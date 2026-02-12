Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, καθώς και άλλες πόλεις υφίστανται «μαζική» ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη, ανακοίνωσαν ουκρανοί αξιωματούχοι (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram λίγο πριν τις 03:00, περίπου ένα τέταρτο αφού έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον υποδομών «με βαλλιστικούς πυραύλους».

Ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς το Κίεβο καθώς και στις πόλεις Ντνίπρο και Παβλοχράντ

Another hot night in Kiev. Dnepropetrovsk and Odessa got hit hard, too. pic.twitter.com/o8pGOCwZfD — Russians With Attitude (@RWApodcast) February 12, 2026

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε ότι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς το Κίεβο περίπου στις 2:20 π.μ. τοπική ώρα.

Λίγο αργότερα, δημοσιογράφοι ουκρανικών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν δυνατές εκρήξεις στην πρωτεύουσα, συνοδευόμενες από ξαφνικές διακοπές ρεύματος.

Λιγότερο από 30 λεπτά αργότερα, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed επιτέθηκαν στην πόλη, ανέφεραν δημοσιογράφοι.

Και στην Ντνιπροπετρόφσκ

Η Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε επίσης ότι ρωσικοί πύραυλοι στόχευσαν τις πόλεις Ντνίπρο και Παβλοχράντ στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, η Ρωσία έχει καταστρέψει ζωτικές υποδομές του Κιέβου, αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση εν μέσω μηδενικών θερμοκρασιών.