Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, υλοποιεί την απειλή του να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία, εν μέσω σύγκρουσης για τη λειτουργία του αγωγού Ντρούζμπα. Το Κίεβο είχε καταγγείλει τη Σλοβακία, αλλά και την Ουγγαρία για «τελεσίγραφα», λέγοντας ότι «θα πρέπει να σταλούν στη Μόσχα».

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού. «Από σήμερα, εάν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανέφερε.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.

Η ροή ρωσικού πετρελαίου στη Σλοβακία έχει διακοπεί για σχεδόν έναν μήνα. Το περασμένο Σάββατο, ο Ρόμπερτ Φίτσο απείλησε ότι θα διέκοπτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία. Και είχε δώσει διορία δύο ημερών στο Κίεβο για να επαναφέρει την άντληση ρωσικού πετρελαίου προς τη Σλοβακία μέσω του ουκρανικού εδάφους.

Σλοβακία, Ουγγαρία και αγωγός Ντρούζμπα

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία είναι οι δύο μοναδικές χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να εξαρτώνται από σημαντικές ποσότητες ρωσικού πετρελαίου. Το πετρέλαιο αυτό μεταφέρεται μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, που λειτουργεί από την εποχή της ΕΣΣΔ και περνάει μέσα από το έδαφος της Ουκρανίας.

Επίσης, Σλοβακία και Ουγγαρία έχουν ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις με τη Μόσχα, αν και μέλη της ΕΕ, και έχουν συγκρουστεί συχνά γι’ αυτό με τις Βρυξέλλες.

Η παροχή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα διεκόπη στις 27 Ιανουαρίου. Τότε, σύμφωνα με το Κίεβο, ρωσικό drone χτύπησε εξοπλισμό του αγωγού στη Δυτική Ουκρανία. Έκτοτε, Σλοβακία και Ουγγαρία πιέζουν όλο και περισσότερο για επανέναρξη της λειτουργία του.

Ηλεκτρικό ρεύμα στην Ουκρανία

Η Σλοβακία είναι σημαντική πηγή ευρωπαϊκής ηλεκτρικής ενέργειας για την Ουκρανία. Αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για το Κίεβο, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές στο ουκρανικό δίκτυο. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία από κοινού εξάγουν στην Ουκρανία σχεδόν τη μισή από την ηλεκτρική ενέργεια που της παρέχει συνολικά η ΕΕ.

Εμπειρογνώμονες του ενεργειακού τομέα αναφέρουν ότι η Σλοβακία παρείχε το 18% των ρεκόρ εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας τον περασμένο μήνα.

Η Ουκρανία έχει προτείνει εναλλακτικές διαδρομές διαμετακόμισης για τη μεταφορά πετρελαίου στην Ευρώπη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έκτακτες εργασίες έκτακτης επισκευής του αγωγού.

Σύμφωνα με το Reuters, η ουκρανική αποστολή στην ΕΕ πρότεινε μεταφορές μέσω του συστήματος μεταφοράς πετρελαίου της Ουκρανίας ή μέσω θαλάσσιας διαδρομής. Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο αγωγός Οδησσός – Μπρόντι που συνδέει το κύριο λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα με την ΕΕ.

«Η Ουκρανία επαναλαμβάνει συνεχώς την αδιάλειπτη ετοιμότητά της να εξασφαλίσει τη μεταφορά του πετρελαίου εντός του διαθέσιμου νομικού πλαισίου», ανέφερε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε με την πλήρη ρωσική εισβολή, η Ουκρανία επέτρεψε τη χρήση του εδάφους της για τις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας προς την Ευρώπη, οι οποίες έχουν περιοριστεί δραστικά αλλά δεν έχουν σταματήσει.