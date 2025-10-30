Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων
«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων» ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη πως έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters, επάνω, δοκιμή πυρηνικού όπλου).
Ενόψει της συνάντησής του με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις (βλ. Ρωσία) προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.
Ο Τραμπ δηλώνει πως δεν είχε άλλη επιλογή αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις προχώρησαν σε δοκιμές πυρηνικών
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Και συμπλήρωσε ότι επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.
«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει.
«Θα ξεκινήσει αμέσως»
«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ) να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Πηγή: ΑΠΕ
