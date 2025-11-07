Το Ιράν ζητά άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ – «Ανοιχτός» σε συζήτηση δηλώνει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν έχει ζητήσει επανειλημμένα να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του και συμπλήρωσε πως είναι «ανοικτός» σε συζήτηση για το ενδεχόμενο.

Το αίτημα του Ιράν προς τις ΗΠΑ

«Έχει ζητήσει να αρθούν οι κυρώσεις», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο δείπνου που παρέθεσε σε ηγέτες κρατών της κεντρικής Ασίας.

«Το Ιράν αντιμετωπίζει πολύ βαριές αμερικανικές κυρώσεις και αυτό καθιστά πολύ δύσκολο για αυτούς (σ.σ. τους Ιρανούς) να κάνουν ό,τι θα ήθελαν να μπορούν να κάνουν, κι είμαι ανοικτός (σ.σ. στην άρση τους) — θα δούμε τι θα γίνει, αλλά είμαι ανοικτός σε αυτό», επέμεινε.

«Το Ιράν ήταν ο ‘νταής’ της Μέσης Ανατολής (…) δεν είναι πλέον», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας «αφανίστηκε» όταν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα τέλη Ιουνίου.

Οι κυρώσεις που έχουν εφαρμοστεί

Οι ΗΠΑ επέβαλαν σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979, συμπεριλαμβανομένου εμπάργκο που απαγορεύει σχεδόν όλες τα εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.

Ο αμερικανός πρόεδρος πολλαπλασίασε τα μέτρα σε βάρος της Τεχεράνης αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας αποκήρυξε τη διεθνή συμφωνία του 2015 – επισήμως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) – που προέβλεπε περιορισμούς και ελέγχους στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων.