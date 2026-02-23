newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 17:09
Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Τροχαίο στο ύψος της Κινέτας – Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 18:46

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Spotlight

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, υλοποιεί την απειλή του να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία, εν μέσω σύγκρουσης για τη λειτουργία του αγωγού Ντρούζμπα. Το Κίεβο είχε καταγγείλει τη Σλοβακία, αλλά και την Ουγγαρία για «τελεσίγραφα», λέγοντας ότι «θα πρέπει να σταλούν στη Μόσχα».

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού. «Από σήμερα, εάν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανέφερε.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.

Η ροή ρωσικού πετρελαίου στη Σλοβακία έχει διακοπεί για σχεδόν έναν μήνα. Το περασμένο Σάββατο, ο Ρόμπερτ Φίτσο απείλησε ότι θα διέκοπτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία. Και είχε δώσει διορία δύο ημερών στο Κίεβο για να επαναφέρει την άντληση ρωσικού πετρελαίου προς τη Σλοβακία μέσω του ουκρανικού εδάφους.

Σλοβακία, Ουγγαρία και αγωγός Ντρούζμπα

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία είναι οι δύο μοναδικές χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να εξαρτώνται από σημαντικές ποσότητες ρωσικού πετρελαίου. Το πετρέλαιο αυτό μεταφέρεται μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, που λειτουργεί από την εποχή της ΕΣΣΔ και περνάει μέσα από το έδαφος της Ουκρανίας.

Επίσης, Σλοβακία και Ουγγαρία έχουν ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις με τη Μόσχα, αν και μέλη της ΕΕ, και έχουν συγκρουστεί συχνά γι’ αυτό με τις Βρυξέλλες.

Η παροχή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα διεκόπη στις 27 Ιανουαρίου. Τότε, σύμφωνα με το Κίεβο, ρωσικό drone χτύπησε εξοπλισμό του αγωγού στη Δυτική Ουκρανία. Έκτοτε, Σλοβακία και Ουγγαρία πιέζουν όλο και περισσότερο για επανέναρξη της λειτουργία του.

Ηλεκτρικό ρεύμα στην Ουκρανία

Η Σλοβακία είναι σημαντική πηγή ευρωπαϊκής ηλεκτρικής ενέργειας για την Ουκρανία. Αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για το Κίεβο, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές στο ουκρανικό δίκτυο. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία από κοινού εξάγουν στην Ουκρανία σχεδόν τη μισή από την ηλεκτρική ενέργεια που της παρέχει συνολικά η ΕΕ.

Εμπειρογνώμονες του ενεργειακού τομέα αναφέρουν ότι η Σλοβακία παρείχε το 18% των ρεκόρ εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας τον περασμένο μήνα.

Η Ουκρανία έχει προτείνει εναλλακτικές διαδρομές διαμετακόμισης για τη μεταφορά πετρελαίου στην Ευρώπη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έκτακτες εργασίες έκτακτης επισκευής του αγωγού.

Σύμφωνα με το Reuters, η ουκρανική αποστολή στην ΕΕ πρότεινε μεταφορές μέσω του συστήματος μεταφοράς πετρελαίου της Ουκρανίας ή μέσω θαλάσσιας διαδρομής. Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο αγωγός Οδησσός – Μπρόντι που συνδέει το κύριο λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα με την ΕΕ.

«Η Ουκρανία επαναλαμβάνει συνεχώς την αδιάλειπτη ετοιμότητά της να εξασφαλίσει τη μεταφορά του πετρελαίου εντός του διαθέσιμου νομικού πλαισίου», ανέφερε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε με την πλήρη ρωσική εισβολή, η Ουκρανία επέτρεψε τη χρήση του εδάφους της για τις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας προς την Ευρώπη, οι οποίες έχουν περιοριστεί δραστικά αλλά δεν έχουν σταματήσει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

World
Ευρωκοινοβούλιο: Προς «πάγωμα» η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Ευρωκοινοβούλιο: Προς «πάγωμα» η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Σύνταξη
Ντουτέρτε: «Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» – Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης
Γιατί κατηγορείται 23.02.26

«Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» - Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης Ντουτέρτε

Ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων, συνελήφθη στις 11 Μαρτίου 2025 στη Μανίλα και μεταφέρθηκε στην Ολλανδία την ίδια νύκτα

Σύνταξη
Τραμπ: Νέα επίθεση για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική…» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Για τους δασμούς 23.02.26

Νέα επίθεση Τραμπ για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική...» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του έδωσε «πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη» από αυτές που είχε πριν από την απόφαση για τους δασμούς

Σύνταξη
Κάμαλα Χάρις: Η στάση Μπάιντεν για τη Γάζα της κόστισε τις εκλογές – Διαρροή έρευνας Δημοκρατικών
Axios 23.02.26

Διαρροή έρευνας Δημοκρατικών - Η στάση της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη Γάζα κόστισε στη Χάρις τις εκλογές

Η έρευνα που διεξήγαγαν οι Δημοκρατικοί για τη συντριπτική ήττα της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024 παραμένει κλειδωμένη στο συρτάρι - Τι αναφέρουν πηγές με γνώση των ευρημάτων

Σύνταξη
Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες
«Ολοκληρωτικός πόλεμος» 23.02.26

Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες

Στο χάος έχει βυθιστεί το Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» - Τα αντίποινα του οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι απλώς κύμα βίας αλλά ολοκληρωτικός πόλεμος σύμφωνα με αναλυτές

Σύνταξη
Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;
Πληρώνουν οι φορολογούμενοι 23.02.26

Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;

Λογιστικές εγγραφές, δικαστικές μαρτυρίες και καταγγελίες πρώην αξιωματούχων φέρνουν στο φως αναφορές σε «υπηρεσίες μασάζ» που συνδέονται με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ανοίγοντας εκ νέου ερωτήματα για διαφάνεια και λογοδοσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμες ώρες 23.02.26

Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται διπλωματικές επαφές

Σύνταξη
Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 23.02.26

Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η διαπίστωση του ΟΗΕ είναι αποκαρδιωτική: οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ατιμωρησία εξαπλώνεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκτοξεύονται

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
Δύο συλλήψεις 23.02.26

Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Σύνταξη
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Σύνταξη
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον
Το Λονδίνο δεν κοιμάται 23.02.26

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον

Οι δύο συνεργάτες και φίλοι, Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης χόρεψαν με χολιγουντιανούς σταρ όπως η Τεγιάνα Τέιλορ και ο Ίθαν Χοκ, ενώ η βότκα έρρεε άφθονη.

Σύνταξη
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία
Progressive Lab 23.02.26

Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία

Την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την κρίση αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα επιβεβαιώνει νέα έρευνα. Το αποτύπωμα των κυβερνητικών σκανδάλων είναι εμφανές στις απαντήσεις περί «καθαρής πολιτικής από διαφθορά». Ανησυχητικά τα ευρήματα ως προς τις προσδοκία για καλύτερη ζωή.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ντουτέρτε: «Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» – Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης
Γιατί κατηγορείται 23.02.26

«Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» - Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης Ντουτέρτε

Ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων, συνελήφθη στις 11 Μαρτίου 2025 στη Μανίλα και μεταφέρθηκε στην Ολλανδία την ίδια νύκτα

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη – Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου
Καθαρά Δευτέρα 23.02.26

Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη - Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν, γιορτάζοντας τα Κούλουμα,. στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Σύνταξη
Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;
Next stop 23.02.26

Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ με τίτλο The Riders. Ωστόσο, το νησί του Αργοσαρωνικού δεν θα είναι ο τελευταίος του σταθμός στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Τραμπ: Νέα επίθεση για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική…» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Για τους δασμούς 23.02.26

Νέα επίθεση Τραμπ για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική...» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του έδωσε «πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη» από αυτές που είχε πριν από την απόφαση για τους δασμούς

Σύνταξη
ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού

Συνεδριάζει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Λίγο αργότερα ο Κυρ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο