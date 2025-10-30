Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να ξεκινήσουν και πάλι – μετά από 33 ολόκληρα χρόνια – οι πυρηνικές δοκιμές στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ βασίζονται στη λεγόμενη «πυρηνική τριάδα» — υπόγεια σιλό, βόμβες που μεταφέρονται από αεροσκάφη και πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές σε υποβρύχια στη θάλασσα

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε σαν δικαιολογία ότι το ίδιο κάνουν και άλλες μεγάλες δυνάμεις, ενώ σε σχετική ανάρτησή του εκτίμησε ότι η Κίνα θα φτάσει στο επίπεδο της Ρωσίας σε πέντε χρόνια.

Η Washington Post γράφει για την ανατροπή που σηματοδοτεί η απόφαση Τραμπ.

Η αμερικάνικη εφημερίδα σημειώνει ότι η πολιτική για τα πυρηνικά όπλα, που κάποτε θεωρούνταν κατάλοιπο του Ψυχρού Πολέμου, έρχεται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο, καθώς η Ρωσία έχει εκτοξεύσει «απειλές για πυρηνική επίθεση τόσο κατά των ΗΠΑ όσο και της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του πολέμου της στην Ουκρανία».

Η Μόσχα επιβεβαίωσε, επίσης, αυτή την εβδομάδα ότι δοκιμάζει έναν πυρηνικό πύραυλο κρουζ με την ονομασία Burevestnik, με κωδικό όνομα Skyfall από το ΝΑΤΟ, καθώς και ένα υποβρύχιο drone οπλισμένο με πυρηνικά.

Η Κίνα κατασκευάζει περισσότερα υπόγεια πυρηνικά σιλό.

Εν τω μεταξύ, η Βόρεια Κορέα μόλις παρουσίασε έναν νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που σκοπεύει να δοκιμάσει, μέρος ενός πυρηνικού οπλοστασίου που πιθανόν να μπορεί να φτάσει στην ηπειρωτική Αμερική.

Το ζήτημα των πυρηνικών έχει φτάσει μέχρι και στον κινηματογράφο, με την WP να φέρνει ως παράδειγμα τη νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου «A House of Dynamite».

Τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την ανακοίνωση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τη σχετική ανακοίνωση για τις πυρηνικές δοκιμές πριν από τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Σε ανάρτησή του στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social έγραψε: «Έχω δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αμέσως».

Η σχετική ανάρτηση:

Η ανάρτηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου προκάλεσε άμεσα ερωτήματα.

Το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ συντηρείται από το υπουργείο Ενέργειας και την Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας, μια ημιαυτόνομη υπηρεσία που υπάγεται σε αυτό — και όχι από το υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο Ενέργειας επιβλέπει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων από την ίδρυσή του το 1977. Δύο άλλες υπηρεσίες πριν από αυτό — και όχι το υπουργείο Άμυνας — διεξήγαγαν δοκιμές.

Πόσες πυρηνικές κεφαλές διαθέτει κάθε χώρα

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ «διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Σύμφωνα με την Arms Control Association με έδρα την Ουάσινγκτον, η Ρωσία διαθέτει 5.580 πυρηνικές κεφαλές, ενώ οι ΗΠΑ διαθέτουν 5.225.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης αναλύει περαιτέρω τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ διαθέτουν 1.770 πυρηνικές κεφαλές σε ετοιμότητα και 2.591 σε εφεδρεία. Η Ρωσία διαθέτει 1.718 πυρηνικές κεφαλές σε ετοιμότητα και 1.930 σε εφεδρεία.

Οι δύο χώρες διαθέτουν σχεδόν το 90% των πυρηνικών κεφαλών παγκοσμίως.

Από τη στιγμή που η Αμερική πραγματοποίησε την πυρηνική έκρηξη «Trinity» το 1945 έως το 1992, οι ΗΠΑ πυροδότησαν 1.030 ατομικές βόμβες σε δοκιμές — περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις δύο ατομικές βόμβες που η Αμερική χρησιμοποίησε εναντίον της Ιαπωνίας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι πρώτες αμερικανικές δοκιμές έγιναν στην ατμόσφαιρα, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκαν υπόγεια για να περιοριστεί η ραδιενεργή βροχή. Οι επιστήμονες αναφέρονται σε τέτοιες δοκιμές ως «βολές» («shots»).

Η τελευταία τέτοια «βολή», που ονομάστηκε Divider ως μέρος της Επιχείρησης Julin, πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1992, στις Εθνικές Εγκαταστάσεις Ασφαλείας της Νεβάδα, ένα εκτεταμένο συγκρότημα περίπου 105 χιλιόμετρα από το Λας Βέγκας.

Η «πυρηνική τριάδα» των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την Washington Post, οι ΗΠΑ σταμάτησαν τις πυρηνικές δοκιμές τους για δύο λόγους.

Ο πρώτος ήταν η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Οι ΗΠΑ υπέγραψαν επίσης τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών το 1996.

Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές από την Ινδία, τη Βόρεια Κορέα και το Πακιστάν, τις νεότερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία διαθέτουν επίσης πυρηνικά όπλα, ενώ το Ισραήλ θεωρείται εδώ και καιρό ότι διαθέτει πυρηνικές βόμβες.

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, οι ΗΠΑ διέθεταν επίσης δεδομένα από δοκιμές που είχαν πραγματοποιηθεί επί δεκαετίες, γεγονός που τους επέτρεπε να χρησιμοποιούν υπολογιστικά μοντέλα και άλλες τεχνικές για να προσδιορίσουν εάν ένα όπλο θα εκραγεί με επιτυχία.

Όλοι οι πρόεδροι από τον Μπαράκ Ομπάμα και μετά έχουν υποστηρίξει σχέδια εκσυγχρονισμού του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου, η συντήρηση και η αναβάθμιση του οποίου θα κοστίσει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Οι ΗΠΑ βασίζονται στη λεγόμενη «πυρηνική τριάδα» — υπόγεια σιλό, βόμβες που μεταφέρονται από αεροσκάφη και πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές σε υποβρύχια στη θάλασσα — για να αποτρέψουν άλλους από το να εξαπολύσουν τα όπλα τους εναντίον της Αμερικής, όπως σημειώνει η WP.

Τι θα γίνει αν η Αμερική ξεκινήσει ξανά τις δοκιμές της

Εάν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, δεν είναι άμεσα σαφές ποιος θα είναι ο στόχος τους.

Οι ειδικοί σε θέματα μη διάδοσης πυρηνικών όπλων έχουν προειδοποιήσει ότι οποιοσδήποτε επιστημονικός στόχος θα επισκιάζεται από την αντίδραση που θα προκαλέσει μια τέτοια δοκιμή — και ενδεχομένως θα αποτελέσει το έναυσμα για άλλες μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις να ξεκινήσουν τις δικές τους εκτεταμένες δοκιμές.

«Η επανέναρξη του προγράμματος πυρηνικών δοκιμών των ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές ενέργειες που θα αναλάβει η κυβέρνηση Τραμπ — μια δοκιμή των ΗΠΑ θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ανεξέλεγκτη αλυσίδα γεγονότων, με άλλες χώρες να απαντούν ενδεχομένως με δικές τους πυρηνικές δοκιμές, αποσταθεροποιώντας την παγκόσμια ασφάλεια και επιταχύνοντας έναν νέο αγώνα εξοπλισμών», προειδοποίησαν εμπειρογνώμονες σε άρθρο που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο στο Bulletin of Atomic Scientists.

«Ο στόχος της διεξαγωγής μιας ταχείας πυρηνικής δοκιμής μπορεί να είναι μόνο πολιτικός, όχι επιστημονικός… Θα έδινε στη Ρωσία, την Κίνα και άλλες πυρηνικές δυνάμεις το ελεύθερο να ξαναρχίσουν τα δικά τους προγράμματα πυρηνικών δοκιμών, ουσιαστικά χωρίς πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις», τονίζεται.

Πού μπορεί να γίνουν;

Οποιαδήποτε μελλοντική δοκιμή των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα στη Νεβάδα, στις εγκαταστάσεις δοκιμών, αλλά θα χρειαστεί να γίνει πολλή δουλειά για την προετοιμασία των εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια από την τελευταία δοκιμή.

Μια σειρά διαφανειών που δημιουργήθηκαν για μια παρουσίαση στα Εθνικά Εργαστήρια του Λος Άλαμος το 2018 παρουσίασαν τις προκλήσεις που υπάρχουν, σημειώνοντας ότι στη δεκαετία του 1960 η πόλη Μέρκιουρι της Νεβάδα, όπου βρίσκονται οι χώροι δοκιμών, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας.

Κατά μέσο όρο, 20.000 άτομα εργάστηκαν στον χώρο για την οργάνωση και την προετοιμασία των δοκιμών. Η ικανότητα αυτή έχει μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, τονίζει η WP.

«Η σχεδίαση και η εκτέλεση μιας ‘βολής’ απαιτούσε από δύο έως τέσσερα χρόνια», αναφέρεται στην παρουσίαση. «Ήταν τεράστια εγχειρήματα», υπογραμμίζεται.