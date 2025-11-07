newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Το Ιράν ζητά άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ – «Ανοιχτός» σε συζήτηση δηλώνει ο Τραμπ
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025

Το Ιράν ζητά άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ – «Ανοιχτός» σε συζήτηση δηλώνει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο αίτημα του Ιράν για άρση των κυρώσεων που είχαν εφαρμόσει οι ΗΠΑ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν έχει ζητήσει επανειλημμένα να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του και συμπλήρωσε πως είναι «ανοικτός» σε συζήτηση για το ενδεχόμενο.

Το αίτημα του Ιράν προς τις ΗΠΑ

«Έχει ζητήσει να αρθούν οι κυρώσεις», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο δείπνου που παρέθεσε σε ηγέτες κρατών της κεντρικής Ασίας.

«Το Ιράν αντιμετωπίζει πολύ βαριές αμερικανικές κυρώσεις και αυτό καθιστά πολύ δύσκολο για αυτούς (σ.σ. τους Ιρανούς) να κάνουν ό,τι θα ήθελαν να μπορούν να κάνουν, κι είμαι ανοικτός (σ.σ. στην άρση τους) — θα δούμε τι θα γίνει, αλλά είμαι ανοικτός σε αυτό», επέμεινε.

«Το Ιράν ήταν ο ‘νταής’ της Μέσης Ανατολής (…) δεν είναι πλέον», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας «αφανίστηκε» όταν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα τέλη Ιουνίου.

Οι κυρώσεις που έχουν εφαρμοστεί

Οι ΗΠΑ επέβαλαν σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979, συμπεριλαμβανομένου εμπάργκο που απαγορεύει σχεδόν όλες τα εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.

Ο αμερικανός πρόεδρος πολλαπλασίασε τα μέτρα σε βάρος της Τεχεράνης αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας αποκήρυξε τη διεθνή συμφωνία του 2015 – επισήμως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) – που προέβλεπε περιορισμούς και ελέγχους στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων.

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς
Ντονέτσκ 07.11.25

2 Κολομβιανοί καταδικάζονται σε κατεχόμενα εδάφη ως «μισθοφόροι» της Ουκρανίας

Δύο Κολομβιανοί που φέρεται να πολέμησαν στο πλευρό της Ουκρανίας, και συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, καταδικάστηκαν σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Παντοτινά χημικά» σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές – Πώς γίνεται η αξιολόγηση;
Δίκοπο μαχαίρι 07.11.25

«Παντοτινά χημικά» σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές – Πώς γίνεται η αξιολόγηση;

Εννέα φορείς παραγωγής φαρμάκων για ανθρώπους και ζώα, ζητούν ξεχωριστή αξιολόγηση των προϊόντων ενόψει νομοθεσίας για περιορισμό των επικίνδυνων χημικών ενώσεων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
O Kρητικός Ανδρουλάκης, ο «αμερικανόφιλος Γεωργιάδης» και τα Βορίζια – Η σύγκρουση για την οπλοκατοχή
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

O Kρητικός Ανδρουλάκης, ο «αμερικανόφιλος Γεωργιάδης» και τα Βορίζια – Η σύγκρουση για την οπλοκατοχή

Δριμύ κατηγορώ κατά του Άδωνι Γεωργιάδη και της κυβέρνησης εξαπέλυσαν το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για το αμερικανικό μοντέλο της οπλοκατοχής. Τα μηνύματα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 6ο Forum του ΟΤ και την ΚΕΔΕ για τα Βορίζια.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio
Music 07.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio

Μετά από μήνες έντασης και νομικών συγκρούσεων, η μουσική βιομηχανία κάνει στροφή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή, αλλά ως εργαλείο που λειτουργεί μέσα σε σαφή όρια, με στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει τον δημιουργό — όχι να τον αντικαταστήσει

Σύνταξη
Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία
Ελλάδα 07.11.25

Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία

«ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν σήμερα, πρώτα, τα βασικά συμπεράσματα μεγάλης έρευνας που διενεργήθηκε σε νέους εργαζομένους και νέες εργαζόμενες, ηλικίας ως 29 ετών

Βασίλης Τσουκαλάς
Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης
Οικονομία 07.11.25

Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης

Χιλιάδες ασφαλισμένοι με ένσημα σε περισσότερα από ένα Ταμεία περιμένουν πολλούς μήνες για την απονομή σύνταξης, εξαιτίας ελλείψεων στο μητρώο και έλλειψης προσωπικού στον ΕΦΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy
Άπερκατ 07.11.25

Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι «μεταμορφώθηκε» προκειμένου να υποδυθεί την Κρίστι Μάρτιν στην ταινία Christy. Ωστόσο, πλέον, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
