τη σκληρή αντιμεταναστευτική του Βίκτορ Όρμπαν. «Νομίζω ότι πρέπει να σέβονται την Ουγγαρία και να σέβονται αυτόν τον ηγέτη πολύ, πολύ έντονα, επειδή είχε δίκιο για τη μετανάστευση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δείτε τι συνέβη στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, έχουν κόσμο να κατακλύζει την Ευρώπη, παντού, και αυτό την πληγώνει».

Καλοπιάσματα

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βίκτορ Όρμπαν θέλησε να καλοπιάσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε:

«Αν υπήρξε ποτέ μια χρυσή εποχή στις ουγγρο-αμερικανικές σχέσεις, αυτή είναι τώρα.

Περισσότερες από 1.400 εταιρείες αμερικανικής ιδιοκτησίας λειτουργούν στην Ουγγαρία, παρέχοντας πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας και προωθώντας την τεχνολογική πρόοδο. Η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητών και των κυβερνήσεών μας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη — είμαστε ενωμένοι στα βασικά ζητήματα της εποχής μας: πόλεμος και ειρήνη, μετανάστευση και προστασία των οικογενειακών αξιών.

Η συνεργασία μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα».