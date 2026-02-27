newspaper
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Η Ουκρανία ως προεκλογικός «μπαμπούλας» – Το βέτο του Όρμπαν, η νέα ρήξη με την ΕΕ και οι κάλπες στην Ουγγαρία
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Η Ουκρανία ως προεκλογικός «μπαμπούλας» – Το βέτο του Όρμπαν, η νέα ρήξη με την ΕΕ και οι κάλπες στην Ουγγαρία

Πώς ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μετατρέπει την ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Ουκρανία σε προεκλογικό «όπλο»

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
«Οι Βρυξελλιώτες απαιτούν τώρα από την Ουγγαρία να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», «Συντονισμένη δράση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ουκρανίας για την παρεμπόδιση του εφοδιασμού με πετρέλαιο μέσω του αγωγού Ντρούζμπα», «Αυτό είναι πολιτικός εκβιασμός»: με έναν καταιγισμό αναρτήσεων στο Χ, ο Ούγγρος εθνικιστικής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κλιμακώνει τη ρήξη του με την ΕΕ και τη στοχοποίηση της ηγεσίας του Κιέβου.

Έχει ήδη «τορπιλίσει» με βέτο το 20ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, απειλώντας αιφνιδίως και το συμφωνηθέν νέο πακέτο ευρωπαϊκής στήριξης της Ουκρανίας με 90 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια: 60 δισ. σε στρατιωτική βοήθεια και 30 δισ. προς στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού της εμπόλεμης χώρας, που φλερτάρει με τη χρεοκοπία.

«Η Ουγγαρία υπερασπίστηκε την ειρήνη εξ αρχής. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι απειλεί και πιέζει την Ουγγαρία, επειδή αρνούμαστε να συρθούμε στον πόλεμο, αρνούμαστε να στείλουμε χρήματα στην Ουκρανία και δεν θα εγκαταλείψουμε την προσιτή ρωσική ενέργεια», ανέφερε σε ανάρτηση ανήμερα της συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων από τη ρωσική πλήρη εισβολή στην Ουκρανία.

«Είναι πλέον επίσης σαφές ότι ολόκληρη η ουγγρική αντιπολίτευση έχει ταχθεί με το μέρος του Κιέβου», υποστήριξε ο Όρμπαν, ενώ απομένουν λιγότερο από δύο μήνες μέχρι τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου στη χώρα του, στην πρώτη σοβαρή απειλή για την 16ετή πολιτική ηγεμονία του.

«Στόχος είναι το χάος, οι ελλείψεις καυσίμων και οι υψηλότερες τιμές ενόψει των εκλογών», υποστηρίζει.

Οι Βρυξέλλες και η ουγγρική αντιπολίτευση «στέκονται με τον Ζελένσκι, όχι με τον ουγγρικό λαό», ισχυρίζεται.

«Το διακύβευμα είναι σαφές», αποφαίνεται. «Τον Απρίλιο, οι Ούγγροι πρέπει να επιλέξουν το Fidesz». Κοντολογίς, το ευρωσκεπτικιστικό, φιλοτραμπικό και ρωσόφιλο κόμμα του, εκ των ιδρυτών της ακροδεξιάς ευρωομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη».

Ανεβάζοντας δε κι άλλο τον πήχη, ο Όρμπαν διέταξε την Τετάρτη στρατιωτική προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στην Ουγγαρία.

Δαιμονοποιώντας προεκλογικά την Ουκρανία

Κατά τον Βίκτορ Όρμπαν, «το σχέδιο Ζελένσκι δεν είναι θεωρία, είναι πραγματικότητα».

«Απαιτεί ανοιχτά την ένταξη στην ΕΕ έως το 2027 και την αντιμετωπίζει ως εγγύηση στρατιωτικής ασφάλειας, ενώ οι Ουκρανοί στρατιωτικοί ηγέτες εκτοξεύουν σκληρές απειλές κατά της Ουγγαρίας», γράφει στο Χ.

«Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δεν θα έφερνε ειρήνη, θα έφερνε πόλεμο στην Ευρώπη».

«Αυτό δεν είναι προς συζήτηση: η Ουγγαρία δεν θα χρηματοδοτήσει, δεν θα εξοπλίσει ή θα νομιμοποιήσει μια απειλή για τη δική της ασφάλεια».

Πρόδηλα πια, η δαιμονοποίηση της εμπόλεμης Ουκρανίας και η νέα ρήξη με την ΕΕ αποτελούν για τον φιλορώσο και μακροβιότερο εν ενεργεία πρωθυπουργό στις τάξεις των «27» προσωπικό στοίχημα για την πολιτική επιβίωσή του.

Δεύτερος πια στις δημοσκοπήσεις μετά το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του ευρωβουλευτή και πρώην συνεργάτη του, Πέτερ Μαγιάρ, ο Όρμπαν –υποστηριζόμενος ανοιχτά από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ– επενδύει σε μια λαϊκιστική προεκλογική εκστρατεία φόβου.

Το κόμμα του, Fidesz, έχει πλημμυρίσει την Ουγγαρία με αφίσες-προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που απεικονίζουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πλαισιωμένο από κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ, να έχει το χέρι απλωμένο, ζητώντας χρήματα από τους Ευρωπαίους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει αναρτήσει βίντεο με Ούγγρους να πολεμούν, υποτίθεται, κατά της Ρωσίας για λογαριασμό των Βρυξελλών.

Σε κάθε νοικοκυριό στην Ουγγαρία εν τω μεταξύ έχει σταλεί ταχυδρομικά επιστολή, με ισχυρισμούς ότι τα σχέδια της ΕΕ να στηρίξει οικονομικά την Ουκρανία θα φέρουν τους ίδιους και τη χώρα τους στο χείλος της χρεοκοπίας.

Πίσω από την καταστροφολογία κρύβονται σαφή μικροκομματικά συμφέροντα, εκλογικοί υπολογισμοί και μια προσπάθεια να δημιουργηθεί προπέτασμα καπνού στα συσσωρευμένα εθνικά προβλήματα.

Από τα σκάνδαλα ευνοιοκρατίας και διαφθοράς, την οικονομική στασιμότητα και την κρίση κόστους ζωής, μέχρι το υποχρηματοδοτούμενο κοινωνικό κράτος και, φυσικά, την πολυετή κατάλυση του κράτους δικαίου.

Τακτική εκβιασμών

Αν και οι Ευρωπαίοι είναι πια συνηθισμένοι στις απόπειρες εκβιασμού από τον εθνικιστική Όρμπαν, η παρούσα συγκυρία είναι κρίσιμη.

Και για την ΕΕ, που εν μέσω ισχυρών κραδασμών στις σχέσεις με τις ΗΠΑ εμφανίζεται διχασμένη και επί της ουσίας αναξιόπιστη απέναντι στο Κίεβο.

Αλλά και για την Ουκρανία, που κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα μόλις σε λίγες εβδομάδες -το αργότερο έως τον Απρίλιο- τόσο για την προμήθεια όπλων, όσο και για την κάλυψη των κρατικών δαπανών.

Εγκεκριμένο από τη σύνοδο κορυφής του περασμένου Δεκεμβρίου -με εξαίρεση της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Τσεχίας από την κοινή έκδοση χρέους- το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ θεωρούνταν δεδομένο, πριν η Βουδαπέστη το μπλοκάρει τις προάλλες.

Ούτως ή άλλως αρνητικά διακείμενη στη στήριξη του Κιέβου, πολλώ μάλλον στην προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, η κυβέρνηση Όρμπαν προβάλλει τώρα ως επιχείρημα για την αλλαγή της στάσης της τη διακοπή ροής ρωσικού πετρελαίου από τον αγωγό Ντρούζμπα.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία -μέλη της Ομάδας Βίσεγκραντ, με φιλοτραμπικές κυβερνήσεις- συνδέονται μέσω ενός τμήματος αγωγού που διασχίζει την Ουκρανία.

Η λειτουργία του έχει ωστόσο διακοπεί από τα τέλη Ιανουαρίου, λόγω ζημιών από επίθεση, που το Κίεβο αποδίδει σε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία αντίθετα κατηγορούν το Κίεβο ότι διέκοψε σκόπιμα την προμήθεια πετρελαίου.

Η κυβέρνηση στην Μπρατισλάβα αποφάσισε σε αντίποινα τη διακοπή του εφοδιασμού της Ουκρανίας με ηλεκτρική ενέργεια, ενόσω οι ουκρανικές ενεργειακές υποδομές σφυροκοπούνται από τους Ρώσους.

Ο Όρμπαν κατηγορεί ανοιχτά το Κίεβο για εκβιασμό και σχέδια «να διαταράξει τη λειτουργία του ουγγρικού ενεργειακού συστήματος».

Η δε ΕΕ αναζητά νομικές οδούς παράκαμψης του ουγγρικού βέτο.

Οι εκκλήσεις ωστόσο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς το Κίεβο για άμεση επισκευή των ζημιών στον αγωγό πέφτουν προσώρας στο κενό.

