Νέα τροπή μοιάζει να παίρνει η υπόθεση γύρω από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, όπως δείχνουν δηλώσεις που έκανε ο αρχηγός του αμερικανικού στη σημερινή (7/11) συνάντησής του με τον Ούγγρο ομόλογό του, Βίκτορ Όρμπαν.

Είναι πολύ πιθανό να συμβεί, είπε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο. Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, όπου οι δυο άνδρες επρόκειτο να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σχεδόν μια βδομάδα μετά από την ανακοίνωσή του, όμως, η συνάντηση ναυάγησε. Τότε, ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής με τον ηγέτη της Ρωσίας είχε αναβληθεί επ’ αόριστον.

«Να σέβεστε τον Όρμπαν και την Ουγγαρία»

Εν τω μεταξύ, στη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον Όρμπαν, ο Τραμπ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση «να σέβεται» την Ουγγαρία και τον πρόεδρο της χώρας. Ο Όρμπαν εξέφρασε στον Αμερικανό ομόλογό του τη δυσαρέσκειά του για τις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στην Ουγγαρία εξ αφορμής της στάσης της απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα.

«Θα έπρεπε να σέβονται την Ουγγαρία και αυτόν τον ηγέτη, πάρα, πάρα πολύ, επειδή είχε δίκιο στο μεταναστευτικό», τόνισε ο Τραμπ. «Δείτε τι συνέβη στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, έχουν ανθρώπους που κατακλύζουν την Ευρώπη, από παντού, και αυτό την βλάπτει», προσέθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι εξετάζει την πιθανότητα να εξαιρέσει την Ουγγαρία από τις αμερικανικές κυρώσεις για την αγορά ρωσικών υδρογονανθράκων, υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

«Το εξετάζουμε επειδή είναι πολύ δύσκολο για αυτόν (σ.σ. τον Όρμπαν) να πάρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Όπως ξέρετε, (σ.σ. η Ουγγαρία) δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εξάρτηση της Βουδαπέστης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές.