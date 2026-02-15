Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι καθυστερεί την επανέναρξη της λειτουργίας ενός πετρελαιαγωγού, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ανατολική Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας, προκειμένου να πιέσει την Ουγγαρία να άρει την αντίθεσή της στη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Ο Φίτσο δήλωσε επίσης ότι δεν πιστεύει καμία από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας

Την Πέμπτη, το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι διακόπηκαν οι ροές ρωσικού πετρελαίου που είχε προορισμό την Ανατολική Ευρώπη και διαμετακόμιση μέσω του ουκρανικού τμήματος του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα έπειτα από ρωσική επίθεση στις 27 Ιανουαρίου.

Ο Φίτσο, ο οποίος έχει διατηρήσει σχέσεις με τη Μόσχα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 και έχει κατηγορήσει Ευρωπαίους εταίρους ότι παρατείνουν τον πόλεμο με το να προμηθεύουν με όπλα το Κίεβο, δήλωσε ότι οι προμήθειες πετρελαίου έχουν αναχθεί σε πολιτικό ζήτημα αλλά δεν παρείχε κάποιες αποδείξεις για να στηρίξει τον ισχυρισμό του.

«Έχουμε πληροφορίες ότι (σ.σ. ο πετρελαιαγωγός) θα έπρεπε να έχει επιδιορθωθεί», είπε ο Φίτσο στους δημοσιογράφους έπειτα από συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη Μπρατισλάβα.

«Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα με το πετρέλαιο είναι ένας πολιτικός εκβιασμός προς την Ουγγαρία εξαιτίας της αδιαπραγμάτευτης στάσης της σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», είπε ο Φίτσο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πίεση είναι ως εξής: «αν η Ουγγαρία συμφωνήσει με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, ίσως να φθάσουν οι προμήθειες πετρελαίου».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει.

Στο ίδιο μοτίβο με τον Ούγγρο ΥΠΕΞ ο Φίτσο

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα σχόλια του Φίτσο αντηχούν εκείνα του Ούγγρου υπουργού Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο, ο οποίος την Παρασκευή κατηγόρησε την Ουκρανία ότι καθυστερεί την επανέναρξη της ροής του πετρελαίου.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία συνέχισαν να αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο παρά τις προσπάθειες της ΕΕ να στραφούν πλήρως σε εναλλακτικές προμήθειες, με τις δύο χώρες να υποστηρίζουν ότι η έλλειψη πρόσβασης σε θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς και εναλλακτικές διαδρομές καθιστά τη διαφοροποίηση δύσκολη και δαπανηρή.

Η Ουγγαρία αντιτίθεται στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Ο Φίτσο επανέλαβε ότι η Σλοβακία θα συμφωνούσε σε αυτό εάν το Κίεβο πληρούσε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αλλά πρόσθεσε ότι χώρες όπως η Σερβία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένες για ένταξη από την Ουκρανία.

Ο Φίτσο δήλωσε επίσης ότι δεν πιστεύει καμία από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας και δεν μπορεί να πει ποιος ευθύνεται για τη ζημιά στον αγωγό.

«Έχουν ειπωθεί τόσα πολλά ψέματα από τη μία πλευρά και την άλλη που δεν τολμώ να πω ποιος βομβάρδισε ή κατέστρεψε τμήμα της πετρελαϊκής υποδομής», δήλωσε ο Φίτσο στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα, έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον Ρούμπιο, ο Φίτσο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Σλοβακία ενδιαφέρεται να αγοράσει άλλα τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας τα 18 συνολικά και ότι ελπίζει να υπογράψει συμφωνίες με την αμερικανική εταιρεία Westinghouse τον επόμενο χρόνο για να ηγηθεί κοινοπραξίας για την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού εργοστασίου.