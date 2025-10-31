Το Ιράν καταδίκασε την εντολή που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεντάγωνο να αρχίσει δοκιμές πυρηνικών όπλων, χαρακτηρίζοντάς την «ανεύθυνη» και επισημαίνοντας πως αντιπροσωπεύει «σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια» (στη φωτογραφία αρχείου από Majid Asgaripour/WANA – West Asia News Agency – via Reuters, επάνω, ο Αμπάς Αραγτσί).

«Εχοντας μετονομάσει το «Υπουργείο Αμυνας» σε «Υπουργείο Πολέμου», ένας πυρηνικά οπλισμένος νταής ξαναρχίζει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων»

«Η ανακοίνωση για επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων είναι μια οπισθοδρομική και ανεύθυνη κίνηση, μια σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια», υπογραμμίζει ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ο κόσμος πρέπει να ενωθεί για να καταστήσει υπόλογες τις ΗΠΑ για την ομαλοποίηση της διάδοσης τέτοιων ειδεχθών όπλων», συμπληρώνει.

Επισημαίνει παράλληλα πως οι ΗΠΑ δαιμονοποιούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απειλούσαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας του με νέα πλήγματα.

«Δαιμονοποιεί» το Ιράν

«Εχοντας μετονομάσει το «Υπουργείο Αμυνας» σε «Υπουργείο Πολέμου», ένας πυρηνικά οπλισμένος νταής ξαναρχίζει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

»Ο ίδιος νταής δαιμονοποιεί το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απειλεί με νέες επιθέσεις τις προστατευόμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις μας, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο», σημειώνει ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Having rebranded its “Department of Defense” as the “Department of War”, a nuclear-armed bully is resuming testing of atomic weapons. The same bully has been demonizing Iran’s peaceful nuclear program and threatening further strikes on our safeguarded nuclear facilities, all in… pic.twitter.com/ft4ZGWnFiw — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 30, 2025

Πηγή: ΑΠΕ