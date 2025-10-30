newspaper
30.10.2025 | 08:24
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση – Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 09:22

Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση – Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια

Ο Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με τον Σι με 12 με άριστα το 10 στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές - Αναλυτές μιλούν για «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στη Νότια Κορέα για πρώτη φορά μετά το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Ένα από τα βασικά σημεία της συζήτησης των δύο προέδρων ήταν οι σπάνιες γαίες

Ο Τραμπ βαθμολόγησε το τετ – α – τετ των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας με 12 με άριστα το 10, ωστόσο αναλυτές λένε ότι μάλλον πρόκειται για μια «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων.

Ο Τάρεκ Χορτσάνι, διευθυντής συναλλαγών από την Maybank Securities από τη Σιγκαπούρη σχολίασε στο Reuters ότι: «Η εμπορική εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι πιθανό να αντιμετωπιστεί ως ανακούφιση και όχι ως δομική αναδιάρθρωση.

Όταν συμβαίνουν τέτοιες εκεχειρίες, ένας από τους πρώτους τομείς που επισημαίνουν και οι δύο πλευρές είναι η γεωργία, ένας πολιτικά ευαίσθητος τομέας στις ΗΠΑ, όπου οι αγρότες αποτελούν μια σημαντική εκλογική βάση.

Συνολικά, αυτό μοιάζει περισσότερο με τακτική παύση παρά με στρατηγικό επίτευγμα, καθώς οι βαθύτερες εντάσεις στους τομείς της τεχνολογίας, των εφοδιαστικών αλυσίδων και των σπάνιων γαιών παραμένουν άλυτες».

Ο Κάιλ Ρόντα, επικεφαλής αναλυτής αγορών από το capital.com στη Μελβούρνη είπε: «Προς το παρόν, η εξέλιξη των τιμών δίνει την εντύπωση ότι πολλά από αυτά είχαν ήδη συνυπολογιστεί. Οι αγορές ανέκαμψαν στην αρχή της εβδομάδας, λόγω των προσδοκιών για μείωση των δασμών για τη φαιντανύλη και για αγορές σόγιας.

Αναμφισβήτητα, οι αγορές ήλπιζαν στην πλήρη κατάργηση των δασμών για τη φαιντανύλη, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει την αμφιταλάντευση».

Βίντεο από τη συνάντηση:

Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση των δύο προέδρων

Η Χέλεν Ντέιβιντσον του Guardian αναφέρεται σε όσα δήλωσε για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ ο Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One.

Ο Τραμπ, όπως προαναφέρθηκε βαθμολόγησε τη συνάντηση, τη χαρακτήρισε «εκπληκτική», ενώ έκανε λόγο για «μια εξαιρετική σειρά αποφάσεων που ελήφθησαν».

Συναντήσεις: Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα πάει στην Κίνα τον ερχόμενο Απρίλιο, ενώ ο Σι «θα έρθει λίγο καιρό μετά από αυτό». Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε πού θα γίνει η συνάντηση στις ΗΠΑ, αλλά αναφέρθηκε στην Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και την Ουάσινγκτον.

Σπάνιες γαίες: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα ενέκρινε μια ετήσια συμφωνία για την προμήθεια σπάνιων γαιών, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωσή της ότι θα απαγόρευε τις εξαγωγές αν υπήρχε οποιαδήποτε πιθανότητα τα προϊόντα να έχουν διπλή χρήση για ξένους στρατούς ή ορισμένους τομείς ημιαγωγών. Ωστόσο, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Σι δήλωσε ότι «θα συνεχίσουν να τις προμηθεύουν». Ο ίδιος αναμένει ότι η ετήσια συμφωνία θα παραταθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One.

Ο Τραμπ δήλωσε: «Όλα τα ζητήματα σχετικά με τις σπάνιες γαίες έχουν επιλυθεί. Αυτό το εμπόδιο έχει πλέον εξαλειφθεί, δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο όσον αφορά τις σπάνιες γαίες».

Μείωση δασμών από το 57 στο 47%

Δασμοί: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι θα «εργαστεί σκληρά για να σταματήσει τη ροή» των χημικών ουσιών που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαιντανύλης. Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει δασμό 20% στα κινεζικά προϊόντα, ειδικά για να ασκήσουν πίεση στο Πεκίνο σχετικά με τη φαιντανύλη. Σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι τον μείωσε στο 10%, μειώνοντας το συνολικό δασμολογικό βάρος από 57% σε 47%. Η Κίνα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα ξεκινήσει να αγοράζει και πάλι σόγια από τις ΗΠΑ.

Τσιπ: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Σι συζήτησαν την αγορά τσιπ της Nvidia από την Κίνα, αλλά διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ ήταν περισσότερο «διαιτητής ή κριτής» μεταξύ τους. Όταν ρωτήθηκε αν θα επέτρεπε την πώληση του νέου τσιπ Blackwell AI της Nvidia στην Κίνα, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μιλάμε για το Blackwell… Αλλά για πολλά τσιπ, ξέρετε, πολλά τσιπ. Και αυτό είναι καλό για εμάς».

Ουκρανία και Ταϊβάν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ξέσπασε με την εισβολή της Ρωσίας το 2022, «συζητήθηκε», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα συνεργαστούν για να σταματήσουν οι θάνατοι. Ωστόσο, είπε επίσης: «Οι δύο πλευρές είναι εγκλωβισμένες σε μάχες και μερικές φορές πρέπει να τις αφήνεις να πολεμούν, υποθέτω. Τρελό».

Η Ταϊβάν, την οποία η Κίνα απειλεί να προσαρτήσει, «δεν αναφέρθηκε ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ στο Air Force One. «Αυτό δεν συζητήθηκε στην πραγματικότητα», σημείωσε.

Ο Τραμπ έδωσε εντολές για πυρηνικές δοκιμές για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια

Η συνάντηση Τραμπ και Σι έγινε στον απόηχο της ανακοίνωσης του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν και πάλι τις πυρηνικές δοκιμές μετά από 33 χρόνια.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο στη Νότια Κορέα.

«Μισώ που το έκανα, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα», έγραψε ο Τραμπ, με τη Ρωσία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και την Κίνα «στην τρίτη με διαφορά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Κίνα θα φτάσει στα ίδια επίπεδα με τη Ρωσία σε πέντε χρόνια.

Η ανάρτηση στο Truth Social:

Το BBC σημειώνει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κάνει πυρηνικές δοκιμές από το 1992.

Τότε, έγινε δοκιμή πυρηνικής βόμβας στις 27 Σεπτεμβρίου σε μια υπόγεια εγκατάσταση στη Νεβάδα, στις δυτικές ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έδωσε αυτή την εντολή λίγες ημέρες μετά την καταδίκη της δοκιμής του πυραύλου Burevestnik από τη Ρωσία.

Τράπεζες
UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Αυστραλία: Μηνύματα στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι, βρέθηκαν σε παραλία 109 χρόνια μετά
Βρέθηκαν μηνύματα στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι - Η αντίδραση των οικογενειών τους

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Σύνταξη
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Σύνταξη
Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές
Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια
Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια

Σύνταξη
Χαβιέρ Μιλέι: Ο «αναρχοκαπιταλιστής» μαρσάρει το αλυσοπρίονό του
Χαβιέρ Μιλέι: Ο «αναρχοκαπιταλιστής» μαρσάρει το αλυσοπρίονό του

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ολλανδία: Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν που κέρδισε τις εκλογές και προαλείφεται για πρωθυπουργός
«Ενας σπασίκλας» για πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ – Σι σε εγκάρδιο κλίμα
Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση Τραμπ - Σι

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων
Ο Τραμπ πατάει... το κουμπί των πυρηνικών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Κρυμμένο» αντιβιοτικό 100 φορές ισχυρότερο ενάντια στα υπερβακτήρια
Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν
Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA
Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αυστραλία: Μηνύματα στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι, βρέθηκαν σε παραλία 109 χρόνια μετά
Βρέθηκαν μηνύματα στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι - Η αντίδραση των οικογενειών τους

Σύνταξη
Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καύσωνες: Συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας
Με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας συνδέονται οι καύσωνες

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό
ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Έρευνα: Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών – Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων
Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών - Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη – «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»
Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχτηκε επίθεση - «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»

Σύνταξη
Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης
Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης

Σύνταξη
