Σε εγκάρδιο κλίμα ξεκίνησε η συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας στο αεροδρόμιο του Μπουσάν στη Νότια Κορέα (φωτογραφία του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, από τη συνάντηση Τραμπ, αριστερά, Σι).

Ο Σι επισήμανε πως στις επαφές που προηγήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών διαπιστώθηκε συναίνεση για την επίτευξη συμφωνίας

BREAKING: President Trump and Chinese President Xi Jinping meet for trade summit in South Korea pic.twitter.com/BVRiTM3Wis — Fox News (@FoxNews) October 30, 2025

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια «πολύ επιτυχημένη συνάντηση» με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό διαπραγματευτή» κατά την έναρξη των συνομιλιών τους.

Από την πλευρά του, ο Σι είπε στον Τραμπ ότι χάρηκε πολύ για τη συνάντησή τους, επισημαίνοντας πως στις επαφές που προηγήθηκαν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων διαπιστώθηκε συναίνεση για την επίτευξη συμφωνίας.

President Donald J. Trump meets with Chinese President Xi Jinping in South Korea. «I think we’re going to have a fantastic relationship for a long period of time, and it is an honor to have you with us.» pic.twitter.com/ISpVBzkvN3 — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025

Δήλωσε επίσης ότι η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας δεν απειλεί το όραμα του Τραμπ να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Εταίροι και φίλοι»

Ο κινέζος πρόεδρος είπε στον αμερικανό ομόλογό του ότι οι χώρες τους πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις όποιες διαφορές τους.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν από κοινού τις ευθύνες τους ως μεγάλες δυνάμεις και να συνεργαστούν με στόχο την υλοποίηση φιλόδοξων έργων (…) προς όφελος τόσο των χωρών μας όσο και του κόσμου ολόκληρου», δήλωσε ο Σι κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο ηγετών.

Πηγή: ΑΠΕ