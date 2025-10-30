Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στη Νότια Κορέα για πρώτη φορά μετά το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Ένα από τα βασικά σημεία της συζήτησης των δύο προέδρων ήταν οι σπάνιες γαίες

Ο Τραμπ βαθμολόγησε το τετ – α – τετ των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας με 12 με άριστα το 10, ωστόσο αναλυτές λένε ότι μάλλον πρόκειται για μια «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων.

Ο Τάρεκ Χορτσάνι, διευθυντής συναλλαγών από την Maybank Securities από τη Σιγκαπούρη σχολίασε στο Reuters ότι: «Η εμπορική εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι πιθανό να αντιμετωπιστεί ως ανακούφιση και όχι ως δομική αναδιάρθρωση.

Όταν συμβαίνουν τέτοιες εκεχειρίες, ένας από τους πρώτους τομείς που επισημαίνουν και οι δύο πλευρές είναι η γεωργία, ένας πολιτικά ευαίσθητος τομέας στις ΗΠΑ, όπου οι αγρότες αποτελούν μια σημαντική εκλογική βάση.

Συνολικά, αυτό μοιάζει περισσότερο με τακτική παύση παρά με στρατηγικό επίτευγμα, καθώς οι βαθύτερες εντάσεις στους τομείς της τεχνολογίας, των εφοδιαστικών αλυσίδων και των σπάνιων γαιών παραμένουν άλυτες».

Ο Κάιλ Ρόντα, επικεφαλής αναλυτής αγορών από το capital.com στη Μελβούρνη είπε: «Προς το παρόν, η εξέλιξη των τιμών δίνει την εντύπωση ότι πολλά από αυτά είχαν ήδη συνυπολογιστεί. Οι αγορές ανέκαμψαν στην αρχή της εβδομάδας, λόγω των προσδοκιών για μείωση των δασμών για τη φαιντανύλη και για αγορές σόγιας.

Αναμφισβήτητα, οι αγορές ήλπιζαν στην πλήρη κατάργηση των δασμών για τη φαιντανύλη, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει την αμφιταλάντευση».

Βίντεο από τη συνάντηση:

NOW: Trump and Xi finally meet. pic.twitter.com/IEXeYbOzyO — Clash Report (@clashreport) October 30, 2025

Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση των δύο προέδρων

Η Χέλεν Ντέιβιντσον του Guardian αναφέρεται σε όσα δήλωσε για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ ο Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One.

Ο Τραμπ, όπως προαναφέρθηκε βαθμολόγησε τη συνάντηση, τη χαρακτήρισε «εκπληκτική», ενώ έκανε λόγο για «μια εξαιρετική σειρά αποφάσεων που ελήφθησαν».

Συναντήσεις: Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα πάει στην Κίνα τον ερχόμενο Απρίλιο, ενώ ο Σι «θα έρθει λίγο καιρό μετά από αυτό». Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε πού θα γίνει η συνάντηση στις ΗΠΑ, αλλά αναφέρθηκε στην Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και την Ουάσινγκτον.

Σπάνιες γαίες: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα ενέκρινε μια ετήσια συμφωνία για την προμήθεια σπάνιων γαιών, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωσή της ότι θα απαγόρευε τις εξαγωγές αν υπήρχε οποιαδήποτε πιθανότητα τα προϊόντα να έχουν διπλή χρήση για ξένους στρατούς ή ορισμένους τομείς ημιαγωγών. Ωστόσο, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Σι δήλωσε ότι «θα συνεχίσουν να τις προμηθεύουν». Ο ίδιος αναμένει ότι η ετήσια συμφωνία θα παραταθεί.

Ο Τραμπ δήλωσε: «Όλα τα ζητήματα σχετικά με τις σπάνιες γαίες έχουν επιλυθεί. Αυτό το εμπόδιο έχει πλέον εξαλειφθεί, δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο όσον αφορά τις σπάνιες γαίες».

Μείωση δασμών από το 57 στο 47%

Δασμοί: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι θα «εργαστεί σκληρά για να σταματήσει τη ροή» των χημικών ουσιών που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαιντανύλης. Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει δασμό 20% στα κινεζικά προϊόντα, ειδικά για να ασκήσουν πίεση στο Πεκίνο σχετικά με τη φαιντανύλη. Σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι τον μείωσε στο 10%, μειώνοντας το συνολικό δασμολογικό βάρος από 57% σε 47%. Η Κίνα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα ξεκινήσει να αγοράζει και πάλι σόγια από τις ΗΠΑ.

Τσιπ: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Σι συζήτησαν την αγορά τσιπ της Nvidia από την Κίνα, αλλά διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ ήταν περισσότερο «διαιτητής ή κριτής» μεταξύ τους. Όταν ρωτήθηκε αν θα επέτρεπε την πώληση του νέου τσιπ Blackwell AI της Nvidia στην Κίνα, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μιλάμε για το Blackwell… Αλλά για πολλά τσιπ, ξέρετε, πολλά τσιπ. Και αυτό είναι καλό για εμάς».

Ουκρανία και Ταϊβάν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ξέσπασε με την εισβολή της Ρωσίας το 2022, «συζητήθηκε», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα συνεργαστούν για να σταματήσουν οι θάνατοι. Ωστόσο, είπε επίσης: «Οι δύο πλευρές είναι εγκλωβισμένες σε μάχες και μερικές φορές πρέπει να τις αφήνεις να πολεμούν, υποθέτω. Τρελό».

Η Ταϊβάν, την οποία η Κίνα απειλεί να προσαρτήσει, «δεν αναφέρθηκε ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ στο Air Force One. «Αυτό δεν συζητήθηκε στην πραγματικότητα», σημείωσε.

Ο Τραμπ έδωσε εντολές για πυρηνικές δοκιμές για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια

Η συνάντηση Τραμπ και Σι έγινε στον απόηχο της ανακοίνωσης του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν και πάλι τις πυρηνικές δοκιμές μετά από 33 χρόνια.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο στη Νότια Κορέα.

«Μισώ που το έκανα, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα», έγραψε ο Τραμπ, με τη Ρωσία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και την Κίνα «στην τρίτη με διαφορά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Κίνα θα φτάσει στα ίδια επίπεδα με τη Ρωσία σε πέντε χρόνια.

Η ανάρτηση στο Truth Social:

Το BBC σημειώνει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κάνει πυρηνικές δοκιμές από το 1992.

Τότε, έγινε δοκιμή πυρηνικής βόμβας στις 27 Σεπτεμβρίου σε μια υπόγεια εγκατάσταση στη Νεβάδα, στις δυτικές ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έδωσε αυτή την εντολή λίγες ημέρες μετά την καταδίκη της δοκιμής του πυραύλου Burevestnik από τη Ρωσία.