29.10.2025 | 23:40
Σεισμός στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ρεθύμνου
Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 04:30

Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων» ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη πως έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters, επάνω, δοκιμή πυρηνικού όπλου).

Ενόψει της συνάντησής του με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις (βλ. Ρωσία) προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Ο Τραμπ δηλώνει πως δεν είχε άλλη επιλογή αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις προχώρησαν σε δοκιμές πυρηνικών

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Και συμπλήρωσε ότι επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει.

«Θα ξεκινήσει αμέσως»

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ) να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Wall Street
Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Stream newspaper
Πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στις παγιδευμένες δυνάμεις του Κιέβου θέλει να δώσει ο Πούτιν
Κόσμος 30.10.25

Πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στις παγιδευμένες δυνάμεις του Κιέβου θέλει να δώσει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε έτοιμος να μεταφέρει δημοσιογράφους σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να τους παραλάβουν οι ουκρανικές περικυκλωμένες δυνάμεις, όπως ανέφερε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ειρηνικός: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους
Ειρηνικός 30.10.25

Νέα πολύνεκρη δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους

Νέα δολοφονική επίθεση εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους που οι ίδιες εντελώς αυθαίρετα βαφτίζουν ναρκωτρομοκράτες και τους εκτελούν.

Σύνταξη
Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Εξηγήσεις ζητούν οι συγγενείς των 2 ανδρών που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν οι ΗΠΑ
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 30.10.25

Εξηγήσεις ζητούν οι συγγενείς των 2 ανδρών που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν οι ΗΠΑ

Εκτιμάται ότι οι αρχές του Τρινιντάντ και Τομπάγκο δεν θέλουν να παραδεχτούν τη δολοφονία από τις ΗΠΑ των δύο πολιτών του για να μην χρειαστεί να πάρουν θέση για τα πλήγματα του συμμάχου τους.

Σύνταξη
Ιταλία: Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επικύρωσε την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία
Ιταλία 30.10.25

Το Ελεγκτικό Συνέδριο γκρέμισε... τη γέφυρα της Μελόνι στη Σικελία

«Εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης», χαρακτήρισε η Μελόνι την άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επικυρώσει την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
Αδεια από ΗΠΑ 30.10.25

Η Νότια Κορέα ναυπηγεί πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου» δήλωσε ο Τραμπ για τη Νότια Κορέα, όπου βρίσκεται προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»
Κόσμος 29.10.25

Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»

Η Βενεζουέλα μέσω του στρατηγού Ντομίνγκο Ερνάντες Λάρες, ανακοίνωσε πως κατέστρεψε δύο στρατόπεδα υποστήριξης Κολομβιανών εμπόρων ναρκωτικών στο έδαφός της

Σύνταξη
Ολλανδία: Προηγείται το φιλοευρωπαϊκό D66 υπό τον Ρομπ Γέτεν – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς
Βουλευτικές εκλογές 29.10.25 Upd: 23:43

Ολλανδία: Προηγείται το φιλοευρωπαϊκό D66 υπό τον Ρομπ Γέτεν – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

Σύμφωνα με το exit poll, το D66 θα λάβει 27 έδρες - από μόλις εννέα το 2023. Το PVV του Βίλντερς προβλέπεται να λάβει με 25 έδρες, 12 λιγότερες από το 2023.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»
Κόσμος 29.10.25

Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»

Ο υποστηριζόμενος από τα ΗΑΕ ηγέτης της RSF στο Σουδάν, Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε στον απόηχο της σφαγής αμάχων στην πόλη Ελ φάσερ, πως θέλει «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο».

Σύνταξη
«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου
600 κλήσεις για βοήθεια 29.10.25

«Βούλιαξαν» Σεβίλλη και Ουέλβα από τις πλημμύρες στην πρώτη καταιγίδα του Φθινοπώρου

Η πρώτη μεγάλη καταιγίδα του φθινοπώρου προκαλεί σημαντικές πλημμύρες και τουλάχιστον 600 περιστατικά στην Ουέλβα και τη Σεβίλλη, στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις
Μπλόκο σε συσκευές 29.10.25

Ευρωκοινοβούλιο: Εξετάζει απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά ΜΜΕ μέσω δικτύων του –Αντιδράσεις

Η Λετονία έχει θέσει το ζήτημα των ΜΜΕ στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Eκφράζονται φόβοι ότι η απαγόρευση θα δημιουργήσει προηγούμενο για απαγόρευση ιστοσελίδων «για λόγους άλλους από την ασφάλεια»

Σύνταξη
Σλοβακία: Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς
Κόσμος 29.10.25

Ποια χώρα βάζει όριο ταχύτητας στους πεζούς

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και χρήστες σκούτερ και ηλεκτρικών ποδηλάτων — οι οποίοι επιτρέπεται να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια — και έχει ως στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύνταξη
Ζορίζεται το Κίεβο – Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;
Άνευ προηγουμένου 29.10.25

Ζορίζεται το Κίεβο - Από την επίθεση στην άμυνα για να μη παγώσουν οι πολίτες;

Ειδικοί παρατηρούν ότι η ουκρανική αεράμυνα υποφέρει σε τέτοιο βαθμό από τις ρωσικές επιθέσεις που το Κίεβο προσπαθεί να κρατήσει όρθιες τις ενεργειακές υποδομές του με νύχια και δόντια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]
Κόσμος 29.10.25

Πάνω από 30 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα [βίντεο]

Τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και σπίτια στην Τζαμάικα από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα. Βαρύς ο «φόρος αίματος» στην Αϊτή με 20 νεκρούς και 10 αγνοούμενους.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί
Ρίο ντε Τζανέιρο 29.10.25

Βραζιλία: Δεκάδες πτώματα σε δρόμο του Ρίο, μετά την επιχείρηση κατά των συμμοριών – 132 νεκροί

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών της αστυνομικής επιχείρησης κατά των ναρκοσυμμοριών. Τα πτώματα των νεκρών έχουν παραταχθεί σε δρόμο, σε μια από τις φαβέλες στη Βραζιλία.

Σύνταξη
