ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, παρά το γεγονός ότι είχε δεσμευθεί ότι θα εξαιρούνταν από το πακέτο κυρώσεων χωρίς να δημιουργήσει εμπόδια στο ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο για τα επόμενα δύο χρόνια, τελικά έθεσε βέτο στην απόφαση. Συνεπώς, μπλόκαρε το 20ό πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός. Επισήμανε ότι το ουγγρικό βέτο εμπόδισε την υιοθέτηση νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παραμονή της τέταρτης επετείου από την εισβολή στην Ουκρανία.

«Δυστυχώς δεν καταλήξαμε σε συμφωνία στο 20ό πακέτο κυρώσεων», δήλωσε. «Αυτό αποτελεί οπισθοδρόμηση και δεν είναι το μήνυμα που θα θέλαμε να στείλουμε σήμερα, όμως η δουλειά συνεχίζεται», είπε η Κάγια Κάλας.

Σύμφωνα με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, η «βάναυση» επέτειος των τεσσάρων χρόνων από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, αποδεικνύει πως η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να επιτύχει κανέναν από τους στρατηγικούς της στόχους. Και πως την ίδια ώρα η Ουκρανία πληρώνει βαρύ τίμημα.

«Ο στρατός της Ρωσίας έχει βαλτώσει και η οικονομία της βρίσκεται σε ραγδαία παρακμή, ενώ οι Ουκρανοί αντιστέκονται και παραμένουν σταθεροί», είπε.

Ουγγρική υπαναχώρηση

Η Ουγγαρία, τον Δεκέμβριο, είχε συμφωνήσει να εξαιρεθεί από το πακέτο κυρώσεων χωρίς να δημιουργήσει εμπόδια στο ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο για τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο πλέον απειλεί να μπλοκάρει και τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία.

Η Κάγια Κάλας χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι η Ουγγαρία φαίνεται να υπαναχωρεί από απόφαση που είχαν λάβει ομόφωνα οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, η στάση αυτή δεν συνάδει με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας της ΕΕ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δυσκολεύεται να πιστέψει πως οι Ούγγροι πολίτες θα στήριζαν μια στάση που δεν βοηθά τον ουκρανικό λαό. Επίσης, εξέφρασε αμφιβολίες ότι αυτό αποφέρει εκλογικό όφελος στην Ουγγαρία, όπου επίκεινται βουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο.

«Γνωρίζουμε ότι έρχονται εκλογές στην Ουγγαρία. Αλλά μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω – λαμβάνοντας υπόψη και γνωρίζοντας την ιστορία της χώρας- ότι ο λαός της θα υποστήριζε στην πραγματικότητα να μη βοηθηθεί ο λαός της Ουκρανίας που βρίσκεται σε ανάγκη», είπε.

Το ουγγρικό βέτο και το ρωσικό πετρέλαιο

Η Ουγγαρία άσκησε βέτο σήμερα στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία εκ μέρους της ΕΕ και στη χορήγηση ενός μεγάλου δανείου στην Ουκρανία, την ίδια ώρα που η Σλοβακία αποφάσισε να σταματήσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο.

Αφορμή, ένα νέο ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό σταθμό άντλησης πετρελαίου που εξυπηρετεί τον αγωγό Ντρουζμπά, από τον οποίο οι δύο χώρες προμηθεύονται το ρωσικό πετρέλαιο. Το γεγονός αυτό απειλεί να επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις του Κιέβου με τη Βουδαπέστη.

«Τιμωρούν» την Ουκρανία

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για τις κυρώσεις, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ προσπάθησαν να πείσουν την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να άρουν τις απειλές τους ότι θα τιμωρήσουν την Ουκρανία επειδή καθυστερεί η επανέναρξη λειτουργία του αγωγού Ντρουζμπά.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές πριν από ένα μήνα λόγω ρωσικού πλήγματος και ότι τον επιδιορθώνει όσο γρηγορότερα μπορεί. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία, οι μοναδικές χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να παραλαμβάνουν πετρέλαιο από τη Ρωσία μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για την καθυστέρηση.

Ωστόσο, ο Βίκτορ Όρμπαν υποστήριξε στο κοινοβούλιο της χώρας του: «Εξαρτάται από την Ουκρανία εάν θα ξαναρχίσει τις παραδόσεις μέσω του αγωγού ή όχι. Είναι ολοένα και πιο προφανές ότι αντιμετωπίζουμε έναν ανοιχτό πολιτικό εκβιασμό. Η ουγγρική κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε κανέναν εκβιασμό», τόνισε.

We will not give in to blackmail ❗ Ukrainian threats will not force us to change course. Our patriotic government will continue to act solely in the interest of the Hungarian people, defending Hungary’s independence and sovereignty. 🇭🇺 pic.twitter.com/RB1f0l4cp5 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 23, 2026



Σύμφωνα με το Reuters, o Βίκτορ Όρμπαν απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Σε αυτήν υποστήριξε ότι η βλάβη στον αγωγό ήταν μια «απρόκλητη εχθρική πράξη που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας». Και απείλησε να μπλοκάρει το δάνειο, ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, μέχρι να επιλυθεί το θέμα. Η Ουγγαρία είχε μπλοκάρει και το προηγούμενο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις μας»

Ο Αντόνιο Κόστα προέτρεψε τον Όρμπαν να σεβαστεί τη συμφωνία της ΕΕ για τη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία.

«Όταν οι ηγέτες καταλήγουν σε συμφωνία, δεσμεύονται από την απόφασή τους. Η παραβίαση αυτής της δέσμευσης συνιστά παραβίαση της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας», του απάντησε. «Καμία χώρα μέλος δεν μπορεί να επιτραπεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία των αποφάσεων που λαμβάνονται συλλογικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», επισήμανε, καθώς το δάνειο είχε εγκριθεί από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον περασμένο Δεκέμβριο.