Το Ιράν αφού καταδίκασε την εντολή που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεντάγωνο να αρχίσει δοκιμές πυρηνικών όπλων άφησε ορθάνοιχτο παράθυρο να βάλει ξανά στη «πρίζα» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του «θα ανοικοδομήσει» τις εγκαταστάσεις την ίδια ώρα που ο διαμεσολαβητής του Ομάν καλεί την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους.

Ο Ιρανός πρόεδρος επισκέφτηκε την έδρα του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας

Ο ίδιος τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, αλλά θέλει να χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Δύσης «ψευδείς» και τόνισε πως εμποδίζουν την επιστημονική πρόοδο του Ιράν.

Άγνωστο αν θα επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες εχθρικές μεταξύ τους εδώ και τέσσερις δεκαετίες, είχαν αρχίσει διαπραγματεύσεις τον Απρίλιο υπό τη διαμεσολάβηση του Σουλτανάτου του Ομάν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ένα θέμα που αποτελεί πηγή έντασης με τις χώρες της Δύσης.

Το Σουλτανάτο του Ομάν προέτρεψε τις δύο χώρες να επαναλάβουν τον διάλογο. Όταν ρωτήθηκε για την πρόταση διαμεσολάβησης του Ομάν, η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατεμέχ Μοχατζερανί δήλωσε ότι η Τεχεράνη «είχε λάβει μηνύματα» για την επανέναρξη των συνομιλιών, χωρίς να δώσει καμία διευκρίνιση σχετικά με το περιεχόμενό τους ή τον αποστολέα τους.

Ο πόλεμος των 12 ημερών

Να σημειωθεί πως οι συζητήσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου, η οποία προκάλεσε μια σύγκρουση 12 ημερών μεταξύ των δύο χωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν επίσης τρεις μεγάλες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο αμερικανικός στρατός είχε βομβαρδίσει στις 22 Ιουνίου την υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Φορντό, νοτίως της Τεχεράνης, και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν και τη Νατάνζ στα κεντρικά της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει εδώ και μήνες ότι οι εγκαταστάσεις «καταστράφηκαν», αλλά η ακριβής έκταση των ζημιών δεν είναι γνωστή.

«Απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια»

Την Παρασκευή η Τεχεράνη καταδίκασε την εντολή που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεντάγωνο να αρχίσει δοκιμές πυρηνικών όπλων, χαρακτηρίζοντάς την «ανεύθυνη» και επισημαίνοντας πως αντιπροσωπεύει «σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

«Η ανακοίνωση για επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων είναι μια οπισθοδρομική και ανεύθυνη κίνηση, μια σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια», υπογραμμίζει ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Επισημαίνει παράλληλα πως οι ΗΠΑ δαιμονοποιούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απειλούν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας του με νέα πλήγματα.