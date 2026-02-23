newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 17:09
Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Τροχαίο στο ύψος της Κινέτας – Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 19:23

ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία

Για «οπισθοδρόμηση» μίλησε η Κάγια Κάλας, η οποία χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός, μία μέρα πριν από την επέτειο έναρξης του πολέμου. Και απέδωσε τις ενέργειες του Βίκτορ Όρμπαν σε εκλογική σκοπιμότητα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Spotlight

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, παρά το γεγονός ότι είχε δεσμευθεί ότι θα εξαιρούνταν από το πακέτο κυρώσεων χωρίς να δημιουργήσει εμπόδια στο ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο για τα επόμενα δύο χρόνια, τελικά έθεσε βέτο στην απόφαση. Συνεπώς, μπλόκαρε το 20ό πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός. Επισήμανε ότι το ουγγρικό βέτο εμπόδισε την υιοθέτηση νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παραμονή της τέταρτης επετείου από την εισβολή στην Ουκρανία.

«Δυστυχώς δεν καταλήξαμε σε συμφωνία στο 20ό πακέτο κυρώσεων», δήλωσε. «Αυτό αποτελεί οπισθοδρόμηση και δεν είναι το μήνυμα που θα θέλαμε να στείλουμε σήμερα, όμως η δουλειά συνεχίζεται», είπε η Κάγια Κάλας.

Η Κάγια Κάλας

Η Κάγια Κάλας

Σύμφωνα με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, η «βάναυση» επέτειος των τεσσάρων χρόνων από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, αποδεικνύει πως η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να επιτύχει κανέναν από τους στρατηγικούς της στόχους. Και πως την ίδια ώρα η Ουκρανία πληρώνει βαρύ τίμημα.

«Ο στρατός της Ρωσίας έχει βαλτώσει και η οικονομία της βρίσκεται σε ραγδαία παρακμή, ενώ οι Ουκρανοί αντιστέκονται και παραμένουν σταθεροί», είπε.

Ουγγρική υπαναχώρηση

Η Ουγγαρία, τον Δεκέμβριο, είχε συμφωνήσει να εξαιρεθεί από το πακέτο κυρώσεων χωρίς να δημιουργήσει εμπόδια στο ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο για τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο πλέον απειλεί να μπλοκάρει και τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία.

Η Κάγια Κάλας χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι η Ουγγαρία φαίνεται να υπαναχωρεί από απόφαση που είχαν λάβει ομόφωνα οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, η στάση αυτή δεν συνάδει με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας της ΕΕ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δυσκολεύεται να πιστέψει πως οι Ούγγροι πολίτες θα στήριζαν μια στάση που δεν βοηθά τον ουκρανικό λαό. Επίσης, εξέφρασε αμφιβολίες ότι αυτό αποφέρει εκλογικό όφελος στην Ουγγαρία, όπου επίκεινται βουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο.

«Γνωρίζουμε ότι έρχονται εκλογές στην Ουγγαρία. Αλλά μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω – λαμβάνοντας υπόψη και γνωρίζοντας την ιστορία της χώρας- ότι ο λαός της θα υποστήριζε στην πραγματικότητα να μη βοηθηθεί ο λαός της Ουκρανίας που βρίσκεται σε ανάγκη», είπε.

Το ουγγρικό βέτο και το ρωσικό πετρέλαιο

Η Ουγγαρία άσκησε βέτο σήμερα στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία εκ μέρους της ΕΕ και στη χορήγηση ενός μεγάλου δανείου στην Ουκρανία, την ίδια ώρα που η Σλοβακία αποφάσισε να σταματήσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο.

Αφορμή, ένα νέο ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό σταθμό άντλησης πετρελαίου που εξυπηρετεί τον αγωγό Ντρουζμπά, από τον οποίο οι δύο χώρες προμηθεύονται το ρωσικό πετρέλαιο. Το γεγονός αυτό απειλεί να επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις του Κιέβου με τη Βουδαπέστη.

«Τιμωρούν» την Ουκρανία

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για τις κυρώσεις, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ προσπάθησαν να πείσουν την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να άρουν τις απειλές τους ότι θα τιμωρήσουν την Ουκρανία επειδή καθυστερεί η επανέναρξη λειτουργία του αγωγού Ντρουζμπά.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές πριν από ένα μήνα λόγω ρωσικού πλήγματος και ότι τον επιδιορθώνει όσο γρηγορότερα μπορεί. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία, οι μοναδικές χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να παραλαμβάνουν πετρέλαιο από τη Ρωσία μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για την καθυστέρηση.

Ωστόσο, ο Βίκτορ Όρμπαν υποστήριξε στο κοινοβούλιο της χώρας του: «Εξαρτάται από την Ουκρανία εάν θα ξαναρχίσει τις παραδόσεις μέσω του αγωγού ή όχι. Είναι ολοένα και πιο προφανές ότι αντιμετωπίζουμε έναν ανοιχτό πολιτικό εκβιασμό. Η ουγγρική κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε κανέναν εκβιασμό», τόνισε.


Σύμφωνα με το Reuters, o Βίκτορ Όρμπαν απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Σε αυτήν υποστήριξε ότι η βλάβη στον αγωγό ήταν μια «απρόκλητη εχθρική πράξη που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας». Και απείλησε να μπλοκάρει το δάνειο, ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, μέχρι να επιλυθεί το θέμα. Η Ουγγαρία είχε μπλοκάρει και το προηγούμενο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις μας»

Ο Αντόνιο Κόστα προέτρεψε τον Όρμπαν να σεβαστεί τη συμφωνία της ΕΕ για τη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία.

«Όταν οι ηγέτες καταλήγουν σε συμφωνία, δεσμεύονται από την απόφασή τους. Η παραβίαση αυτής της δέσμευσης συνιστά παραβίαση της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας», του απάντησε. «Καμία χώρα μέλος δεν μπορεί να επιτραπεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία των αποφάσεων που λαμβάνονται συλλογικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», επισήμανε, καθώς το δάνειο είχε εγκριθεί από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Economy
Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
Θέτει όρους 23.02.26

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Σύνταξη
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Σύνταξη
Ντουτέρτε: «Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» – Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης
Γιατί κατηγορείται 23.02.26

«Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» - Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης Ντουτέρτε

Ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων, συνελήφθη στις 11 Μαρτίου 2025 στη Μανίλα και μεταφέρθηκε στην Ολλανδία την ίδια νύκτα

Σύνταξη
Τραμπ: Νέα επίθεση για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική…» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Για τους δασμούς 23.02.26

Νέα επίθεση Τραμπ για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική...» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του έδωσε «πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη» από αυτές που είχε πριν από την απόφαση για τους δασμούς

Σύνταξη
Κάμαλα Χάρις: Η στάση Μπάιντεν για τη Γάζα της κόστισε τις εκλογές – Διαρροή έρευνας Δημοκρατικών
Axios 23.02.26

Διαρροή έρευνας Δημοκρατικών - Η στάση της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη Γάζα κόστισε στη Χάρις τις εκλογές

Η έρευνα που διεξήγαγαν οι Δημοκρατικοί για τη συντριπτική ήττα της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024 παραμένει κλειδωμένη στο συρτάρι - Τι αναφέρουν πηγές με γνώση των ευρημάτων

Σύνταξη
Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες
«Ολοκληρωτικός πόλεμος» 23.02.26

Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες

Στο χάος έχει βυθιστεί το Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» - Τα αντίποινα του οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι απλώς κύμα βίας αλλά ολοκληρωτικός πόλεμος σύμφωνα με αναλυτές

Σύνταξη
Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;
Πληρώνουν οι φορολογούμενοι 23.02.26

Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;

Λογιστικές εγγραφές, δικαστικές μαρτυρίες και καταγγελίες πρώην αξιωματούχων φέρνουν στο φως αναφορές σε «υπηρεσίες μασάζ» που συνδέονται με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ανοίγοντας εκ νέου ερωτήματα για διαφάνεια και λογοδοσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμες ώρες 23.02.26

Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται διπλωματικές επαφές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
Culture Live 23.02.26

Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, ανοίγοντας έρευνα για πιθανή δημιουργία μονοπωλίου, ενώ η Paramount συνεχίζει τη νομική της αντεπίθεση

Σύνταξη
Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών
Prorata 23.02.26

Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών

Μια νεολαία που ωρίμασε πρόωρα, λόγω της κρίσης και της επισφάλειας, ακριβώς για τους ίδιους λόγους αδυνατεί να αυτονομηθεί, βιώνοντας τη νεότητα σαν παγίδα, σε ένα παρόν «μπλοκαρισμένης μετάβασης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 23.02.26

Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει λόγο, με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στον Έβρο για «ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», τονίζοντας με έμφαση ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο

Σύνταξη
Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών
Ελλάδα 23.02.26

Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών

Ο 74χρονος ορειβάτης ήταν ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς - Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ορειβατική κοινότητα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
Θέτει όρους 23.02.26

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Σύνταξη
Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
Δύο συλλήψεις 23.02.26

Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Σύνταξη
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Σύνταξη
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον
Το Λονδίνο δεν κοιμάται 23.02.26

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον

Οι δύο συνεργάτες και φίλοι, Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης χόρεψαν με χολιγουντιανούς σταρ όπως η Τεγιάνα Τέιλορ και ο Ίθαν Χοκ, ενώ η βότκα έρρεε άφθονη.

Σύνταξη
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία
Progressive Lab 23.02.26

Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία

Την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την κρίση αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα επιβεβαιώνει νέα έρευνα. Το αποτύπωμα των κυβερνητικών σκανδάλων είναι εμφανές στις απαντήσεις περί «καθαρής πολιτικής από διαφθορά». Ανησυχητικά τα ευρήματα ως προς τις προσδοκία για καλύτερη ζωή.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ντουτέρτε: «Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» – Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης
Γιατί κατηγορείται 23.02.26

«Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» - Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης Ντουτέρτε

Ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων, συνελήφθη στις 11 Μαρτίου 2025 στη Μανίλα και μεταφέρθηκε στην Ολλανδία την ίδια νύκτα

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη – Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου
Καθαρά Δευτέρα 23.02.26

Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη - Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν, γιορτάζοντας τα Κούλουμα,. στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο