Σχεδόν το 30% των σχολείων στο Κίεβο στην Ουκρανία έχουν μείνει χωρίς θέρμανση μετά τα ρωσικά πλήγματα εναντίον του ενεργειακού δικτύου, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πρωτεύουσας, οι οποίες προβλέπουν συγχωνεύσεις σχολείων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

H Ρωσία εξαπέλυσε τους τελευταίους μήνες μαζικές επιθέσεις με drone και πυραύλους εναντίον ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και θέρμανσης.

Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν τη στιγμή που η Ουκρανία ζει έναν ιδιαίτερα παγωμένο χειμώνα, με θερμοκρασίες που πέφτουν έως τους -20 βαθμούς Κελσίου.

Around 3,000 schools across Ukraine have been destroyed or damaged during the full-scale war. And yet – children still go to school. Today I’m in this village outside Kyiv. It’s cold. Electricity is unreliable. Classes are running on diesel generators because Putin continues to… pic.twitter.com/yNRBHOg2LV — Andy Hunder (@AndyHunder) February 5, 2026

Έπειτα από αυτούς τους βομβαρδισμούς, 315 σχολεία και παιδικοί σταθμοί στο Κίεβο «είναι χωρίς θέρμανση, ήτοι πάνω από το 30% του συνολικού αριθμού των σχολικών εγκαταστάσεων της πόλης», ανακοίνωσε σήμερα η δημοτική αρχή.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, «τα σχολικά συγκροτήματα θα συγχωνευτούν προσωρινά προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους με φυσική παρουσία», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Due to constant Russian shelling of Kyiv energy infrastructure, amid severe frosts, most of the city’s residents have been left without electricity and heating. Few decided to reduce their comfort zone to the size of a tent, which they have placed right in their cold apartments. pic.twitter.com/BOi17VzFWc — Mykhaylo Palinchak (@mpalinchak) February 13, 2026

Μετά τις σχολικές διακοπές, περίπου 110.000 μαθητές επέστρεψαν στα μαθήματα στις αρχές Φεβρουαρίου, ένα μέρος των οποίων εξ αποστάσεως.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, νέα ρωσικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς θέρμανση χιλιάδες κτίρια στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Με πληθυσμό περίπου 3 εκατομμυρίων κατοίκων πριν από τον πόλεμο, το Κίεβο διαθέτει τρεις μεγάλους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύουν την πόλη με ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση. Καθένας εξ αυτών έχει υποστεί ζημιές επανειλημμένως από ρωσικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια.