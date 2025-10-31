ΗΠΑ: Οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του οπλοστασίου, λέει ο Βανς
«Εχουμε ένα σημαντικό (πυρηνικό) οπλοστάσιο», δηλώνει ο Βανς, προσθέτοντας ότι «Κάποιες φορές πρέπει να το δοκιμάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί κανονικά».
- Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
- Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων
- Εύβοια: 31χρονος με μηχανή παρέσυρε παιδί και το εγκατέλειψε – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
- Συνελήφθησαν πέντε άτομα για τους θανάτους του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο και της κόρης του Κρις Στάιν
Οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ, υποστήριξε το βράδυ χθες Πέμπτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον στρατό να τις ξαναρχίσει, έπειτα από διακοπή 33 ετών (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Oliver Contreras, επάνω, ο Τζ. Ντ. Βανς).
«Οι Ρώσοι έχουν ένα σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο»
Ο Βανς υποστήριξε ότι οι δοκιμές είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια. «Είναι σημαντικό μέρος της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας να διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε λειτουργεί κανονικά» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.
«Εχουμε ένα σημαντικό οπλοστάσιο, προφανώς. Οι Ρώσοι έχουν ένα σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Κάποιες φορές πρέπει να το δοκιμάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί κανονικά», τόνισε.
«Για να είμαι σαφής, ξέρουμε ότι λειτουργεί κανονικά, αλλά πρέπει να το διατηρούμε αυτό όσο περνάει ο καιρός και ο πρόεδρος απλώς θέλει να βεβαιωθεί ότι το κάνουμε», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
«Δεν είχα άλλη επιλογή»
«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ) να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την έναρξη των δοκιμών.
«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογράμμισε, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
- ΗΠΑ: Μεγάλες καθυστερήσεις σε διεθνή αεροδρόμια λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
- ΗΠΑ: Οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του οπλοστασίου, λέει ο Βανς
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η λειψυδρία απειλεί και την τσέπη μας
- Ακόμα δύο νεκροί παραδόθηκαν στο Ισραήλ – Νέοι βομβαρδισμοί στη Γάζα
- Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε 84-58: Ξέσπασε στους Τούρκους η «βασίλισσα» – Η βαθμολογία της Euroleague
- Δομινικανή Δημοκρατία: Εντοπίστηκε σκάφος που μετέφερε 650 δέματα με κοκαΐνη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις