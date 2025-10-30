O Τραμπ ανακοίνωσε μείωση των δασμών στην Κίνα μετά τη συνάντηση με Σι

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα, μετέδωσε σήμερα η κινεζική τηλεόραση CCTV.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως είχαν συνομιλίες για περίπου μία ώρα και 40 λεπτά, σύμφωνα με τη CCTV.

Ο Κινέζος πρόεδρος είπε στον Τραμπ ότι χάρηκε πολύ για τη συνάντησή τους, επισημαίνοντας πως στις επαφές που προηγήθηκαν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων διαπιστώθηκε συναίνεση για την επίτευξη συμφωνίας.

Δήλωσε επίσης ότι η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας δεν απειλεί το όραμα του Τραμπ να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο κινέζος πρόεδρος είπε στον αμερικανό ομόλογό του ότι οι χώρες τους πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις όποιες διαφορές τους.

Θα επισκεφτεί την Κίνα ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του στη Νότια Κορέα με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ότι ο ίδιος θα επισκεφτεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ μετά από την επίσκεψη αυτή, θα γίνει και επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης, ότι οι δύο ηγέτες θα συνεργαστούν για την Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%.

Παράλληλα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον πρόεδρο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα θα διατηρήσει ενεργή τη ροή των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι.

Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με 12 τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι.